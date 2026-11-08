Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026'da İskenderiye'de icra edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026'da İskenderiye'de icra edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026\'da İskenderiye\'de icra edildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

MSB, Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın 4-9 Kasım 2026'da İskenderiye'de icra edildiğini bildirdi. Tatbikatta 6 Kasım 2026'da Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri personeliyle seyir/gemicilik eğitimi toplantıları, Ortak Muharebe Atışı Talimi ve Boarding Eğitimleri yapıldı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), 'Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı'nın Mısır ev sahipliğinde İskenderiye'de gerçekleştirildiğini bildirdi.

Mili Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında Mısır ev sahipliğinde İskenderiye/Mısır'da icra ediliyor. Tatbikat kapsamında; 6 Kasım 2026 tarihinde, Türk ve Mısır Deniz Kuvvetleri personelinin iştirakiyle seyir/gemicilik eğitimlerine yönelik toplantılar, Ortak Muharebe Atışı Talimi ve Boarding Eğitimleri icra edildi" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
Milli Savunma Bakanlığıİskenderiye6 KasımGüncelMısırDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaylalar beyaza büründü Kar kalınlığı 20 santimi buldu Yaylalar beyaza büründü! Kar kalınlığı 20 santimi buldu
Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı’nda vatandaşlara lokma ikram etti Nişanlısından ayrılan Ercan Acar, Gemlik İskele Meydanı'nda vatandaşlara lokma ikram etti
Bakan Işıkhan’dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak Bakan Işıkhan'dan emekli ve asgari ücretliye müjde: Güzel haberlerimiz olacak
11 yıldır dinmeyen öfke Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı 11 yıldır dinmeyen öfke! Jet Fadıl mağdurları inşaatın önünde eylem yaptı
Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez Aliyev: Türkiye ve Azerbaycan kardeştir, kimse aramıza giremez
Kocaelispor’dan 18 yıl sonra bir ilk Kocaelispor'dan 18 yıl sonra bir ilk
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
18:18
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi’ne katılacak
İlham Aliyev, COP31 Zirvesi'ne katılacak
18:18
Almanya’da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
Almanya'da uyuşturucu baronu Diyar Gündüz cezaevinden scooter ile kaçtı
18:11
Emre Belözoğlu’nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
Emre Belözoğlu'nun gökyüzüne bakıp söylediği şeye beğeni yağıyor
18:08
Türkiye ve Irak’tan “PKK“ hamlesi Ortak komite faaliyete geçiyor
Türkiye ve Irak'tan "PKK" hamlesi! Ortak komite faaliyete geçiyor
17:50
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
Fenerbahçe, Emre Belözoğlu yönetimindeki ilk maçında gol oldu yağdı
16:25
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
Fenerbahçe mi, Galatasaray mı? Matvey Kislyak transferi için ilk kez konuştu
15:33
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Sıkı bağlanmayan ipler faciaya davetiye çıkardı! Çarmıh kalkınca kendini yerde buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.11.2026 19:02:57. #.0.2#
SON DAKİKA: Dostluk Denizi-2026 Tatbikatı 4-9 Kasım 2026'da İskenderiye'de icra edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android