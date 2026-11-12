Belediye meclisine seçilen şampiyon güreşçi, toplantılara böyle katılacak

Japonya'da profesyonel güreşçi Billyken Kid, belediye meclisi üyeliğine seçilmesinin ardından güreş maskesiyle toplantılara katılma izni aldı. Hyogo eyaletindeki Kawanishi Belediye Meclisi, 52 yaşındaki Kid'in talebini oy çokluğuyla kabul etti. Ancak maskeyle meclise girebilmesi için önceden kimliğinin doğrulanması şartı getirildi.

SEÇİMİ MASKESİYLE KAZANDI

Japonya'nın Hyogo eyaletinde bulunan Kawanishi kentinde 18 Ekim'de gerçekleştirilen belediye meclisi seçimlerinde profesyonel güreşçi Billyken Kid, 4 bin 40 oy alarak ilk sırada seçildi. Osaka Pro Wrestling adlı güreş organizasyonunda mücadele eden 52 yaşındaki Kid, seçim kampanyasını da yıllardır kullandığı güreş maskesiyle yürüttü.

Kentte 16 yıldır yaşayan Kid'in, güreş faaliyetlerinin yanı sıra yerel etkinlikler düzenlediği ve sosyal sorumluluk çalışmalarına katıldığı belirtildi.

MECLİSTE MASKE TARTIŞMASI YAŞANDI

Seçimlerin ardından meclis toplantılarına maskesiyle katılmak isteyen Kid'in talebi, belediye meclisinde tartışmalara neden oldu. Mecliste maske kullanımına ilişkin açık bir düzenleme bulunmaması üzerine konu, siyasi grup temsilcilerinin gündemine taşındı.

6 Kasım'da yapılan toplantıda beş siyasi grubun dördü, belirli şartlarla maske kullanımına destek verdi. Bir grup ise kamu görevlisinin kimliğini ve görünümünü tutarlı biçimde ortaya koyması gerektiğini savunarak talebe karşı çıktı.

Yapılan oylama sonucunda Kid'in maskeyle meclis toplantılarına katılmasına izin verildi.

KİMLİĞİ DOĞRULANACAK, TÖRENLERDE MASKE TAKMAYACAK

Alınan karara göre Billyken Kid, meclis salonuna girmeden önce yüzünü meclis başkanına göstererek kimliğini doğrulatacak. Ayrıca seçim kampanyasında kullandığı maskenin aynısını takması gerekecek.

Maske izni yalnızca meclis toplantılarıyla da sınırlı kalmayacak; komisyon toplantılarında da uygulanabilecek. Ancak anma törenleri ve cenazeler gibi resmi etkinliklere maskesiz katılacak. İdari ziyaretlerde ise ev sahibi kurumun tercihine göre hareket edecek.

"HAYALİM GERÇEK OLDU"

Alınan kararın ardından mutluluğunu dile getiren Billyken Kid, maskesinin kendisi için taşıdığı öneme dikkat çekti. Kid, maskesini taktığında kendisini daha iyi odaklanmış hissettiğini belirterek, "Hayalim gerçek oldu. Bundan sonra çalışmalarımla takdir kazanmayı umuyorum" mesajını verdi.

9 Kasım'da düzenlenen ilk olağan meclis toplantısına da güreş maskesiyle katılan Kid, belediye meclis üyesi olarak ilk adımını attı.

RİNGLERDE BİRÇOK ŞAMPİYONLUK KAZANDI

1996 yılında profesyonel güreş kariyerine başlayan Billyken Kid, Japonya'nın önemli güreş organizasyonlarından Osaka Pro Wrestling'de beş kez tekler şampiyonluğu ve beş kez takım şampiyonluğu elde etti. 2008 ve 2009 yıllarında Tennozan turnuvasını da kazanan Kid, 2016'da All Japan Pro Wrestling bünyesinde GAORA TV şampiyonluğuna ulaştı. Yaklaşık 30 yıllık güreş kariyerinin ardından siyasete adım atan Kid, ringlerdeki maskesini artık belediye meclisinde de takmaya devam edecek