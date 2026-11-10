Oltu'da Kadir Parlak, işlettiği kafede Atatürk için bir masa hazırladı - Son Dakika
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Oltu'da Kadir Parlak, işlettiği kafede Atatürk için bir masa hazırladı

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Oltu\'da Kadir Parlak, işlettiği kafede Atatürk için bir masa hazırladı
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Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde işlettiği kafede Atatürk için bir masa hazırladı. Siyah örtü, portre ve karanfillerle donatılan masaya Türk kahvesi ve su konulurken, masanın 10 Kasım boyunca müşteriye ayrılmayacağı belirtildi.

Erzurum'un Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla bir masayı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırasına ayırdı. Siyah örtü serilen masanın üzerine Atatürk'ün portresi konulup karanfiller bırakıldı.

Oltu ilçesinde kafe işletmecisi Kadir Parlak, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak ve hatırasını yaşatmak amacıyla iş yerindeki bir masaya siyah örtü serdi. Parlak, masanın üzerine Atatürk'ün portresi yerleştirip önüne de karanfiller bıraktı. Masaya ayrıca bir fincan Türk kahvesi ve bir bardak su konularak "rezerve" kartı yerleştirildi. İşletme sahibi Parlak, 10 Kasım boyunca masaya müşteri kabul edilmeyeceğini belirtti.

'BU MASA BİR GÜNLÜĞÜNE AYRILDI'

Atatürk'e duydukları saygı, özlem ve minneti bu şekilde ifade etmek istediklerini söyleyen Kadir Parlak, "Aramızda olmasa da hayatımızdaki yeri her zaman aynı. Cumhuriyetimizin kurucusunu saygıyla, özlemle ve minnetle anıyoruz. Bizlere bıraktığı mirasın kıymetini biliyor, hatırasını kendi mekanımızda da yaşatmak istiyoruz. Bu masa bir günlüğüne ayrıldı ancak Atatürk'e duyduğumuz sevgi, saygı ve minnet sonsuza kadar sürecek" dedi.

Kafeye gelen müşteriler de Atatürk için ayrılan masadan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Masanın önünde hatıra fotoğrafı çektiren müşteriler, yapılan anlamlı etkinliğin kendilerini duygulandırdığını ifade etti.

Kaynak: DHA
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