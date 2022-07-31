Son Dakika Bulgaristan Haberleri

15:04 Almanya'da çocuk parası tartışması Alman politikacılar, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'ya gelen ve çalışmayan AB vatandaşlarının ilk 3 ay boyunca çocuk parası alabileceği yönünde kararına tepki gösterdi.

14:06 İSTANBUL'DA ÇİFTLİK EVİNE UYUŞTURUCU BASKINI UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik Bulgaristan polisiyle ortak operasyon düzenlendi.

13:51 İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu Silivri'de uyuşturucu hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

13:29 Silivri'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villaya baskın İstanbul'da uyuşturucu imalat merkezi olarak kullandığı belirtilen bir villa ve bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

12:04 Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.

10:44 Kağıtsporlu Esila dünya ikincisi oldu Büyükşehir Kağıtspor'lu Esila Deniz, tekvandoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.

10:40 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu mücadeleleri yarın başlayacak.

01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

23:48 A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi! Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 1998 yılında dünya evine girdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Uzun'un eşini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

16:50 Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev erken genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verdi.

15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak UEFA, Şampiyonlar Ligi uygulamalarında değişikliğe giderek, 3. eleme turu karşılaşmalarında ilk kez VAR sisteminin uygulamaya konulacağını duyurdu. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.

14:42 Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle erken genel seçim tarihini 2 Ekim olarak belirledi.

14:19 Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.

13:16 Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak’ın dünkü cenaze törenine katıldı ve başsağlığı dileklerini iletti.

13:05 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme turu müsabakasını yönetecek.

13:02 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

12:30 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.

11:41 Hamzabeyli'de 20 kilometrelik TIR kuyruğu AVRUPA'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü götürmek için Edirne'ye gelen TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.

10:12 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.

09:33 Kırklareli'nden kısa kısa Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ı makamında kabul etti.

23:13 FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz,...

23:13 İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası) SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Martin Vulic (Hırvatistan) (xx), Beniamino Manuel Attard (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)TÜRKİYE: Berke (xxx) 20, Karahan (xx) 5, Samet (xx) 5, Tan (x) 1, Arda (xxx) 14, Özgür (x), Eray (x), Kerem (x) 1, Efe (x), Hamza (xxx)...

13:22 Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı başladı Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya'da üretim ağı bu yıl tahmin edilen raporlara göre yaklaşık 385 bin ton olması bekleniyor.

09:52 Haftanın tarihine bakış İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.

19:14 YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

19:02 Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.

17:06 Vasiyeti Yerine Getirildi! Son Yolculuğuna Uğurlandı Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 28 Temmuz'da böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran efsane sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. İrem'in vasiyeti de yerine getirildi. İşte detaylar...

15:43 Sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı.

13:17 YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.

12:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor" Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi...

12:45 Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşıma 820 bin seferi aştı ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.

11:51 GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.

22:33 İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.

21:44 İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'Sparta' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.

20:16 Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.

19:28 GEMİ ARIZASI NEDENYİLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'da çift yönlü olarak gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.

19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı'nda Mısır'dan Bulgaristan'a seyreden bir geminin makine arızası yaşaması sonucu boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.

19:05 İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

19:00 İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.

18:57 EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.

17:22 Kaçak Organ Nakli İçin Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 2 Kadın Şüpheli Suçüstü Yakalandı İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sahte evrakla kuzen gibi gösterildiği ve organ nakli için 232 bin lirayı bulan bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.

16:56 Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı.

14:35 CHP heyeti, gurbetçilerin sorunlarını dinleyip, projelerini açıkladı CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirdikleri "Sıla Yolu" projesi ve gurbetçilerin sorunları hakkında açıklama yapıp, gurbetçilerin sorunlarını dinledi.

13:30 Gurbetçi Yurttaş CHP'li Tezcan'a Yakındı: "Bulgaristan Sınırında Saatlerce Bekledik. Hasret Giderelim Diyoruz. Burnumuzdan Getiriyorlar" CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Almanya’dan gelip Şırnak’a gidecek olan Halil isimli yurttaşın dertlerini dinledi. Yurttaş, “Dün akşam Bulgaristan sınırında belki saatlerce bekledik. 7- 8 saat mi, yani 3 kilometrelik yerde 8 saat. Çok sıkıntı çekiyoruz. Biz buraya gelmek için can atıyoruz insanlarımızı, vatanımızı görelim, hasret giderelim diye. Burnumuzdan getiriyorlar” dedi.

13:22 20 ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO'nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.

12:12 YURTDIŞINDAN GETİRİP PARÇALARINI FİYATINDAN YÜKSEĞE SATIYORLAR GÜRCİSTAN ve Bulgaristan gibi ülkelerden getirilen üst sınıf otomobillerin Türkiye'de yüksek fiyatlarla ve parçalarına ayrılarak satıldığı belirtiliyor.

11:19 İlhan İrem'in En Büyük Arzusu Neydi? Gazeteci Arif Hür Açıkladı Böbrek yetmezliği tedavisi gören usta sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem'in en büyük arzusu neydi? Gazeteci Arif Hür açıkladı...

09:26 Edirne'de bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

00:33 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.

22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi! Bir süredir böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi gören şarkıcı İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi.

19:12 Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.

18:57 Kılıçdaroğlu: "Birileri Siyasete Girip Han, Hamam Sahibi Oluyorsa; Bırakın Türkiye'yi, Amerika'da Mülkler Ediniyorsa Bu Sizin Paranızdır, Alın... CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da; “Devletin dini adaletse, haksızlığı yapana oy verilir mi? Adaletsizliği yapana, ‘sen biraz daha adaletsizlik yap, seni biraz daha iktidarda tutayım’ denir mi? Denmemesi lazım. 20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de siz de biliyorsunuz. Siyasete giren kişinin, siyasette zenginleşme şansı yoktur. Ama birileri siyasete girip han, hamam sahibi oluyorsa; bırakın Türkiye’yi, Amerika’da mallar mülkler ediniyorsa bu sizin paranızdır, sizin alın terinizdir. Nereden çıkıyor bunlar, nasıl oluyor bunlar?” dedi.

16:56 Başkan Hürriyet, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Ziyaret Etti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı da ziyaret etti.

12:34 Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.

11:16 Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak.

11:11 Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak.

11:08 Tekirdağ'da ayın kültür elçisi Mehmet Oskay seçildi Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, başlattığı uygulama ile her ay kültür elçisi seçiyor.

09:27 Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.

23:12 İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü Ziyaret Etti İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Balkan dernekleri, Bulgaristan ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü ziyaret etti.

21:11 Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırından planörle uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına ilişkin 7'si firari 22 sanık hakkında karar verildi.

16:15 Bulgaristan Vatandaşlarına Sınırdan Kimlikle Geçiş Uygulaması Edirne Esnafını ve Bulgar Turistleri Sevindirdi Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde artık Türkiye’ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Bulgar turistleri ve Edirne esnafını memnun etti. Bulgaristan’dan alışveriş için Edirne’ye gelen Gülhan Aliali, "Herkes pasaport çıkartamıyor. Çoğu kişi de gelemiyor. Ama şu an çoğu kişi gelebilecek. O parayı oraya vereceğime alışverişime harcarım" diyerek yeni uygulamayı beğendiğini söyledi.

16:03 Bulgar turistlerin pasaportsuz girişi başladı! Edirne'ye akın ediyorlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebileceğini açıklaması sonrası Edirne turist akınına uğradı. Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla kente geldi. Bulgarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, esnaflar da alınan karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.

15:30 Veli Ağbaba: "Sırf Erdoğan'ı Suçlamamak, Kendi Liyakatsizliklerini Görmemek İçin Allah'ı Suçluyorlar" CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “Fiyatı belirleyen Allah’tır” fetvasıyla ilgili “Sırf Erdoğan’ı suçlamamak için, sırf kendi liyakatsizliklerini görmemek için Allah’ı suçluyorlar… ÖTV’yi, vergileri, maaşı, sizin bineceğiniz makam araçlarını da Allah mı belirliyor? 125 bin tane makam aracına Allah mı bin diyor? İsrafla, şatafatla yaşa diye Allah mı diyor? Bunu da burada sorgulamak lazım. Suçlamadıkları bir Allah kalmıştı, Allah’ı da suçladılar” dedi.

15:05 Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.

13:33 LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 8,1 arttı Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 219 bin 435 ton oldu.

12:15 Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı HOLLANDA'da yaşayan hamile Miglena Tolumuva (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Turan Koç (47) ile 8 ay önce kontrol için hastaneye gitti.

12:15 Bulgaristan erken seçime doğru gidiyor Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin istifası sonrası Bulgaristan'da erken genel seçimlerin ertelenmesi için son siyasi girişimler sonuç vermedi.

10:28 Bulgaristan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlandı Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.

10:20 Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası yapılacak Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından düzenlenen 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

10:13 Bulgaristan'da Sosyalist Parti hükümet krizinin sorumluluğunu parlamentoya devretti Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Kiril Petkov'un hükümetinde koalisyon ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) lideri Korneliya Ninova, ülkenin erken seçime gitmeden önce son kez hükümet kurmak üzere parlamentodan destek arayacağını belirtti.

09:43 Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, daha önce peşin alınan 8 F-16'nın filosunu tamamlamak için ABD'den aynı tip 8 savaş uçağı daha alınacağını belirtti.

09:18 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkacak.

09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti getirildi. Bulgaristan, son dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyordu.

00:25 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç sona erdi.

15:46 BBP Genel Başkanı Destici, Kosova'nın Prizren kentinde temaslarda bulundu Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde temaslarda bulundu.

12:53 Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor YUNANİSTAN'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor.

11:26 Dedesinden yadigar helvacılığı 10 metrekarelik dükkanda yaşatıyor Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Hasan Argüden, aynı ismi taşıdığı dedesinin başlattığı tahin helvası üretimini 10 metrekarelik dükkanında devam ettiriyor.

11:06 Sevgilisiyle Evlenecek mi İşte Cevabı... Son olarak 'Sevmek Zamanı' adlı dizide rol alan İlhan Şen, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile evlenecek mi? İşte detaylar...

10:58 Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2'si İran, 1'i Bulgar, 6 sanatçının katıldığı 27. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'nda, sanatçılar asırlık çınar ağaçlarının altında heykellerini yapıyor.

18:13 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos'ta toplanacak FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kentinde başlayacak.

17:45 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.

14:22 Bu da karavan fiyatına taşınabilir ev: "Tiny house" Yurtdışından görerek ilham aldığı ve kendi tasarımlarıyla Sakarya'da üretimine başladığı 'tiny houseleri', karavan fiyatına satan kadın girişimci, ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.

10:14 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.

01:15 Binali Yıldırım: "Göçmenleri istismar konusu yapmak ve siyasi şekilde nemalanmak insanlık ayıbıdır" Katıldığı 89. Samsun İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak ayıptır.