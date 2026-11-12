Azerbaycan\'da yakalanan Barış Boyun örgütü yöneticisi Demir tutuklandı

Kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunan örgüt yöneticilerinden Mehmet Recep Demir, Azerbaycan'da yakalanarak gözaltına alındı.

SINIR İHLALİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Azerbaycan'da yakalanan Mehmet Recep Demir'in, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "Kanunsuz sınır geçme" suçu kapsamında tutuklandığı öğrenildi.

TÜRKİYE İADE TALEBİNDE BULUNDU

Tutuklama kararının ardından şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Recep Demir'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Azerbaycan adli makamlarına gönderilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.