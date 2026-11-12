Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi - Son Dakika
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

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Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye\'ye böyle getirildi
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Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye\'ye böyle getirildi
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Kırmızı bültenle uluslararası çapta aranan ve 116 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtilen Sercan Sayal, Yunanistan'dan Türkiye'ye getirildi. İstanbul Havalimanı'nda emniyet ekiplerine teslim edilen Sayal'ın dönüş yolculuğuna ilişkin görüntülerde, Türk bayrağının önünde diz çöktüğü anlar dikkat çekti.

Yunanistan'da yakalanan ve 116 ayrı suçtan arandığı belirtilen yeni nesil organize suç örgütü elebaşı Sercan Sayal, Türkiye'ye iade edildi. Türk Hava Yolları'na ait uçakla İstanbul Havalimanı'na getirilen Sayal, emniyet ekiplerine teslim edildi. İade sürecine ilişkin görüntülerde, Sayal'ın Türk bayrağının önünde diz çökmüş halde beklediği ve ayaklarında terlik bulunduğu görüldü.

YUNANİSTAN'DA YAKALANMIŞTI

Yeni nesil organize suç örgütünün elebaşı olduğu iddia edilen ve kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan Sercan Sayal, Yunanistan'da düzenlenen operasyonla yakalandı. Hakkında 116 ayrı suçtan arama kaydı bulunduğu belirtilen Sayal'ın Türkiye'ye iade işlemleri tamamlandı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

THY UÇAĞIYLA İSTANBUL'A GETİRİLDİ

Yunanistan'dan Türk Hava Yolları'na ait uçakla Türkiye'ye gönderilen Sayal, İstanbul Havalimanı'nda emniyet ekiplerine teslim edildi. Havalimanında geniş güvenlik önlemleri alınırken, polis ekipleri şüpheliyi uçaktan indirerek kontrol altında havalimanından çıkardı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

TÜRK BAYRAĞININ ÖNÜNDE DİZ ÇÖKMÜŞ HALDE GÖRÜNTÜLENDİ

Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesine ilişkin paylaşılan görüntülerde dikkat çeken kareler yer aldı. Ayaklarında terlik bulunan Sayal'ın, Türk bayrağının yer aldığı panonun önünde iki polis memurunun arasında diz çökmüş halde beklediği görüldü.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

Görüntülerin devamında polis ekiplerinin eşliğinde hareket ettirilen Sayal'ın, güvenlik önlemleri altında emniyete götürüldüğü anlar da kameraya yansıdı.

Kırmızı bültenle aranıyordu! Sercan Sayal Türkiye'ye böyle getirildi

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de Sercan Sayal'ın Türkiye'ye getirilmesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Çiftçi, paylaşımında suç örgütlerine yönelik mücadelenin dünyanın her yerinde kararlılıkla sürdürüleceğini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın neresine giderlerse gitsinler, hiçbir çeteye, haramiye ve suçluya kaçış yok. Türk adaletinin ve devletimizin kararlılığından kurtulamayacak, eninde sonunda ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hesap verecekler."

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Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (1)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Adamin 116 suc kaydi var bizim Adaletli Savcilarimiz Hakimlerimiz her ne hikmetse serbest birakiyorlar. Bu Adaletcilerin önce bi hesaplarini bir inceleyin. Son zamanlarda Rüsvet olaylari baya bir cogalmaya basladi. 0 0 Yanıtla
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