Son Dakika Trakya Bölgesi Haberleri

10:56 Lüleburgaz'da yerli yulaf çeşitli tarla gününde tanıtıldı Lüleburgaz ilçesinde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı.

13:39 Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi - Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne'de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden olan Edirne'de çiftçiler buğday hasadı mesaisine devam ediyor.

16:20 Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de 2021-2022 Voleybol Sezonu Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yenilgisiz ve set vermeden birinci oldu ve Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne çıktı.

14:30 Trakya'da tekstil fabrikaları ilanla işçi arıyor Trakya'da işçi bulmakta güçlük çeken bazı firmalar reklam vererek personel arıyor.

12:54 Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler yüksekokullarında mezuniyet törenleri düzenlendi.

11:33 PORTRE - Türk denizciliğinin kurucusu: "İzmir Fatihi Çaka Bey" Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği beylerden Çaka Bey, İzmir ile Adalar (Ege) Denizi'nin fatihi ve ilk Türk amirali olarak tarih sayfalarındaki yerini alıyor.

01:47 Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.

19:49 Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: "Ardahan'dan Kimse Umudunu Kesmesin" Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Umudun şehri Ardahan’da gelecek var. Lütfen hiç kimse bir metrekare arsasını satmasın, biz bir panel yaptık, ‘Küresel İklim Değişikliğinin Ardahan'a Etkileri’ diye, Türkiye coğrafyasında en avantajlı yer 20 - 30 yıl sonra Ardahan olacak. Lütfen Ardahan'dan kimse umudunu kesmesin” dedi.

12:59 İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da. Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaların görüldüğü Danıştay’da dördüncü kez bir araya gelerek, duruşma öncesinde açıklama yaptı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Yalnızca varlığı değil, sözleşmenin tüm basamaklarının hayata geçirilmesi için mücadelenin tam da içinde kız kardeşlerimizle birlikte mücadele edeceğiz” derken; TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Buket Çelik, “Kadına yönelik şiddeti ve şiddeti tolere eden politikaları tolere etmiyoruz” diye konuştu. Davacılardan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması da “Bugün buraya sözleşmeden çekilme kararının hukuksuz olduğunu Danıştay hakimlerinden duymaya geldik, iptal kararının verilmesini ve kararın hemen bugün açıklanmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.

11:23 Tekirdağ'da "mor kadraj" sezonu Tekirdağ'da fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

09:03 Yurtta hava durumu Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van...

14:10 Edirne'de doktorlar "akıllı gözlük" yardımıyla uzaktan destekle kalp pili taktı Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "akıllı gözlük"le uzaktan cihaz kontrolü yapılarak kalp pili takma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.

12:31 Kent ekonomisine büyük katkı: Tohumdan ağaca kadar her şeyi belediye üretiyor Tekirdağ'da şehrin ekonomisine katkı sağlamak ve öz kaynakları verimli kullanmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarlalarda tohumdan ağaca kadar her şeyi yetiştiriyor.

09:08 Türk mühendislerinin geliştirdiği üzüm çeşidi üretime hazır Türk mühendislerinin geliştirdiği üzüm çeşidi üretime hazır Manisa'da 3 yıldır AR-GE çalışmaları süren Spil Karası üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: "Hem piyasada üzüm olmadığı dönemlerde üreticilerimiz bu ürünü daha yüksek fiyata...

18:11 Edirne'de de Satılık Ev Fiyatlarında Artış Var Edirne’de de satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, "3+1 daire de güzel bir yerde almaya kalktığınızda 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira bandında. 20-25 yıllık binalar 1 milyon lira civarında. Bu da arsa fiyatları ve maliyetin artmasından dolayı" dedi.

12:02 Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı makamında ziyaret etti.

15:43 Tekirdağ'dan kısa kısa Marmaraereğlisi ilçesinde Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yılsonu sergisi düzenlendi.

14:20 İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca; "Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir" İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca; "Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir"İSTANBUL Kurban Bayramına haftalar kala İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurbanlık alacak vatandaşları izinlendirilmiş yerlerdeki satış yerlerini tercih...

21:51 "Lavanta Tarla Günleri" sürüyor Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" devam ediyor.

15:27 Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi Edirne'de YKS 2. oturumdan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi Toplam 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sona ermesiyle öğrenciler sınav...

18:01 Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü EDİRNE'deki 5'nci Lavanta Tarla Günleri'nde vatandaşlar, fotoğraf çekilmek için mor tarlalara akın etti.

13:45 Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı Edirne Trakya Üniversitesinde yaşı nedeniyle fakültedeki diğer öğrencilerin öğretim üyesi sandığı 60 yaşındaki Şerif Aslan heykel bölümünü birincilikle tamamladı.

12:52 Edirne'deki lavanta tarlaları komşu illerden ziyaretçileri ağırlıyor Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri sürüyor.

12:18 Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

12:08 Barajsız YKS sınavı başladı - Barajsız YKS sınavı başladı Trakya'da sınav heyecanı başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT saat 10.15'te başladı.

11:55 Trakya'da YKS heyecanı Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.

13:10 Modern tekniklerle tarımda su tasarrufu Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, farklı sulama teknikleriyle tarımsal sulamada tasarruf edilebileceğini kaydetti.

00:59 Yunanistan Konsolosluğu önünde protesto Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Yunanistan'ın saldırgan tutumunu protesto etti.

21:22 Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı Edirne'nin mor tarlaları ziyaretçilerini bekliyor Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi Edirne Valiliği'nin himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla...

20:13 Edirne'de lavanta günleri başladı EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri düzenlenen etkinlikle başladı.

20:11 5. Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı. Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen organizasyonun açılış programı için enstitü bahçesinde düzenlenen hasat programında lavantanın ekim alanın Trakya'da olduğu gibi Türkiye'de de arttığını söyledi.

16:02 Yunanistan Konsolosluğu önünde protesto Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Yunanistan'ın saldırgan tutumunu protesto etti.

16:01 SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 22 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, "Arda Boyları" balesini sahneleyecek, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini verecek.

14:30 Bakan Dönmez: "2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak" Bakan Dönmez: "2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirildi" "Planlı bakım için...

12:15 Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali pek çok kültürün buluşmasına da katkı sağlıyor.

11:10 Oğlunun "keşke öğretmen olsaydın" sözüyle 54 yaşında 2. kez üniversite bitirdi Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 54 yaşında mezun olan Afet Ergü, azmiyle eğitimin yaşının olmadığını gösterdi.

09:11 Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördüEDİRNE Edirne'de düzenlenen festivalde kuklaların roman havası ve Ankara havası oynatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

08:50 Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Tarihe Başarısız Bir Lider Olarak Geçeceksiniz" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Siz, tarihe başarısız bir lider olarak geçeceksiniz. Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak geçeceksiniz. Sayın Ecevit’i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. ‘Siyasi kundakçı’ diyorsunuz ya kim kundakladı o günkü hükümeti? Şimdi Sayın Erdoğan’ı da buradan uyarıyorum. Yakın bir zamanda aynı kundakçılığı şu anki Cumhur İttifakı’na yaparsa hiç şaşırmayın Sayın Erdoğan” dedi.

02:52 Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Tarihe Başarısız Bir Lider Olarak Geçeceksiniz" Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Siz, tarihe başarısız bir lider olarak geçeceksiniz. Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak geçeceksiniz. Sayın Ecevit’i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. ‘Siyasi kundakçı’ diyorsunuz ya kim kundakladı o günkü hükümeti? Şimdi Sayın Erdoğan’ı da buradan uyarıyorum. Yakın bir zamanda aynı kundakçılığı şu anki Cumhur İttifakı’na yaparsa hiç şaşırmayın Sayın Erdoğan” dedi.

21:39 Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde yıllık 180 bin ton ayçiçeği işlenip yağ elde edilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.

17:50 Trakya Birlik Fabrika Müdürü Erkan Ünal: Ayçiçeği ve Ham Yağ Sıkıntımız Yok Türkiye’nin en büyük ayçiçeği yağı üreticilerinden olan Trakya Birlik'in fabrika müdürü Erkan Ünal, “Herhangi bir stok sıkıntımız bulunmamakta. Zaten ayçiçeği ekimi gerçekleşti ve bitki büyüme aşamasında. Hasada da bölgemizde yaklaşık iki ay gibi bir süre var. Bu süre zarfında da elimizde yeteri kadar ayçiçeği ham yağı ve ayçiçeği tohum stoku bulunmaktadır" dedi.

16:59 Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.

15:48 Yöresel danslar festivalde kuklalarla tanıtılıyor Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 kentten 51 zanaatkarı buluşturduğu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali devam ediyor.

13:39 Trakya Birlik tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiliyor Türkiye'nin önemli üretici kooperatiflerinden ve yağ üreticilerinden Trakya Birlik, Tekirdağ'daki tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiyor.

13:32 Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde yıllık 180 bin ton ayçiçeği işlenip yağ elde edilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.

11:08 Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor Kırklareli'nde düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.

11:02 Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı EDİRNE'de tarlaları mor renge boyayan ve kentte ekoturizmin başlamasını sağlayan lavantalar çiçek açtı.

16:22 Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 2021 yılında üreticilerden aldığı ayçiçeğine kesin alım fiyatı adı altında ödeme yapacak.

00:58 Bakan Dönmez: "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize... Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz" diye konuştu.

22:28 Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık alırken sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılması, hasta ve gebe hayvanların alınmaması, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların tercih edilmesi, bakanlıkça belirlenen yasak...

17:48 Bakan Dönmez, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu Açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek.

17:26 Öztrak'tan 'Ges' Açıklaması: "Hiçir Derde Deva Olmaz! Pansuman ya da Aspirin Tedavisi Bile Değildir" CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 10 Haziran’da ilan edilen ‘gelire endeksli senet’ (GES) hakkında “Yatırımcı kılavuzundan bu kağıtların getirisine baktığınızda, getirisinin, enflasyonun ve devalüasyonun çok altında kalacağı açık. Bu yüksek enflasyon ortamında bu haliyle gelir endeksli senetler hiçbir derde deva olmaz. Pansuman ya da aspirin tedavisi bile değildir” dedi. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçme yaşını da kendi dönemlerinde 18’e indirildiği açıklamasını eleştiren Öztrak, “Öztrak, “Erdoğan anlaşılan Van’da her şeyi birbirine karıştırmış. Seçme yaşı 1995’te 18’e indirilmişti. Seçilme yaşı da 2006’da 25’e indirildi” dedi.

17:03 Tekirdağ'dan kısa kısa Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu.

12:10 Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu - Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu Edirne Trakya Üniversitesinde eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.

11:54 Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık alırken sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılması, hasta ve gebe hayvanların alınmaması, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların tercih edilmesi, bakanlıkça belirlenen yasak...

19:03 Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar Türkiye ile Yunanistan arasında sinirler her geçen gün gittikçe gerilirken, Batı Trakya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yunanistan'ın Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar için hendekler kazdığı öğrenildi.

18:27 Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı Yunanistan'ın Trakya bölgesinde göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapmasının ardından kamyonette bulunan 1 göçmen hayatını kaybetti, 16 göçmen ise yaralandı.

12:57 Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı Trakya Birlik Yönetim Kurulunca gerçekleşen toplantıda 2021-2022 iş yılında ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 ayçiçeği için ton başına bin yüz lira fiyat farkı verilmesine karar verdi.

10:22 Kene kabusu geri döndü, "sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor" Kene kabusu geri döndü, "sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor" Havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen ve son günlerde kabusa dönüşen kene ölümleriyle ilgili Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, Trakya Bölgesi'nde kene popülasyonunun ciddi...

10:19 Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.

07:57 Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

00:59 Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.

11:41 Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan Görkemli Tanıtım İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın lansmanı ile “Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri” adlı kitabın tanıtımı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

11:21 Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül...

11:14 Trakya HDK meclisine düzenlenen operasyonda 29 tutuklama PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29'u tutuklandı.

11:00 Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı Yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.

21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden, yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı.

17:44 Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek Trakya Birlik, ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı vereceğini açıkladı.

12:45 Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen kongre için ülkede bulunan Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu.

12:34 Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.

09:57 Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi Karabağ Zaferi'nin şehitlerini anmak amacıyla Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi.

03:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanca Tweet: "Yunanistan'ı Aklını Başına Alması Konusunda Tekrar İkaz Ediyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, Yunanca ve İngilizce tweet atarak Yunanistan’ı uyardı. Erdoğan, “Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” dedi.

22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından, İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde paylaşım yaptı. Türkiye'nin kimsenin hakkını hukukunu çiğnemediği gibi kimseye de kendi hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğini söyledi.