Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar - Son Dakika
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Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar

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Malatya\'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar
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Malatya\'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar
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Malatya'da düşen S-70 tipi askeri helikopter, Türkiye'de geçmişte yaşanan helikopter kazalarını yeniden gündeme getirdi. Bu kazalar arasında en ağır can kaybı, 10 Kasım 2012'de Siirt'in Pervari ilçesinde meydana gelen ve 17 askerin şehit olduğu faciada yaşandı. 1990'lı yıllardan itibaren farklı tarihlerde yaşanan kazalarda çok sayıda asker hayatını kaybederken, 2012 yılı S-70 kazalarının yoğunlaştığı dönemlerden biri olarak kayıtlara geçti.

Malatya'da düşen S-70 tipi askeri helikopter, Türkiye'de geçmişte yaşanan Sikorsky kazalarını yeniden gündeme getirdi. 1993 yılında Tunceli'de yaşanan ilk kazadan 2017'deki Tunceli faciasına kadar farklı tarihlerde meydana gelen olaylarda çok sayıda asker ve güvenlik görevlisi hayatını kaybetti. Özellikle 2012'de Siirt'in Pervari ilçesinde 17 askerin şehit olduğu kaza hafızalardaki yerini koruyor.

İLK KAZA 1993'TE TUNCELİ'DE YAŞANDI

Türkiye'de S-70 tipi Sikorsky helikopterlerle yaşanan kazalara ilişkin arşiv kayıtlarında öne çıkan ilk olay, 10 Ağustos 1993'te Tunceli'de meydana geldi. Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterin görev uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına çarpması sonucu 3 subay şehit oldu.

Bu kazayı takip eden yıllarda da farklı bölgelerde S-70 tipi helikopterlerin karıştığı kazalar yaşandı:

- 14 Eylül 1994 – Tunceli: Pülümür'den Tunceli'ye dönüş sırasında teknik arıza nedeniyle düşen helikopterde 3 asker şehit oldu, 2 kişi yaralandı.

- 12 Ocak 1995 – Diyarbakır: Jandarmaya ait S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

- 15 Şubat 1996 – Marmaris: Aksaz Deniz Üssü'nde eğitim uçuşu yapan helikopterin denize düşmesi sonucu 5 SAT komandosu şehit oldu, 9 kişi yaralandı.

- 12 Kasım 1996 – Van: Gevaş'ta yüksek gerilim hattına takılan helikopterin düşmesi sonucu 10 asker hayatını kaybetti.

- 14 Eylül 1997 – Van: Görev uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına çarpan helikopterin düşmesi sonucu 6 asker şehit oldu.

- 27 Kasım 1998 – Hakkari: Helikoptere açılan ateşin ardından meydana gelen kazada 15 asker şehit oldu.

- 19 Şubat 2004 – Bingöl: S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.

- 10 Haziran 2010 – Tokat: Görev uçuşu sırasında düşen helikopterde 3 asker hayatını kaybetti.

2012'DE PEŞ PEŞE KAZALAR YAŞANDI

S-70 tipi helikopterlerin karıştığı kazalarda 2012 yılı da öne çıktı. 22 Temmuz'da Hakkari'nin Dağlıca bölgesinde düşen helikopterde 5 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

11 Ekim'de Diyarbakır'ın Lice ilçesinde kalkış sırasında kuyruğu tellere çarpan helikopterin düşmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı.

Aynı yılın 10 Kasım tarihinde ise Siirt'in Pervari ilçesinde yaşanan kaza Türkiye'yi yasa boğdu. Jandarma Özel Harekat timini taşıyan S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 17 asker şehit oldu. Genelkurmay Başkanlığının o dönemki açıklamasında kazanın değişen meteorolojik şartlardan kaynaklanmış olabileceği değerlendirilirken, kesin nedenin teknik incelemeyle belirleneceği bildirilmişti.

ANKARA, KOCAELİ VE GİRESUN'DA DA DÜŞTÜ

S-70 kazaları sonraki yıllarda da devam etti. 17 Aralık 2013'te Ankara'da test uçuşu sırasında düşen helikopterde 4 asker şehit oldu.

13 Ekim 2014'te Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde meydana gelen kazada 4 asker hayatını kaybetti. 5 Temmuz 2016'da ise Giresun'un Alucra ilçesindeki Tohumluk Yaylası'na düşen Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterde 7 kişi şehit oldu, 8 kişi yaralandı.

2017'DE TUNCELİ'DE 12 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

18 Nisan 2017'de Tunceli'de Emniyet Genel Müdürlüğüne ait S-70 tipi helikopterin düşmesi sonucu 12 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenler arasında emniyet mensupları, askerler ve bir hakim de bulunuyordu.

MALATYA'DAKİ KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

12 Kasım 2026'da Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde düşen S-70 tipi askeri helikopterin enkazına ulaşıldı. Milli Savunma Bakanlığı, kazanın nedeninin henüz bilinmediğini ve ekiplerin bölgedeki çalışmalarının sürdüğünü açıkladı. Kazanın kesin nedeni yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

Malatya'da düşen helikopterin geçmişi sabıkalı çıktı! İşte o kazalar

DÜNYADA DA ÇOK SAYIDA BLACK HAWK KAZASI YAŞANDI

Sikorsky'nin S-70/UH-60 Black Hawk helikopter ailesi, farklı ülkelerin silahlı kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Dünya genelinde yaşanan ve can kaybıyla sonuçlanan öne çıkan kazalardan bazıları ise şöyle:

- 29 Temmuz 1992 – Avustralya: Avustralya ordusuna ait Black Hawk, Oakey yakınlarında araziye çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

- 3 Mart 1994 – Güney Kore: Güney Kore Hava Kuvvetlerine ait UH-60 helikopterinin düşmesi sonucu aralarında Hava Kuvvetleri Komutanı General Cho Kun-hae'nin de bulunduğu 6 kişi öldü.

- 14 Nisan 1994 – Irak: ABD'ye ait iki UH-60 Black Hawk, Kuzey Irak'ta ABD savaş uçaklarının dost ateşi sonucu düşürüldü. Helikopterlerdeki 26 askeri ve sivil personelin tamamı hayatını kaybetti.

- 12 Haziran 1996 – Avustralya: İki Avustralya ordusu Black Hawk helikopteri gece eğitim uçuşunda çarpıştı. Kazada 18 asker öldü.

- 12 Şubat 2001 – ABD: Hawaii'de gece görüş gözlüğüyle yapılan formasyon uçuşu sırasında iki Black Hawk çarpıştı. 6 asker hayatını kaybetti.

- 10 Mart 2015 – ABD: Florida açıklarında düşen UH-60 helikopterindeki 11 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

- 2 Ocak 2020 – Tayvan: Tayvan Hava Kuvvetlerine ait UH-60 helikopterinin dağlık alana düşmesi sonucu Genelkurmay Başkanı Shen Yi-ming'in de aralarında bulunduğu 8 kişi öldü.

- 23 Haziran 2021 – Filipinler: Filipinler Hava Kuvvetlerine ait S-70i tipi helikopter, gece eğitim uçuşu sırasında düştü. 6 mürettebat hayatını kaybetti.

- 16 Temmuz 2022 – Meksika: Meksika Deniz Kuvvetlerine ait Black Hawk helikopterinin Sinaloa'da düşmesi sonucu 15 askerden 14'ü öldü.

- 15 Şubat 2023 – ABD: Tennessee Ulusal Muhafızlarına ait Black Hawk helikopteri Alabama'da düştü. 2 asker hayatını kaybetti.

- 29 Mart 2023 – ABD: Kentucky'de gece eğitim uçuşu yapan iki UH-60 Black Hawk helikopteri havada çarpıştı. Kazada 9 asker öldü.

- 10 Kasım 2023 – Akdeniz: ABD ordusuna ait Black Hawk helikopteri Kıbrıs açıklarında düştü. Helikopterdeki 5 asker hayatını kaybetti.

- 11 Eylül 2024 – Gazze: İsrail ordusuna ait Black Hawk helikopteri, yaralı tahliyesi görevi sırasında Refah'ta düştü. 2 asker öldü, 7 asker yaralandı.

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