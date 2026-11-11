Antalya'daki COP31'de Mehteran Takımı üçüncü gün ziyaretçilere gösteri yaptı - Son Dakika
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Antalya'daki COP31'de Mehteran Takımı üçüncü gün ziyaretçilere gösteri yaptı

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Antalya\'daki COP31\'de Mehteran Takımı üçüncü gün ziyaretçilere gösteri yaptı
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Antalya'da süren COP31'de üçüncü gün kapsamında Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı özel bir gösteri gerçekleştirdi. Takımın geleneksel marşları, alana gelen yabancı delegasyon ve ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü; gösteri cep telefonlarıyla kaydedildi.

COP31'DE MEHTERAN GÖSTERİSİ

Antalya'da düzenlenen COP31'de 3'üncü gün etkinliklerle sürüyor. Zirve kapsamında Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Mehteran Takımı, ziyaretçilere özel bir gösteri sundu. Mehteran Takımı, dünyanın dört bir yanından gelen delegasyonları ve ziyaretçileri ağırlayan alanın girişinde, geleneksel marşları seslendirdi. Tarihi üniformaları ve görkemli performanslarıyla dikkati çeken Mehteran bölüğü, özellikle yabancı ziyaretçilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Marşlara alkışlarla tempo tutan katılımcılar, o anları cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA,

Kaynak: DHA
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