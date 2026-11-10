Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi - Son Dakika
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Bulgaristan'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi

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Bulgaristan\'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
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Bulgaristan\'da sis faciası! 70 araç birbirine girdi
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Bulgaristan'da yoğun sis nedeniyle Trakya Otoyolu'nda meydana gelen iki ayrı zincirleme kazada yaklaşık 70 araç birbirine girdi. Feci kazalarda 10'dan fazla kişi hayatını kaybetti, 16 kişi yaralandı. Otoyol çift yönlü trafiğe kapatılırken yaralıların tahliyesi için askeri kargo uçağı ve sağlık helikopteri görevlendirildi.

Bulgaristan'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis, Trakya Otoyolu'nda peş peşe kazalara yol açtı. Yerel saatle 07.00 sıralarında Yambol kenti yakınlarındaki Zimnitsa Kavşağı çevresinde iki ayrı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Görüş mesafesinin düşmesiyle otomobiller ve ağır vasıtalar birbirine çarparken otoyol adeta savaş alanına döndü.

70 ARAÇ KARIŞTI, CAN KAYBI 10'U AŞTI

Sliven Valisi Mihail Kasherov, kazalara yaklaşık 70 aracın karıştığını açıkladı. İlk belirlemelere göre 10'dan fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, 16 kişinin de yaralandığını bildiren Kasherov'un açıklamasının ardından bölgede kurtarma çalışmaları yoğunlaştırıldı. Kazalar nedeniyle otoyolun her iki yönü de ulaşıma kapatıldı.

AMBULANSLAR VE HELİKOPTER SEFERBER EDİLDİ

Facianın ardından Yambol, Sliven ve Burgaz kentlerinden çok sayıda ambulans olay yerine yönlendirildi. Yaralıların hastanelere ulaştırılması için sağlık helikopteri görevlendirilirken 14 itfaiye ekibi de kurtarma çalışmalarına katıldı. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

YARALILAR İÇİN ASKERİ UÇAK GÖNDERİLDİ

Bulgaristan Savunma Bakanlığı, yaralıların nakline destek sağlamak amacıyla Spartan tipi askeri kargo uçağının Burgaz'a gönderildiğini duyurdu. Yambol bölgesinde ise sürücüleri kazalar ve alternatif güzergahlar konusunda bilgilendirmek için BG-ALERT acil uyarı sistemi devreye alındı. Yetkililerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA
Trakya BölgesiBulgaristanTrafikGüncelSofyaDünyaSon Dakika

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