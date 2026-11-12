Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi - Son Dakika
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Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

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Malatya\'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi
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Malatya\'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi
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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı'nın acı haberi duyurmasının ardından Türkiye yasa boğulurken siyaset, sanat ve spor dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı. Şehitler için başsağlığı dilekleri iletilirken kazanın nedenine ilişkin incelemeler sürüyor.

Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasının ardından taziye mesajları gelmeye başladı. Siyasi partiler, devlet yetkilileri, sanatçılar ve spor dünyasından isimler, hayatını kaybeden askerlerimiz için başsağlığı dileklerini iletiyor.

MALATYA'DA 4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU 

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Samanköy mevkisinde S-70 tipi askeri helikopter düştü. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.  Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TAZİYE MESAJLARI

Acı haberin ardından siyaset, sanat ve spor dünyasından taziye mesajları gelmeye başladı. Şehit askerlerimiz için başsağlığı dilekleri iletilirken ailelerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerine yönelik dayanışma mesajları öne çıktı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, "Malatya’da askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehid olduğunu derin bir üzüntüyle öğrendim. Şehidlerimize Allah’tan rahmet, kıymetli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü  Ömer Çelik, Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından "Acımız büyük... Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah’tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyoruz..." dedi.

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)  resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya’da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, olayın ardından şu ifadeleri kullandı: "Malatya'da Mili Savunma Bakanlığımıza ait bir helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

YENİ Parti Genel Başkanı  Özgür Özel, olayın ardından şu ifadeleri kullandı: "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olduğu haberini derin bir üzüntüyle öğrendim. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet, acılı ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olayın ardından şu ifadeleri kullandı: "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen helikopter kazasında şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Acılı ailelerinin, yakınlarının, milletimizin ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başı sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen askerî helikopter kazasında 4 kahraman askerimizi şehit verdiğimizi büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Ruhları şad, mekânları Cennet olsun. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya'da askeri helikopterimizin düştüğü haberini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Başımız sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Aziz şehitlerimizin kederli ailelerine, yakınlarına ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize başsağlığı diliyorum. Mekânları cennet olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Aziz milletimizin başı sağ olsun. Malatya’da helikopter kazasında şehit olan 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine sabır, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: Malatya’nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan 4 kahraman askerimize Yüce Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânlarını cennet, makamlarını âli eylesin."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya’da askerî bir helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehitlerimizin mekânı cennet, makamı âli olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya’da askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit düşen 4 kahraman askerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, silah arkadaşlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Rabb’im şehitlerimizin mekânını cennet, makamını âli eylesin. Milletimizin başı sağ olsun."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, "Malatya’da askeri helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu kahraman askerlerimizin şehit olması yüreklerimizi dağladı. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun. " ifadelerini kullandı.

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

SPOR KULÜPLERİNDEN DE PAYLAŞIM GELDİ

Beşiktaş JK resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya’da askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir sebeple kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve milletimize başsağlığı dileriz."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Galatasaray Spor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Malatya'da kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Fenerbahçe Spor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin başı sağ olsun. Malatya'da S-70 tipi askeri helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı diliyoruz."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi

Trabzonspor Kulübü resmi hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Milletimizin Başı Sağ Olsun. Malatya’da S-70 tipi askerî helikopterimizin kaza kırıma uğraması sonucu 4 kahraman askerimizin şehit olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz."

Malatya'da yürek yakan kayıp! Taziye mesajları peş peşe geldi
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