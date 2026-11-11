10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı - Son Dakika
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10 Kasım'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı

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10 Kasım\'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
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10 yorum
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10 Kasım\'da kaydedilen bu görüntü büyük tartışma yarattı
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Bursa’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde saat 9’u 5 geçe kaydedilen bir görüntü büyük tartışma yarattı. Kentin en işlek yolunda sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar araçlarından inip saygı duruşuna geçerken, bir kişinin sigara içerek istifini bozmaması büyük tartışma yarattı.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 88. yılında ülke genelinde düzenlenen törenlerle anıldı. Saatler 09.05'i gösterdiğinde birçok noktada hayat dururken, Bursa'nın en işlek yollarından birinde kaydedilen görüntüler farklı görüşleri beraberinde getirdi.

SİGARA İÇMEYE DEVAM ETTİ

Sirenlerin çalmasıyla birlikte çok sayıda sürücü aracından inerek Atatürk için saygı duruşunda bulundu. Ancak bu sırada bir kişinin sigara içmeye devam etmesi dikkatlerden kaçmadı. Çevresindeki vatandaşlar saygı duruşunda bulunurken söz konusu kişinin davranışını değiştirmemesi tartışmalara neden oldu.

GÖRÜNTÜLER İKİYE BÖLDÜ

Görüntülerin yayılmasının ardından vatandaşlar arasında görüş ayrılığı yaşandı. Bazı kişiler, "Saygı duruşunda bulunmak zorunda değil" diyerek söz konusu kişinin davranışını savundu. 

Diğer yandan görüntülere tepki gösteren bir kişi ise "Arabadan inmeyenleri kınıyorum. Siz Atatürk ile birlikte savaşan silah arkadaşlarına yani dedelerinize ninelerinize de saygısızlık yapıyorsunuz" ifadelerini kullandı.

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Okurların en beğendiği yorum

“doğru olanı yapmış diğerleri put perest”

Tüm yorumlar (10)
Mustafa Kemal Atatürk10 KasımGüncelBursaSon Dakika

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    Yorumlar (10)

  • Enver zincirkıran Enver zincirkıran:
    doğru olanı yapmış diğerleri put perest 3 2
  • alparslanayhan66 alparslanayhan66:
    zorla degilya 2 1 Yanıtla
  • Yüksel Yılmaz Yüksel Yılmaz:
    Oluleri putlastirmayin Allah'a saygi duyunuz 3 0 Yanıtla
  • Kaya bilir Kaya bilir:
    Trafikte durmak nedir ? 1 1
  • aykut koçak aykut koçak:
    zorla değil ya.adam belki türk değil 0 0 Yanıtla
    İsmail Hayat İsmail Hayat:
    Türklüğü böyle mi ölçüyorsun? 0 0
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