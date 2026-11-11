10 Kasım\'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde birçok noktada hayat dururken, Bursa'nın en işlek yollarından birinde kaydedilen görüntüler farklı görüşleri beraberinde getirdi.

SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Sirenlerin çalmasıyla birlikte çok sayıda sürücü aracından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ancak bu sırada bir kişinin sigara içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çevresindeki vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken söz konusu kişinin davranışını değiştirmemesi tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER İKİYE BÖLDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar arasında görüş ayrılığı yaşandı. Bazı kişiler, "Saygı duruşunda bulunmak zorunda değil" diyerek söz konusu kişinin davranışını savundu.

Diğer yandan görüntülere tepki gösteren bir kişi ise "Arabadan inmeyenleri kınıyorum. Siz Atatürk ile birlikte savaşan silah arkadaşlarına yani dedelerinize ninelerinize de saygısızlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.