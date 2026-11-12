Cezaevindekilerin beklediği düzenleme! 13. Yargı Paketi'nde infaz indirimi var mı?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
13. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar devam ederken, paketin içeriği merak konusu oldu. Özellikle cezaevindeki hükümlülerin genel af beklentisi artarken, bu konuda kesinleşmiş karar yer almıyor.
13. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar hızlandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek geçtiğimiz günlerde, paketin bütçe görüşmelerinden sonra TBMM'ye gelmesinin beklendiğini belirtirken, düzenlemede nelerin yer alacağı merak konusu oldu. Özellikle cezaevindeki hükümlüler ve aileleri genel af, infaz süreleri, denetimli serbestlik ve ceza indirimi konularında yapılabilecek değişiklikleri takip ediyor.
YENİ PAKETTE TEMEL AMAÇ YARGILAMALARIN HIZLANDIRILMASI
13. Yargı Paketinde öncelikli amaç olarak yargılamaların hızlandırılması, uzun süren davaların daha kısa sürede sona ermesi ve mahkemelerin iş yükünün azaltılması yer alıyor.
İŞTE PAKETTE YER ALMASI BEKLENEN DÜZENLEMELER
Paket kapsamında üzerinde çalışılan başlıca konular arasında şunlar yer alıyor:
- Boşanma davalarının daha kısa sürede sonuçlandırılması
- Süresiz nafaka konusunda yeni düzenleme yapılması
- Aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılması
- Kira ve tahliye davalarının hızlandırılması
- Yargı süreçlerinde etkinliğin artırılması
- İnfaz sistemiyle ilgili olası değişiklikler
HÜKÜMLÜLERDE GENEL AF BEKLENTİSİ VAR
Ancak bu maddelerin tamamının 13. Yargı Paketinde yer alıp almayacağı henüz bilinmiyor. Cezaevindeki hükümlülerin en büyük beklentisi olan genel af maddesinin de yargı paketinde yer alacağına dair kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. İnfaz indirimi, denetimli serbestlik düzenlemesi gibi diğer maddeler de hükümlülerin en büyük beklentileri arasında yer alıyor.
Sizin düşünceleriniz neler ?