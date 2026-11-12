Jennifer Lopez\'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı

Jennifer Lopez, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (The Met) yeni şarkısının sürpriz prömiyerini gerçekleştirdiği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü yıldızın hem yeni müzik çalışması hem de etkinlik için tercih ettiği kıyafet öne çıktı.

YENİ ŞARKISINI SÜRPRİZ ŞEKİLDE TANITTI

57 yaşındaki Lopez'in yeni şarkısını ilk kez dinleyicilerle buluşturduğu belirtildi. Sanatçının sürpriz prömiyeri, müzik kariyerindeki yeni çalışmalarına ilişkin merakı artırdı.

KIYAFETİYLE DE DİKKAT ÇEKTİ

Müzik kariyerinin yanı sıra sahne kostümleri ve kırmızı halı tercihleriyle de tanınan Lopez, etkinlikte giydiği transparan tulumla dikkat çekti.