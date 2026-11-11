Edirne Valisi Sezer, Başkonsolos Kafedjiyska\'yı ziyaret edip destek için teşekkür etti

Edirne Valisi Sezer, Başkonsolos Kafedjiyska'yı ziyaret edip destek için teşekkür ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska'yı ziyaret ederek sınır ticareti sorunlarının çözümüne yönelik desteklerinden dolayı teşekkür etti. Ziyarette Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da yer aldı.
Edirne Valisi Yunus Sezer, Bulgaristan'ın Edirne Başkonsolosu Radoslava Kafedjiyska'yı ziyaret etti.
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Sezer, ziyarette sınır ticareti kapsamında geçtiğimiz günlerde yaşanan sorunların çözümüne yönelik desteklerinden dolayı Kafedjiyska'ya teşekkür etti.
Ziyarette, Trakya Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Ali Topçu da yer aldı.
Kaynak: AA
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