Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı - Son Dakika
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Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı

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Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı
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Kaliforniya'nın Sierra Nevada bölgesinde köpekleriyle yürüyen bir çift, yaşlı bir ağacın yakınında toprağa gömülü 8 metal kutu buldu. 1847-1894 yılları arasında basılmış 1.427 altın sikkenin değeri yaklaşık 10 milyon dolar olarak belirlendi. "Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen keşfin ardından çift kimliğini gizli tuttu.

Kaliforniya'nın Sierra Nevada bölgesindeki arazilerinde köpekleriyle yürüyüş yapan çift, yaşlı bir ağacın yakınında toprağın yüzeyine çıkmış paslı bir metal kutu fark etti. Kutuyu çıkarmak için kazmaya başlayan çift, beklemedikleri bir manzarayla karşılaştı.

Oldukça ağır olan kutunun içinden altın sikkeler çıktı. Bunun üzerine çevrede kazı yapmaya devam eden çift, toprağın altında aynı şekilde gömülmüş başka kutuların da bulunduğunu keşfetti.

TOPRAĞIN ALTINDAN 1.427 ALTIN SİKKE ÇIKTI

Çiftin bulduğu 8 metal kutunun içinden toplam 1.427 altın sikke çıkarıldı. Yapılan incelemelerde, sikkelerin 1847 ile 1894 yılları arasında basıldığı ve büyük bölümünün oldukça iyi durumda olduğu belirlendi. Yaklaşık 10 milyon dolar değer biçilen hazine, ABD'de bulunan en değerli gömülü sikke hazinelerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Köpekle yürüyüşte paslı kutu buldular: İçinden 1.427 altın sikke çıktı

KİMLİKLERİNİ GİZLİ TUTTULAR

"Saddle Ridge Hazinesi" adı verilen keşfin ardından çift, güvenlik ve mahremiyet gerekçesiyle kimliklerini açıklamadı. Altın sikkelerin bir bölümü daha sonra koleksiyonerlere satışa sunuldu. Buluntu, yalnızca maddi değeriyle değil, 19. yüzyıldan kalma nadir altın sikkeleri içermesiyle de dikkat çekti.

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