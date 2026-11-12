Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi - Son Dakika
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Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi

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Usman Nurmagomedov\'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
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Usman Nurmagomedov\'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
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UFC yıldızı Merab Dvalishvili, Abu Dabi'de otel lobisinde Usman Nurmagomedov ve ekibinin saldırısına uğradı. Maç öncesi yaşanan olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı, Dvalishvili yüzündeki yaralarla adaletsiz saldırıyı kınadı.

MMA dünyası, Abu Dabi'de yaşanan olayla çalkalanıyor. UFC yıldızı Merab Dvalishvili, Usman Nurmagomedov ve beraberindeki kişilerin saldırısına uğradı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Dvalishvili'nin kanlar içinde kaldığı ve yüzünün tanınmaz hale geldiği görüldü.

35 yaşındaki Gürcü dövüşçünün bu cumartesi Abu Dabi'de karşılaşması bulunuyordu. Ancak otel lobisinde yaşanan saldırı, maç öncesi hazırlıklarını gölgede bıraktı.

Otel lobisinde röportaj yaparken saldırıya uğradı

Sosyal medyada hızla yayılan görüntülerde Dvalishvili'nin bir otelin lobisinde röportaj verdiği sırada bir grup erkeğin arkasından yaklaştığı ve kendisine saldırdığı görülüyor. Grupta Usman Nurmagomedov'un da bulunduğu belirtiliyor.

Görüntülerde siyah tişört giyen Dvalishvili'nin başka bir erkekle birlikte kalabalık bir grubun saldırısına uğradığı anlar yer alıyor.

Olayın ardından sosyal medya hesabından bir video paylaşan Dvalishvili, yüzündeki kan ve darp izlerini göstererek yaşananları anlattı.

Paylaşımına, "Real American Freestyle (RAF) için otel lobisinde röportaj veriyordum. Usman ve arkadaşları arkamızdan gelerek bana ve genç arkadaşıma yumruk atmaya başladı" notunu düştü.

Dvalishvili, güvenlik görevlilerinin kendisini tuttuğunu, bu sırada saldırganların yerdeyken kendilerine tekme atmaya devam ettiğini söyledi.

'Yılan gibi arkamızdan geldiler'

Yaşananlara tepki gösteren Gürcü dövüşçü, saldırının adil olmadığını savundu.

Dvalishvili açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Ne kadar sinsi bir hareket! Abu Dabi'ye yalnızca ben ve arkadaşım geldik. Usman Nurmagomedov ve arkadaşları ise yılan gibi arkamızdan yaklaştı. Siz nasıl dövüşçülersiniz? Nasıl bir erkek böyle bir şey yapar? Konuşmak ve dövüşmek istiyorsanız bunu adam gibi yapalım."

Sözlerini sürdüren Dvalishvili, kendilerinin yalnızca iki kişi olduğunu, karşı tarafın ise kalabalık bir grupla önceden hazırlandığını söyledi.

"Biz kanarız, dövüşürüz, savaşırız. Ama siz sadece sinsi insanlarsınız. Gerçek erkekler değilsiniz. Bu yaptığınız karakterinizi gösteriyor. Dövüşmek istiyorsanız çıkıp dövüşün. Biz dövüşçüyüz. Ben açık konuşurum ama siz arkamızdan geldiniz. Kaç kişi olduğunuzu bile bilmiyorum. Arkadaşlarınızın hepsi bizi bekliyordu."

Dvalishvili ayrıca Usman Nurmagomedov'un yanı sıra kardeşi Umar Nurmagomedov ve arkadaşlarının da olay yerinde bulunduğunu belirtti.

Usman Nurmagomedov gözaltına alındı

The Sun'ın haberine göre, Nurmagomedov olayın ardından Abu Dabi polisi tarafından gözaltına alındı. Ünlü dövüşçünün iki yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

Böyle bir gelişmenin, serbest oyuncu statüsündeki Nurmagomedov'un UFC'ye geçiş planlarını da tehlikeye atabileceği ifade edildi. Usman Nurmagomedov ve ekibinden ise henüz olayla ilgili resmî bir açıklama gelmedi.

Dvalishvili ile Nurmagomedov ailesi arasındaki gerilim yeniden tırmandı

Merab Dvalishvili ile Usman Nurmagomedov'un kardeşi Umar Nurmagomedov, Ocak 2025'te karşı karşıya gelmişti. Aylar süren sözlü atışmaların ardından gerçekleşen mücadeleyi Dvalishvili, oy birliğiyle kazanarak UFC horoz sıklet şampiyonluğunu korumuştu.

Ancak iki taraf arasındaki gerilim bu karşılaşmayla sona ermedi. Dvalishvili, UFC Georgia etkinliği öncesinde de Umar Nurmagomedov'un çevresinden bir kişiyle yaşanan arbedeye karışmıştı.

Öte yandan yüzündeki kanlı ve morarmış izlere rağmen Dvalishvili'nin bu hafta sonu planlanan karşılaşmasının iptal edilmesi beklenmiyor. Gürcü dövüşçünün Real American Freestyle organizasyonu kapsamında Marlon Moraes ile karşılaşması planlanıyor.

Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
Usman Nurmagomedov'dan UFC yıldızına otel lobisinde saldırı! Yüzü tanınmaz hale geldi
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