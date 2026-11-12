Galatasaray efsanesi Prekazi, Belgrad\'da iki formayla toprağa verildi

69 yaşında hayata gözlerini yuman Türk futbolunun ve Galatasaray'ın unutulmaz isimlerinden Cevad Prekazi, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen törenlerle son yolculuğuna uğurlandı.

PREKAZI'YE DUYGU DOLU VEDA

Efsane futbolcu için ilk olarak kariyerinde iz bıraktığı Partizan Kulübü'nün stadyumunda bir anma töreni gerçekleştirildi. Törene Prekazi'nin ailesi, yakın dostları ve eski takım arkadaşlarının yanı sıra Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, kulüp yöneticileri ve Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı da katıldı.

''CENAZESİNDE KULLANILMAK ÜZERE BIRAKIYORUZ''

Törende söz alan Galatasaray Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Prekazi'nin yıllar önce dile getirdiği son arzusunu unutmadıklarını belirterek sarı-kırmızılı formayı ailesine ve yetkililere teslim etti. Artukoğlu, "O formayı, kendi arzusu çerçevesinde cenazesinde kullanılmak üzere buraya bırakıyoruz" ifadelerini kullanarak duygusal anlar yaşanmasına vesile oldu.

TABUTUNDA İKİ TAKIMIN FORMASI VAR

Stadyumdaki anma töreninin ardından Prekazi'nin naaşı, Belgrad'daki Lesce Mezarlığı'nda toprağa verildi. Efsane futbolcu, vasiyetinde belirttiği üzere hayatının en büyük tutkusunu simgeleyen Galatasaray ve Partizan formalarıyla birlikte ebediyete uğurlandı.