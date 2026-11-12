Azerbaycan\'da yakalanan Barış Boyun örgütü yöneticisi Demir tutuklandı

Azerbaycan'da yakalanan Barış Boyun örgütü yöneticisi Demir tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Azerbaycan'da yakalanan Barış Boyun Suç Örgütü yöneticisi Mehmet Recep Demir, 'kanunsuz sınır geçme' suçundan tutuklandı. Hakkında 48 yakalama kararı bulunan Demir'in Türkiye'ye iadesi için Azerbaycan adli makamlarına talepname düzenlendi.
Kamuoyunda "Barış Boyun Suç Örgütü" olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. Hakkında 48 ayrı yakalama kararı bulunan örgüt yöneticilerinden Mehmet Recep Demir, Azerbaycan'da yakalanarak gözaltına alındı.
SINIR İHLALİ SUÇUNDAN TUTUKLANDI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma titizlikle sürdürülüyor. Bu kapsamda Azerbaycan'da yakalanan Mehmet Recep Demir'in, Azerbaycan Ceza Kanunu'nun "Kanunsuz sınır geçme" suçu kapsamında tutuklandığı öğrenildi.
TÜRKİYE İADE TALEBİNDE BULUNDU
Tutuklama kararının ardından şüphelinin Türkiye'ye getirilmesi için hukuki süreç başlatıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Recep Demir'in Türkiye'ye iade edilmesi amacıyla Azerbaycan adli makamlarına gönderilmek üzere iade talepnamesi düzenledi.
Sizin düşünceleriniz neler ?