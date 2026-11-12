Kılıçdaroğlu, AK Parti\'ye oy verenlere kızdı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti'ye oy veren seçmenlere yönelik sert ifadeler kullandı. Ekonomik ve toplumsal sorunlardan şikayet eden seçmenlere seslenen Kılıçdaroğlu, aynı iktidara yeniden oy verilmesini eleştirerek, "Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın" dedi.

"HER SEFERİNDE AĞLIYORSUNUZ"

AK Parti seçmenine yönelik açıklamalarında Kılıçdaroğlu, yaşanan sorunlardan yakınan vatandaşların seçimlerdeki tercihlerine dikkat çekti. Kılıçdaroğlu, "Her seferinde ağlıyorsunuz. Her seferinde şikayet ediyorsunuz. Her seferinde diyorsunuz ki 'Ya bu iş böyle yürümez'" ifadelerini kullandı.

"SİZİ YOK EDEN İKTİDARI TEKRAR İKTİDAR YAPIYORSUNUZ"

Seçmen sayısı üzerinden değerlendirmede bulunan Kılıçdaroğlu, 17 milyon oyun bir partiyi tek başına iktidara taşıyabileceğini savundu. Kılıçdaroğlu, "17 milyon bir partiye oy verse tek başına iktidar yapar. Ama siz, sizi yok eden iktidarı tekrar iktidar yapıyorsunuz" diyerek AK Parti'ye oy verenlere tepki gösterdi.

"BİRAZ DA KENDİNİZE BAKMANIZ LAZIM"

Seçmenlerin siyasi tercihlerinin sonuçlarını da değerlendirmesi gerektiğini belirten Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: "Biraz da kendinize bakmanız lazım. Sitem edeceğim, kimse kusura bakmasın."

"17 MİLYON KİŞİ HALA AK PARTİ'YE OY VERİYORSA..."

Kılıçdaroğlu, açıklamasının devamında AK Parti'ye oy vermeyi sürdüren seçmenlere yönelik eleştirisini yineleyerek, "17 milyon kişi hala gidip 'Ben AK Parti'ye oy veriyorum' diyorsa şikayet etmeyeceksiniz. Şikayet etmeyeceksiniz" dedi.