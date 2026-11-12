Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı - Son Dakika
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Jennifer Lopez'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı

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Jennifer Lopez\'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
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2 yorum
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Jennifer Lopez\'den yeni şarkısını ilk kez tanıttı
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57 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, yeni şarkısını tanıttı. İddialı sahne kostümü ve enerjik performansıyla dikkat çeken Lopez, sahneyi adeta yıktı geçti.

Jennifer Lopez, New York'taki Metropolitan Sanat Müzesi'nde (The Met) yeni şarkısının sürpriz prömiyerini gerçekleştirdiği etkinlikle dikkatleri üzerine çekti. Dünyaca ünlü yıldızın hem yeni müzik çalışması hem de etkinlik için tercih ettiği kıyafet öne çıktı.

YENİ ŞARKISINI SÜRPRİZ ŞEKİLDE TANITTI

57 yaşındaki Lopez'in yeni şarkısını ilk kez dinleyicilerle buluşturduğu belirtildi. Sanatçının sürpriz prömiyeri, müzik kariyerindeki yeni çalışmalarına ilişkin merakı artırdı.

KIYAFETİYLE DE DİKKAT ÇEKTİ

Müzik kariyerinin yanı sıra sahne kostümleri ve kırmızı halı tercihleriyle de tanınan Lopez, etkinlikte giydiği transparan tulumla dikkat çekti. 

Jennifer LopezNew YorkMagazinSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Revolver Revolver:
    Neye inandığınız belli değil, aynı fotoğrafa ahlaksız diye de başlık atabiliyorsunuz, gençlere taş çıkarıyor diye de... 1 0
  • mustafa biçer mustafa biçer:
    çıplaklığın reklamı övgüsü bu kadını aşağılamanın başka bir yöntemi 0 0
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