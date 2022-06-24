Son Dakika Trakya Bölgesi Haberleri

- 11:14 Boyabat'tan Trakya bölgesine kurbanlık sevkiyatı
Sinop'un Boyabat ilçesinden Trakya bölgesine kurbanlık gönderiliyor.
- 10:56 Lüleburgaz'da yerli yulaf çeşitli tarla gününde tanıtıldı
Lüleburgaz ilçesinde yerli yulaf çeşitlerinden oluşturulan demonstrasyon sahasında hasat yapıldı.
- Dün Dün 13:39 Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi
- Stratejik konuma sahip buğdayda hasat dönemi Edirne'de çiftçiler buğdaylarını hasat ediyor Türkiye'nin önemli hububat merkezlerinden olan Edirne'de çiftçiler buğday hasadı mesaisine devam ediyor.
- 24.06.2022 24 Haz 16:20 Balıkesir Büyükşehir Kadın Voleybol Takımı 2. Lig'de
2021-2022 Voleybol Sezonu Deplasmanlı Bölgesel Ligi'nde Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Kadın Voleybol Takımı, yenilgisiz ve set vermeden birinci oldu ve Türkiye Kadınlar Voleybol 2. Ligi'ne çıktı.
- 24.06.2022 24 Haz 14:30 Trakya'da tekstil fabrikaları ilanla işçi arıyor
Trakya'da işçi bulmakta güçlük çeken bazı firmalar reklam vererek personel arıyor.
- 24.06.2022 24 Haz 12:54 Trakya Üniversitesinin Keşan'daki yüksekokullarında mezuniyet törenleri yapıldı
Trakya Üniversitesi Keşan Hakkı Yörük Sağlık ve Keşan Yusuf Çapraz Uygulamalı Bilimler yüksekokullarında mezuniyet törenleri düzenlendi.
- 24.06.2022 24 Haz 11:33 PORTRE - Türk denizciliğinin kurucusu: "İzmir Fatihi Çaka Bey"
Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Anadolu'nun fethiyle görevlendirdiği beylerden Çaka Bey, İzmir ile Adalar (Ege) Denizi'nin fatihi ve ilk Türk amirali olarak tarih sayfalarındaki yerini alıyor.
- 24.06.2022 24 Haz 10:29 KIRKLARELİ - Tarlaları sarıya boyanan Kırklareli'nde 250 bin ton ayçiçeği rekoltesi bekleniyor
Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da bitkilerin çiçek açmasıyla tarlalar sarıya büründü.
- 24.06.2022 24 Haz 10:05 Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi.
- 24.06.2022 24 Haz 09:03 Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı
Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.
- 24.06.2022 24 Haz 01:48 Kurbanlık hayvanların İstanbul'a girişi başladı
Kurban Bayramı öncesinde kurbanlık hayvanlar İstanbul'a getirilmeye başlandı.
- 24.06.2022 24 Haz 01:47 Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı
Kurbanlık hayvanlar İstanbul'a giriş yapmaya başladı Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla kurbanlıklar İstanbul'a getirilmeye başlandı.
- 23.06.2022 23 Haz 19:49 Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir: "Ardahan'dan Kimse Umudunu Kesmesin"
Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir, “Umudun şehri Ardahan’da gelecek var. Lütfen hiç kimse bir metrekare arsasını satmasın, biz bir panel yaptık, ‘Küresel İklim Değişikliğinin Ardahan'a Etkileri’ diye, Türkiye coğrafyasında en avantajlı yer 20 - 30 yıl sonra Ardahan olacak. Lütfen Ardahan'dan kimse umudunu kesmesin” dedi.
- 23.06.2022 23 Haz 12:59 İstanbul Sözleşmesi Davası Danıştay'da.
Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi’nin feshine karşı açılan davaların görüldüğü Danıştay’da dördüncü kez bir araya gelerek, duruşma öncesinde açıklama yaptı. Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, “Yalnızca varlığı değil, sözleşmenin tüm basamaklarının hayata geçirilmesi için mücadelenin tam da içinde kız kardeşlerimizle birlikte mücadele edeceğiz” derken; TMMOB Kadın Çalışma Grubu Başkanı Buket Çelik, “Kadına yönelik şiddeti ve şiddeti tolere eden politikaları tolere etmiyoruz” diye konuştu. Davacılardan Körfez Bağımsız Kadın Dayanışması da “Bugün buraya sözleşmeden çekilme kararının hukuksuz olduğunu Danıştay hakimlerinden duymaya geldik, iptal kararının verilmesini ve kararın hemen bugün açıklanmasını talep ediyoruz” açıklamasını yaptı.
- 23.06.2022 23 Haz 11:23 Tekirdağ'da "mor kadraj" sezonu
Tekirdağ'da fotoğraf tutkunlarının ilgi odağı olan lavanta tarlaları ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.
- 23.06.2022 23 Haz 09:03 Yurtta hava durumu
Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz (Giresun hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Edirne, Tekirdağ, Çanakkale, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Çankırı, Yozgat, Sivas, Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu, Van...
- 22.06.2022 22 Haz 14:10 Edirne'de doktorlar "akıllı gözlük" yardımıyla uzaktan destekle kalp pili taktı
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "akıllı gözlük"le uzaktan cihaz kontrolü yapılarak kalp pili takma işlemi başarıyla gerçekleştirildi.
- 22.06.2022 22 Haz 12:31 Kent ekonomisine büyük katkı: Tohumdan ağaca kadar her şeyi belediye üretiyor
Tekirdağ'da şehrin ekonomisine katkı sağlamak ve öz kaynakları verimli kullanmak isteyen Süleymanpaşa Belediyesi, mülkiyetinde bulunan tarlalarda tohumdan ağaca kadar her şeyi yetiştiriyor.
- 22.06.2022 22 Haz 09:08 Türk mühendislerinin geliştirdiği üzüm çeşidi üretime hazır
Türk mühendislerinin geliştirdiği üzüm çeşidi üretime hazır Manisa'da 3 yıldır AR-GE çalışmaları süren Spil Karası üzümünde sezonun ilk hasadı yapıldı Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal: "Hem piyasada üzüm olmadığı dönemlerde üreticilerimiz bu ürünü daha yüksek fiyata...
- 21.06.2022 21 Haz 18:11 Edirne'de de Satılık Ev Fiyatlarında Artış Var
Edirne’de de satılık ev fiyatlarında artış yaşanıyor. Trakya Umum Emlak Müşavirleri Derneği Edirne Şube Başkanı Aytaç Feda, "3+1 daire de güzel bir yerde almaya kalktığınızda 1 milyon 800 bin lira ile 2 milyon 200 bin lira bandında. 20-25 yıllık binalar 1 milyon lira civarında. Bu da arsa fiyatları ve maliyetin artmasından dolayı" dedi.
- 21.06.2022 21 Haz 12:02 Köln başkonsolosluğuna Türk heyetinden ziyaret
Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen Türk Üniversiteleri Eğitim Fuarı'na katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu liderliğindeki Trakya Üniversitesi heyeti, Türkiye Cumhuriyeti Köln Başkonsolosu Turhan Kaya'yı makamında ziyaret etti.
- 20.06.2022 20 Haz 15:43 Tekirdağ'dan kısa kısa
Marmaraereğlisi ilçesinde Belediye ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü işbirliği ile yılsonu sergisi düzenlendi.
- 20.06.2022 20 Haz 14:20 İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca; "Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir"
İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca; "Vatandaşlar TÜRKVET uygulaması üzerinden hayvanın tüm bilgilerini görebilir"İSTANBUL Kurban Bayramına haftalar kala İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, kurbanlık alacak vatandaşları izinlendirilmiş yerlerdeki satış yerlerini tercih...
- 20.06.2022 20 Haz 10:45 Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
Trakya Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde mezuniyet töreni gerçekleştirildi.
- 19.06.2022 19 Haz 21:51 "Lavanta Tarla Günleri" sürüyor
Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen "Lavanta Tarla Günleri" devam ediyor.
- 19.06.2022 19 Haz 15:27 Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi
Edirne'de öğrenciler YKS maratonunu değerlendirdi Edirne'de YKS 2. oturumdan çıkan öğrenciler sınavı değerlendirdi Toplam 3 milyon 234 bin 409 aday ile rekor başvurunun yapıldığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri sona ermesiyle öğrenciler sınav...
- 18.06.2022 18 Haz 18:01 Edirne'de lavanta tarlaları doğal stüdyoya döndü
EDİRNE'deki 5'nci Lavanta Tarla Günleri'nde vatandaşlar, fotoğraf çekilmek için mor tarlalara akın etti.
- 18.06.2022 18 Haz 13:45 Fakültedekileri öğrenci olduğuna inandıramayan "hoca" eğitimini birincilikle tamamladı
Edirne Trakya Üniversitesinde yaşı nedeniyle fakültedeki diğer öğrencilerin öğretim üyesi sandığı 60 yaşındaki Şerif Aslan heykel bölümünü birincilikle tamamladı.
- 18.06.2022 18 Haz 12:52 Edirne'deki lavanta tarlaları komşu illerden ziyaretçileri ağırlıyor
Edirne Valiliği himayesinde Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce bu yıl 5'incisi gerçekleştirilen Lavanta Tarla Günleri sürüyor.
- 18.06.2022 18 Haz 12:18 Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni yapıldı
Trakya Üniversitesi (TÜ) Mimarlık Fakültesinden mezun olan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
- 18.06.2022 18 Haz 12:08 Barajsız YKS sınavı başladı
- Barajsız YKS sınavı başladı Trakya'da sınav heyecanı başladı Yükseköğretim Kurumları Sınavı için ilk oturum TYT saat 10.15'te başladı.
- 18.06.2022 18 Haz 11:55 Trakya'da YKS heyecanı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) giren öğrenciler sınav heyecanı yaşadı.
- 17.06.2022 17 Haz 16:44 MHP Erzurum İl Başkanı Karataş: "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır"
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'na yüklenerek, "Kendisine ait olmayan kanatlarla yükselen bir kuşun akıbeti, burnunun üstüne yere çakılmaktır" dedi.
- 17.06.2022 17 Haz 16:10 Bulgaristan'dan gelen belediye başkanları Rektör Tabakoğlu'nu ziyaret etti
Bulgaristan'ın çeşitli kentlerinden gelen belediye başkanları Trakya Üniversitesini (TÜ) ziyaret etti.
- 17.06.2022 17 Haz 13:10 Modern tekniklerle tarımda su tasarrufu
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Biyosistem Mühendisliği Arazi ve Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halim Orta, farklı sulama teknikleriyle tarımsal sulamada tasarruf edilebileceğini kaydetti.
- 17.06.2022 17 Haz 12:58 Toplumsal sorunları tuvallerine yansıtan ressam: Nuri İyem
Toplumcu-gerçekçi akımın önde gelen isimlerinden ressam Nuri İyem, vefatının 17. yılında anılıyor.
- 17.06.2022 17 Haz 11:45 Okullarda karne heyecanı yaşandı
Trakya'daki okullarda öğrenciler karne sevinci yaşadı.
- 17.06.2022 17 Haz 00:59 Yunanistan Konsolosluğu önünde protesto
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Yunanistan'ın saldırgan tutumunu protesto etti.
- 16.06.2022 16 Haz 21:22 Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı
Edirne'de Lavanta Tarla Günleri renkli görüntülerle başladı Edirne'nin mor tarlaları ziyaretçilerini bekliyor Edirne'de tarlalar mora boyandı, vatandaşlar fotoğraf çektirme yarışına girdi Edirne Valiliği'nin himayelerinde bu yıl beşincisi düzenlenen ve turizmin mor dopingi "Lavanta Tarla...
- 16.06.2022 16 Haz 20:13 Edirne'de lavanta günleri başladı
EDİRNE'de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından bu yıl 5'ncisi düzenlenen Lavanta Tarla Günleri düzenlenen etkinlikle başladı.
- 16.06.2022 16 Haz 20:11 5. Lavanta Tarla Günleri sembolik hasatla başladı.
Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsünce düzenlenen organizasyonun açılış programı için enstitü bahçesinde düzenlenen hasat programında lavantanın ekim alanın Trakya'da olduğu gibi Türkiye'de de arttığını söyledi.
- 16.06.2022 16 Haz 16:02 Yunanistan Konsolosluğu önünde protesto
Abdülhamid Han Kültür Eğitim Derneği üyeleri Yunanistan Başkonsolosluğu önüne gelerek Yunanistan'ın saldırgan tutumunu protesto etti.
- 16.06.2022 16 Haz 16:01 SAMDOB, Erzincan Fest'e bale ve konserle katılacak
Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), 22 Haziran-3 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek "Erzincan Fest 2022" kapsamında, "Arda Boyları" balesini sahneleyecek, "Bir Aşık Veysel Hikayesi" konserini verecek.
- 16.06.2022 16 Haz 14:30 Bakan Dönmez: "2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak"
Bakan Dönmez: "2030'a kadar elektrikli araç altyapısı için 1 milyar dolarlık yatırım yapılacak" Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: "16 milyar lirası şebeke, 4 milyar lirası da diğer yatırımlar olmak üzere toplam 20 milyar liralık bir yatırımı hayata geçirildi" "Planlı bakım için...
- 16.06.2022 16 Haz 12:15 Edirne'deki festival kültürlerin buluşmasına da katkı sağlıyor
Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali pek çok kültürün buluşmasına da katkı sağlıyor.
- 16.06.2022 16 Haz 11:10 Oğlunun "keşke öğretmen olsaydın" sözüyle 54 yaşında 2. kez üniversite bitirdi
Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden 54 yaşında mezun olan Afet Ergü, azmiyle eğitimin yaşının olmadığını gösterdi.
- 16.06.2022 16 Haz 09:11 Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördü
Roman havasında oynayan Trakya kuklaları ilgi gördüEDİRNE Edirne'de düzenlenen festivalde kuklaların roman havası ve Ankara havası oynatılması vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.
- 16.06.2022 16 Haz 08:50 Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Tarihe Başarısız Bir Lider Olarak Geçeceksiniz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Siz, tarihe başarısız bir lider olarak geçeceksiniz. Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak geçeceksiniz. Sayın Ecevit’i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. ‘Siyasi kundakçı’ diyorsunuz ya kim kundakladı o günkü hükümeti? Şimdi Sayın Erdoğan’ı da buradan uyarıyorum. Yakın bir zamanda aynı kundakçılığı şu anki Cumhur İttifakı’na yaparsa hiç şaşırmayın Sayın Erdoğan” dedi.
- 16.06.2022 16 Haz 02:52 Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye: "Tarihe Başarısız Bir Lider Olarak Geçeceksiniz"
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye, “Siz, tarihe başarısız bir lider olarak geçeceksiniz. Yoldaşını yolda bırakan bir lider olarak geçeceksiniz. Sayın Ecevit’i nasıl bıraktığınızı herkes biliyor. ‘Siyasi kundakçı’ diyorsunuz ya kim kundakladı o günkü hükümeti? Şimdi Sayın Erdoğan’ı da buradan uyarıyorum. Yakın bir zamanda aynı kundakçılığı şu anki Cumhur İttifakı’na yaparsa hiç şaşırmayın Sayın Erdoğan” dedi.
- 15.06.2022 15 Haz 21:39 Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor
Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde yıllık 180 bin ton ayçiçeği işlenip yağ elde edilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.
- 15.06.2022 15 Haz 17:50 Trakya Birlik Fabrika Müdürü Erkan Ünal: Ayçiçeği ve Ham Yağ Sıkıntımız Yok
Türkiye’nin en büyük ayçiçeği yağı üreticilerinden olan Trakya Birlik'in fabrika müdürü Erkan Ünal, “Herhangi bir stok sıkıntımız bulunmamakta. Zaten ayçiçeği ekimi gerçekleşti ve bitki büyüme aşamasında. Hasada da bölgemizde yaklaşık iki ay gibi bir süre var. Bu süre zarfında da elimizde yeteri kadar ayçiçeği ham yağı ve ayçiçeği tohum stoku bulunmaktadır" dedi.
- 15.06.2022 15 Haz 16:59 Trakya Üniversitesinde mezuniyet törenleri gerçekleştirildi
Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarı ve Güzel Sanatlar Fakültesinden mezun olan öğrenciler için tören düzenlendi.
- 15.06.2022 15 Haz 15:48 Yöresel danslar festivalde kuklalarla tanıtılıyor
Edirne'de Kültür ve Turizm Bakanlığının 23 kentten 51 zanaatkarı buluşturduğu Altın Eller Geleneksel El Sanatları Festivali devam ediyor.
- 15.06.2022 15 Haz 13:39 Trakya Birlik tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiliyor
Türkiye'nin önemli üretici kooperatiflerinden ve yağ üreticilerinden Trakya Birlik, Tekirdağ'daki tesislerinde yılda 72 bin ton ayçiçeği yağı üretiyor.
- 15.06.2022 15 Haz 13:32 Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor
Trakya'da yıllık 180 bin ton ham yağ üretimi yapılıyor Trakya Birlik Entegre Üretim Tesisinde yıllık 180 bin ton ayçiçeği işlenip yağ elde edilerek tüketicinin kullanımına sunuluyor.
- 15.06.2022 15 Haz 12:52 Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi son yağışlarla 3 kat arttı
Edirne'de son yağışlar Meriç ve Tunca nehirlerinin debilerinin artmasına neden oldu.
- 15.06.2022 15 Haz 11:37 Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi
Trakya Üniversitesinde "El Sempozyumu" düzenlendi.
- 15.06.2022 15 Haz 11:08 Kırklareli'nde üzümsü meyvelerin ekim alanı genişliyor
Kırklareli'nde düşük maliyet ve yüksek gelir fırsatı sunan aronya, yaban mersini, frenk üzümü, ahududu, böğürtlen gibi meyvelerin ekim alanı genişliyor.
- 15.06.2022 15 Haz 11:02 Edirne'de lavanta turizmi; otellerde yer kalmadı
EDİRNE'de tarlaları mor renge boyayan ve kentte ekoturizmin başlamasını sağlayan lavantalar çiçek açtı.
- 15.06.2022 15 Haz 10:41 Trakya'da geçen ay 4 bin 497 konut satıldı
Trakya'da mayıs ayında 4 bin 497 konut satıldı.
- 14.06.2022 14 Haz 16:22 Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi ayçiçeği üreticilerine kesin alım ödemesi yapacak
Manyas Yağlı Tohumlar Kooperatifi 2021 yılında üreticilerden aldığı ayçiçeğine kesin alım fiyatı adı altında ödeme yapacak.
- 14.06.2022 14 Haz 16:13 Keşan'da yağmur, hayatı olumsuz etkiledi (2)
METEROLOJİ'DEN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' UYARISIMeteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya için kuvvetli yağış uyarısı yaptı.
- 14.06.2022 14 Haz 11:11 Trakya'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da jandarma teşkilatının 183. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
- 14.06.2022 14 Haz 00:58 Bakan Dönmez: "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize...
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Bugün, yaklaşık 2 yıl önce keşfini milletimize müjdelediğimiz Karadeniz gazını denizden karaya taşıyacak ilk boruları denize indireceğiz" diye konuştu.
- 13.06.2022 13 Haz 22:28 Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık alırken sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılması, hasta ve gebe hayvanların alınmaması, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların tercih edilmesi, bakanlıkça belirlenen yasak...
- 13.06.2022 13 Haz 17:48 Bakan Dönmez, Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu Açıklaması
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Sakarya Gaz Sahası, keşiften ilk üretime kadar dünyanın en hızlı yapılan deniz saha geliştirme projesi olarak tarihe geçecek.
- 13.06.2022 13 Haz 17:26 Öztrak'tan 'Ges' Açıklaması: "Hiçir Derde Deva Olmaz! Pansuman ya da Aspirin Tedavisi Bile Değildir"
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, 10 Haziran’da ilan edilen ‘gelire endeksli senet’ (GES) hakkında “Yatırımcı kılavuzundan bu kağıtların getirisine baktığınızda, getirisinin, enflasyonun ve devalüasyonun çok altında kalacağı açık. Bu yüksek enflasyon ortamında bu haliyle gelir endeksli senetler hiçbir derde deva olmaz. Pansuman ya da aspirin tedavisi bile değildir” dedi. Cumhurbaşkanı, AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçme yaşını da kendi dönemlerinde 18’e indirildiği açıklamasını eleştiren Öztrak, “Öztrak, “Erdoğan anlaşılan Van’da her şeyi birbirine karıştırmış. Seçme yaşı 1995’te 18’e indirilmişti. Seçilme yaşı da 2006’da 25’e indirildi” dedi.
- 13.06.2022 13 Haz 17:03 Tekirdağ'dan kısa kısa
Trakya Veteranlar Ligi'nde, Ergene Veteranlar Takımı şampiyon oldu.
- 13.06.2022 13 Haz 12:10 Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu
- Edirne'de üniversitelilerin mezuniyet coşkusu Edirne Trakya Üniversitesinde eğitim ve öğretimini tamamlayan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenlendi.
- 13.06.2022 13 Haz 11:54 Kurbanlık hayvan alış, satış ve kesimlerinde dikkat edilecek hususlar
Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, kurbanlık alırken sığır ve manda ile koyun ve keçinin küpesinin olup olmadığına mutlaka bakılması, hasta ve gebe hayvanların alınmaması, hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanların tercih edilmesi, bakanlıkça belirlenen yasak...
- 12.06.2022 12 Haz 19:03 Yunanistan ipleri iyice geriyor! Türkiye sınırına hendek kazmaya başladılar
Türkiye ile Yunanistan arasında sinirler her geçen gün gittikçe gerilirken, Batı Trakya'da dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Yunanistan'ın Türkiye ile sınırını oluşturan Meriç Nehri kıyısına tanksavar için hendekler kazdığı öğrenildi.
- 12.06.2022 12 Haz 18:27 Yunanistan'da göçmenleri taşıyan kamyonet kaza yaptı: 1 ölü, 16 yaralı
Yunanistan'ın Trakya bölgesinde göçmenleri taşıyan kamyonetin kaza yapmasının ardından kamyonette bulunan 1 göçmen hayatını kaybetti, 16 göçmen ise yaralandı.
- 12.06.2022 12 Haz 15:02 Trakya'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor
Trakya'da devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.
- 12.06.2022 12 Haz 12:57 Trakya Birlik ayçiçeğine ton başına bin yüz lira fiyat farkı verileceğini açıkladı
Trakya Birlik Yönetim Kurulunca gerçekleşen toplantıda 2021-2022 iş yılında ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 ayçiçeği için ton başına bin yüz lira fiyat farkı verilmesine karar verdi.
- 12.06.2022 12 Haz 10:22 Kene kabusu geri döndü, "sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor"
Kene kabusu geri döndü, "sakın bunu yapmayın, hemen enjekte olabiliyor" Havaların ısınmasıyla birlikte geri dönen ve son günlerde kabusa dönüşen kene ölümleriyle ilgili Trakya Bölge Veteriner Hekimler Odası Başkanı Uğur Cengiz Çakır, Trakya Bölgesi'nde kene popülasyonunun ciddi...
- 12.06.2022 12 Haz 10:19 Çorlu'da sağanak; eğitim uçuşları iptal edildi
TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde sağanak nedeniyle sokak ve caddeler göle döndü, sürücüler zor anlar yaşadı.
- 12.06.2022 12 Haz 07:57 Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü
Çorlu'da otomobil beton direğe çarptı: 1 ölü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde beton direğe çarparak hurdaya dönen otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
- 12.06.2022 12 Haz 00:59 Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla sahiplerini buldu.
- 11.06.2022 11 Haz 11:41 Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı'ndan Görkemli Tanıtım
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in öncülüğüyle kurulan Nikomedia Kazıları İzmit Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı’nın lansmanı ile “Kayıp Roma Başkenti Nikomedia’nın Renkli Rölyefleri” adlı kitabın tanıtımı, yoğun katılımla gerçekleştirildi.
- 11.06.2022 11 Haz 11:21 Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu
Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı Yeni Şafak gazetesi tarafından 15 Temmuz Şehidi Mustafa Cambaz anısına düzenlenen Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması'nın ödül...
- 11.06.2022 11 Haz 11:14 Trakya HDK meclisine düzenlenen operasyonda 29 tutuklama
PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine (HDK) yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 38 kişiden 29'u tutuklandı.
- 11.06.2022 11 Haz 11:00 Tescilli Yapıncak asma yaprağında hasat başladı
Yörede "kınalı yapıncak" olarak adlandırılan meşhur Yapıncak üzümünün tescil edilen tüysüz ve narin yapılı asma yaprağının hasadına başlandı.
- 11.06.2022 11 Haz 10:03 KIRKLARELİ - Yağışlar buğday ve ayçiçeğinde yüksek verim beklentisini artırdı
Türkiye'nin önemli hububat üretim merkezlerinden Trakya'da bir süredir etkili olan sağanak çiftçilerin yüzünü güldürdü.
- 11.06.2022 11 Haz 10:00 Helvacıoğlu, Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İstanbul'da gerçekleştirilen Türk Dünyası Belediyeler Birliği Genel Kurulu'na katıldı.
- 10.06.2022 10 Haz 21:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Mustafa Cambaz Fotoğraf Yarışması Ödül Töreni'nde konuştu: (2)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz gecesi hiç düşünmeden, yanından bir an olsun ayırmadığı fotoğraf makinesini dahi almadan meydanlara ilk koşan kahramanlar arasındaydı.
- 10.06.2022 10 Haz 21:09 Erdoğan: "Bu milletin neler yapabileceğini dünkü tatbikatta gördüğü gibi bundan sonra da görecek"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, EFES 2022 Tatbikatı'na 37 ülkenin katıldığını belirterek, "Yunanistan bunların yarıdan fazlasına 'katılmayın' diyerek haber göndermiş.
- 10.06.2022 10 Haz 17:44 Trakya Birlik, ortaklarına ayçiçeği fiyat farkı verecek
Trakya Birlik, ürün teslim eden ortaklarına yüzde 40 yağlı ayçiçeği için ton başına 1100 lira fiyat farkı vereceğini açıkladı.
- 10.06.2022 10 Haz 16:00 Trakya'ya gidecek kurbanlıklara şap önlemi
Tokat'ın Pazar ilçesinde, Trakya'ya gidecek büyükbaş kurbanlıklardan kan örneği alındı.
- 10.06.2022 10 Haz 12:45 Rektör Tabakoğlu, Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Azerbaycan'da düzenlenen kongre için ülkede bulunan Türkiye heyetiyle Karabağ ve Şuşa'da ziyaretlerde bulundu.
- 10.06.2022 10 Haz 12:34 Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi
Tekirdağ merkezli 11 ilde PKK/KCK operasyonu: 37 kişi adliyeye sevk edildi PKK/KCK'ya bağlı faaliyet gösterdiği öne sürülen Halkaların Demokratik Kongresine yönelik Tekirdağ merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 37 kişi adliyeye sevk edildi.
- 10.06.2022 10 Haz 09:57 Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı
Karabağ Şehitleri Sancaktepe'de anıldı Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi Karabağ Zaferi'nin şehitlerini anmak amacıyla Sancaktepe'de '44 Gün 44 Şehit Karabağ Savaşı Şehitlerini Anma Gecesi' programı düzenlendi.
- 10.06.2022 10 Haz 03:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanca Tweet: "Yunanistan'ı Aklını Başına Alması Konusunda Tekrar İkaz Ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, Yunanca ve İngilizce tweet atarak Yunanistan’ı uyardı. Erdoğan, “Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” dedi.
- 09.06.2022 09 Haz 22:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan 3 dilde Yunanistan'ı uyardı: Aklınızı başınıza almanız konusunda ikaz ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'a Ege Adaları'nın silahlandırılması üzerinden çok sert tepki gösterdi. Erdoğan sosyal medya hesabından, İngilizce, Yunanca ve Türkçe olmak üzere 3 dilde paylaşım yaptı. Türkiye'nin kimsenin hakkını hukukunu çiğnemediği gibi kimseye de kendi hakkını, hukukunu çiğnetmeyeceğini söyledi.
- 09.06.2022 09 Haz 21:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunanca Tweet: "Yunanistan'ı Aklını Başına Alması Konusunda Tekrar İkaz Ediyoruz"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkçe, Yunanca ve İngilizce tweet atarak Yunanistan’ı uyardı. Erdoğan, “Yunanistan ile yaşanan gelişmelere ilişkin “Yunanistan’ı, tıpkı bir asır önce olduğu gibi pişmanlıkla sonuçlanacak hayallerden, söylemlerden ve eylemlerden uzak durması, aklını başına alması konusunda tekrar ikaz ediyoruz” dedi.