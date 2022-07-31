Son Dakika Bulgaristan Haberleri

- 15:04 Almanya'da çocuk parası tartışması
Alman politikacılar, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Almanya'ya gelen ve çalışmayan AB vatandaşlarının ilk 3 ay boyunca çocuk parası alabileceği yönünde kararına tepki gösterdi.
- 14:42 Futbol: UEFA Avrupa Ligi
UEFA Avrupa Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
- 14:06 İSTANBUL'DA ÇİFTLİK EVİNE UYUŞTURUCU BASKINI
UYUŞTURUCU satıcılarına yönelik Bulgaristan polisiyle ortak operasyon düzenlendi.
- 13:51 İstanbul'da çiftlik evine nefes kesen uyuşturucu operasyonu
Silivri'de uyuşturucu hap sentez merkezi olarak kullanılan villada yapılan aramalarda 30 kilo 158 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
- 13:29 Silivri'de uyuşturucu imalathanesi olarak kullanılan villaya baskın
İstanbul'da uyuşturucu imalat merkezi olarak kullandığı belirtilen bir villa ve bazı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheliden 6'sı tutuklandı.
- 13:26 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda eşleşmeler belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-2023 sezonu play-off turu kuraları çekildi.
- 12:04 Gurbetçilerin dönüş yolculuğu devam ediyor
Yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor.
- 10:44 Kağıtsporlu Esila dünya ikincisi oldu
Büyükşehir Kağıtspor'lu Esila Deniz, tekvandoda dünya ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
- 10:40 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu mücadeleleri yarın başlayacak.
- 01:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.
- 01:15 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
- Dün Dün 23:48 A Milli Basketbol Takımı, Bormio'da çalışmalara başladı
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak olan A Milli Erkek Basketbol Takımı, Başantrenör Ergin Ataman yönetiminde Bormio'da ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
- Dün Dün 19:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.
- Dün Dün 17:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı'yı kabul etti.
- Dün Dün 17:03 Oyuncu Şoray Uzun 24 yıllık eşinin fotoğrafını paylaştı, ilk kez görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi!
Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, 1998 yılında dünya evine girdiği eşi ve iki çocuğunun annesi Elçin Uzun ile evliliklerinin 24. yılını sosyal medya hesabından kutladı. Uzun'un eşini ilk kez görenler şaşkınlığını gizleyemedi.
- Dün Dün 16:50 Bulgaristan 2 Ekim'de erken genel seçimlere gidiyor
Bulgaristan Devlet Başkanı Rumen Radev erken genel seçimlerin 2 Ekim'de yapılmasına karar verdi.
- Dün Dün 15:52 Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk yaşandı! 3. eleme turunda VAR kullanılacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi uygulamalarında değişikliğe giderek, 3. eleme turu karşılaşmalarında ilk kez VAR sisteminin uygulamaya konulacağını duyurdu. Bir önceki eleme turunda VAR kullanılmamıştı.
- Dün Dün 14:42 Bulgaristan'da erken genel seçim 2 Ekim'de yapılacak
Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, imzaladığı kararnameyle erken genel seçim tarihini 2 Ekim olarak belirledi.
- Dün Dün 14:19 Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'nde düdük çalacak
UEFA, Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçına FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır'ı atadı.
- Dün Dün 13:26 Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası Bulgaristan'da başlayacak
Gençler Dünya Tekvando Şampiyonası, Bulgaristan'da yarın başlayacak.
- Dün Dün 13:16 Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Karadayı, Öztrak'a Geçmiş Olsun Dileklerini İletti
Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Hareketi Genel Başkanı Mustafa Karadayı ve Genel Başkan Yardımcısı Ahmed Ahmedov, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak’ın hayatını kaybeden annesi Ayten Öztrak’ın dünkü cenaze törenine katıldı ve başsağlığı dileklerini iletti.
- Dün Dün 13:05 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, Bulgaristan'ın Ludogorets ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımları arasında yarın oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Üçüncü Eleme turu müsabakasını yönetecek.
- Dün Dün 13:02 UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu heyecanı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3. eleme turu ilk maçları yarın ve 3 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
- Dün Dün 12:30 UEFA'dan Cüneyt Çakır'a görev
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu'nda oynanacak Ludogorets-Dinamo Zagreb maçında FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır düdük çalacak.
- Dün Dün 11:41 Hamzabeyli'de 20 kilometrelik TIR kuyruğu
AVRUPA'nın çeşitli ülkelerine ihraç yükü götürmek için Edirne'ye gelen TIR sürücüleri, Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda 20 kilometrelik kuyruk oluşturdu.
- Dün Dün 10:12 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-2023 sezonu üçüncü eleme turu maçları, yarın başlayacak.
- Dün Dün 09:33 Kırklareli'nden kısa kısa
Kırklareli Valisi Birol Ekici, Trakya Birlik Başkan Vekili Hilmi Kahraman'ı makamında kabul etti.
- 31.07.2022 31 Tem 23:13 FIBA 18 Yaş Altı Erkekler Avrupa Basketbol Şampiyonası
Salon: Mustafa Kemal Atatürk KarşıyakaHakemler: Martin Vulic (Hırvatistan), Beniamino Manuel Attard (İtalya), Ventsislav Velikov (Bulgaristan)Türkiye: Arda Sivas 14, Tan Yıldızoğlu 1, Karahan Efeoğlu 5, Berke Büyüktuncel 20, Samet Yiğitoğlu 5, Özgür Cengiz, Hamza Mestoğlu 10, Eray Büyükcangaz,...
- 31.07.2022 31 Tem 23:13 İspanya: 56-64 (FIBA U18 Avrupa Basketbol Şampiyonası)
SALON: Mustafa Kemal AtatürkHAKEMLER: Martin Vulic (Hırvatistan) (xx), Beniamino Manuel Attard (İtalya) (xx), Ventsislav Velikov (Bulgaristan) (xx)TÜRKİYE: Berke (xxx) 20, Karahan (xx) 5, Samet (xx) 5, Tan (x) 1, Arda (xxx) 14, Özgür (x), Eray (x), Kerem (x) 1, Efe (x), Hamza (xxx)...
- 31.07.2022 31 Tem 21:15 Tekirdağ'da 'Otizme mavi ışık yak' Plaj Voleybolu Halk Turnuvası
TEKİRDAĞ'ın Marmaraeğlisi ilçesinde belediye tarafından 'Otizme mavi ışık yak' sloganıyla Uluslararası Plaj Voleybolu Halk Turnuvası düzenlendi.
- 31.07.2022 31 Tem 13:22 Konya Ovası'nda 55 bin dekarlık alanda havuç hasadı başladı
Türkiye'nin havuç ihtiyacının yaklaşık yüzde 65'ini karşılayan Konya'da üretim ağı bu yıl tahmin edilen raporlara göre yaklaşık 385 bin ton olması bekleniyor.
- 31.07.2022 31 Tem 09:52 Haftanın tarihine bakış
İkinci Dünya Savaşı'nda, ABD'nin Japonya'nın Hiroşima kentine 6 Ağustos 1945'te atom bombası atması sonucu 66 bin kişi öldü, 69 bin kişi yaralandı.
- 30.07.2022 30 Tem 19:14 YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.
- 30.07.2022 30 Tem 19:02 Emre Talha Evin, Dünya üçüncüsü
Dünya Yıldızlar Taekwondo Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli taekwondocu Emre Talha Evin, bronz madalya kazandı.
- 30.07.2022 30 Tem 17:06 Vasiyeti Yerine Getirildi! Son Yolculuğuna Uğurlandı
Türk pop müziğinin usta isimlerinden İlhan İrem, 28 Temmuz'da böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Bir döneme damga vuran efsane sanatçı bugün son yolculuğuna uğurlandı. İrem'in vasiyeti de yerine getirildi. İşte detaylar...
- 30.07.2022 30 Tem 15:43 Sanatçı İlhan İrem son yolculuğuna uğurlandı
Bir süredir böbrek yetmezliği nedeniyle tedavi gören 67 yaşındaki müzisyen ve şarkı sözü yazarı İlhan İrem, son yolculuğuna uğurlandı.
- 30.07.2022 30 Tem 13:17 YASADIŞI ORGAN NAKLİ OPERASYONUNDA BULGARİSTANLI 2 KİŞİ YAKALANDI
İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı.
- 30.07.2022 30 Tem 12:49 Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: "Türk taşımacıları için transitte engeller teker teker kalkıyor"
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile birlikte ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi...
- 30.07.2022 30 Tem 12:45 Türkiye üzerinden yapılan uluslararası taşıma 820 bin seferi aştı
ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türk taşımacıları için transit geçişlerde engellerin teker teker kaldırıldığına dikkati çekerek, bu yılın ilk yarısında kota artışı ile ilave geçiş belgesi sayısının 265 bine ulaştığını, Türkiye'den yapılan uluslararası taşımanın da 820 bin seferi aştığını bildirdi.
- 30.07.2022 30 Tem 11:51 GEMİ ARIZASI NEDENİYLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'nda gemi trafiğinin çift yönlü olarak askıya alındığını duyurdu.
- 30.07.2022 30 Tem 09:18 Avcılar'da "Bathonea Antik Kenti" üzerine yürütülen çalışmalar kitaplaştırıldı
Avcılar'da bulunan Bathonea Arkeolojik Kazı Alanı'ndaki çalışmalar hakkında düzenlenen sempozyum kitaplaştırıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 22:33 İstanbul Boğazı yeniden gemi trafiğine açıldı
Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatılan İstanbul Boğazı, yeniden trafiğe açıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 22:10 İSTANBUL BOĞAZ'NDA İKİNCİ GEMİ ARIZASI, KURTARILARAK DEMİRLETİLDİ
İSTANBUL Boğazı'nda bu akşam ikinci gemi arızası yaşandı.
- 29.07.2022 29 Tem 21:44 İstanbul Boğazı'nda arıza yapan gemi Türkeli Demir Sahası'na demirletildi
Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken İstanbul Boğazı'nda arıza yapan 134 metre boyundaki 'Sparta' isimli gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri tarafından çekilerek Türkeli Demir Sahası'na demirletildi.
- 29.07.2022 29 Tem 20:16 Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ikinci gününde milli sporcular, 2 gümüş madalya elde etti.
- 29.07.2022 29 Tem 19:42 İstanbul Boğazı arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 19:28 GEMİ ARIZASI NEDENYİLE İSTANBUL BOĞAZI GEMİ TRAFİĞİNE KAPATILDI
İSTANBUL Valiliği, Yavuz Sultan Selim Köprüsü açıklarında bir gemide makine arızası meydana geldiği, gemiye müdahale edilirken İstanbul Boğazı'da çift yönlü olarak gemi trafiğinin askıya alındığını duyurdu.
- 29.07.2022 29 Tem 19:17 İstanbul Boğazı, bir geminin arıza yaşaması sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı'nda Mısır'dan Bulgaristan'a seyreden bir geminin makine arızası yaşaması sonucu boğaz çift yönlü trafiğe kapatıldı. Arızanın giderilmesinin ardından boğaz yeniden trafiğe açılacak.
- 29.07.2022 29 Tem 19:05 İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 19:00 İstanbul Boğazız arıza yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
İstanbul Boğazı, Mısır'dan Bulgaristan'a seyir halindeyken makine arızası yapan gemi nedeniyle çift yönlü trafiğe kapatıldı.
- 29.07.2022 29 Tem 18:57 EDİRNE'DE SÜRÜCÜ KOLTUĞUNUN ALTINA GİZLENMİŞ 9 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ
EDİRNE'de, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan bir araçta yapılan aramada 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi.
- 29.07.2022 29 Tem 17:22 Kaçak Organ Nakli İçin Bulgaristan'dan Türkiye'ye Gelen 2 Kadın Şüpheli Suçüstü Yakalandı
İstanbul'da yasa dışı organ nakli yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı 2 kadın, özel hastanenin polis ile iş birliği yapması sonucu suçüstü yakalandı. Şüphelilerin sahte evrakla kuzen gibi gösterildiği ve organ nakli için 232 bin lirayı bulan bir anlaşma yapıldığı ortaya çıktı.
- 29.07.2022 29 Tem 16:56 Gurbetçilerin dönüş yolculuğu başladı
Yıllık izinlerini geçirmek için memleketlerine gelen gurbetçilerin, yaşadıkları ülkelere dönüşleri başladı.
- 29.07.2022 29 Tem 14:35 CHP heyeti, gurbetçilerin sorunlarını dinleyip, projelerini açıkladı
CHP Yurt Dışı Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda hayata geçirdikleri "Sıla Yolu" projesi ve gurbetçilerin sorunları hakkında açıklama yapıp, gurbetçilerin sorunlarını dinledi.
- 29.07.2022 29 Tem 14:29 İçişleri Bakanı Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Rashkov ile telefonda görüştü
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bulgaristan İçişleri Bakanı Boyko Rashkov ile telefonda görüştü.
- 29.07.2022 29 Tem 13:30 Gurbetçi Yurttaş CHP'li Tezcan'a Yakındı: "Bulgaristan Sınırında Saatlerce Bekledik. Hasret Giderelim Diyoruz. Burnumuzdan Getiriyorlar"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan, Kapıkule Sınır Kapısı'nda Almanya’dan gelip Şırnak’a gidecek olan Halil isimli yurttaşın dertlerini dinledi. Yurttaş, “Dün akşam Bulgaristan sınırında belki saatlerce bekledik. 7- 8 saat mi, yani 3 kilometrelik yerde 8 saat. Çok sıkıntı çekiyoruz. Biz buraya gelmek için can atıyoruz insanlarımızı, vatanımızı görelim, hasret giderelim diye. Burnumuzdan getiriyorlar” dedi.
- 29.07.2022 29 Tem 13:22 20 ülkeden İsveç ve Finlandiya'nın NATO katılımına onay
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, 30 üyeli NATO'nun 20 üyesinin, İsveç ve Finlandiya'nın ittifaka Katılım Protokollerini onayladığını duyurdu.
- 29.07.2022 29 Tem 12:12 YURTDIŞINDAN GETİRİP PARÇALARINI FİYATINDAN YÜKSEĞE SATIYORLAR
GÜRCİSTAN ve Bulgaristan gibi ülkelerden getirilen üst sınıf otomobillerin Türkiye'de yüksek fiyatlarla ve parçalarına ayrılarak satıldığı belirtiliyor.
- 29.07.2022 29 Tem 11:19 İlhan İrem'in En Büyük Arzusu Neydi? Gazeteci Arif Hür Açıkladı
Böbrek yetmezliği tedavisi gören usta sanatçı İlhan İrem, 67 yaşında hayatını kaybetti. İlhan İrem'in en büyük arzusu neydi? Gazeteci Arif Hür açıkladı...
- 29.07.2022 29 Tem 09:26 Edirne'de bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi
Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda düzenlenen operasyonda bir araçta 9 kilo 120 gram kokain ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
- 29.07.2022 29 Tem 00:33 Futbol: UEFA Avrupa Konferans Ligi
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükselen takımlar belli oldu.
- 28.07.2022 28 Tem 22:07 Müzisyen İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi!
Bir süredir böbrek rahatsızlığı sebebiyle diyaliz tedavisi gören şarkıcı İlhan İrem, 67 yaşında yaşamını yitirdi.
- 28.07.2022 28 Tem 19:12 Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası
Dünya Tekvando Federasyonu (WT) tarafından Bulgaristan'da düzenlenen Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası'nın ilk gününde milli sporcular, 1 gümüş, 1 bronz madalya elde etti.
- 28.07.2022 28 Tem 18:57 Kılıçdaroğlu: "Birileri Siyasete Girip Han, Hamam Sahibi Oluyorsa; Bırakın Türkiye'yi, Amerika'da Mülkler Ediniyorsa Bu Sizin Paranızdır, Alın...
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ağrı’da; “Devletin dini adaletse, haksızlığı yapana oy verilir mi? Adaletsizliği yapana, ‘sen biraz daha adaletsizlik yap, seni biraz daha iktidarda tutayım’ denir mi? Denmemesi lazım. 20 yıldır memleketin hangi halde olduğunu ben de siz de biliyorsunuz. Siyasete giren kişinin, siyasette zenginleşme şansı yoktur. Ama birileri siyasete girip han, hamam sahibi oluyorsa; bırakın Türkiye’yi, Amerika’da mallar mülkler ediniyorsa bu sizin paranızdır, sizin alın terinizdir. Nereden çıkıyor bunlar, nasıl oluyor bunlar?” dedi.
- 28.07.2022 28 Tem 16:56 Başkan Hürriyet, Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Karadayı'yı Ziyaret Etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet Balkan ülkelerine gerçekleştirdiği ziyaret programı kapsamında Bulgaristan Hak ve Özgürlükler Partisi Genel Başkanı Mustafa Karadayı’yı da ziyaret etti.
- 28.07.2022 28 Tem 12:34 Kırklareli'nde 24 litre kaçak içki ele geçirildi
Kırklareli'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 24 litre kaçak içki ele geçirildi.
- 28.07.2022 28 Tem 11:16 Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek
Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak.
- 28.07.2022 28 Tem 11:11 Bulgaristan'da hükümetin kurulamaması üzerine ekimde erken seçime gidilecek
Bulgaristan'da hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi (BSP) 18 Temmuz'da aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesiyle ülkede ekimde erken genel seçim yapılacak.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 Tekirdağ'da ayın kültür elçisi Mehmet Oskay seçildi
Tekirdağ Kültür ve Turizm Müdürlüğü, başlattığı uygulama ile her ay kültür elçisi seçiyor.
- 28.07.2022 28 Tem 11:08 Marmara Yelken Kulübü – Petrol Ofisi Kupası'nda 36 sporcu ödül aldı
Petrol Ofisi Kupası'nda dereceye giren 36 sporcu törenle ödüllerini aldı.
- 28.07.2022 28 Tem 10:14 BULGARİSTAN'A VİZE MUAFİYETİ, EDİRNE'DE SEVİNÇLE KARŞILANDI
Cumhurbaşkanı kararı ile Bulgaristan vatandaşlarına, Türkiye'ye pasaportsuz girebilme imkanı tanındı, karar Edirne'de sevinçle karşılandı.
- 28.07.2022 28 Tem 09:27 Edirne'ye akın eden Bulgarlar, dönüş yolunda kuyruk oluşturdu
Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girişlerine imkan sağlanmasıyla birlikte alışveriş için Edirne'ye akın eden ve araçlarının bagajlarını doldurarak ülkelerine dönüş yoluna geçen Bulgaristan vatandaşları, Kapıkule Sınır Kapısı'nda araç kuyruğu oluşturdu.
- 27.07.2022 27 Tem 23:12 İzmit Belediye Başkanı Hürriyet ve Balkan Dernekleri, Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök'ü Ziyaret Etti
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve Balkan dernekleri, Bulgaristan ziyaretleri kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök’ü ziyaret etti.
- 27.07.2022 27 Tem 21:11 Kırklareli'nde "sınırdan planörle uyuşturucu kaçakçılığı" davasında karar verildi
Kırklareli'nde, Bulgaristan sınırından planörle uyuşturucu kaçakçılığı yapılmasına ilişkin 7'si firari 22 sanık hakkında karar verildi.
- 27.07.2022 27 Tem 16:15 Bulgaristan Vatandaşlarına Sınırdan Kimlikle Geçiş Uygulaması Edirne Esnafını ve Bulgar Turistleri Sevindirdi
Bulgaristan vatandaşlarının yapacakları turistik seyahatlerde artık Türkiye’ye girişte pasaport yerine kimlik kartlarının yeterli sayılması Bulgar turistleri ve Edirne esnafını memnun etti. Bulgaristan’dan alışveriş için Edirne’ye gelen Gülhan Aliali, "Herkes pasaport çıkartamıyor. Çoğu kişi de gelemiyor. Ama şu an çoğu kişi gelebilecek. O parayı oraya vereceğime alışverişime harcarım" diyerek yeni uygulamayı beğendiğini söyledi.
- 27.07.2022 27 Tem 16:03 Bulgar turistlerin pasaportsuz girişi başladı! Edirne'ye akın ediyorlar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye'ye pasaportsuz girebileceğini açıklaması sonrası Edirne turist akınına uğradı. Bulgar turistler, alışveriş yapmak için otobüslerle ve kendi araçlarıyla kente geldi. Bulgarlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederken, esnaflar da alınan karardan memnuniyet duyduğunu ifade etti.
- 27.07.2022 27 Tem 15:30 Veli Ağbaba: "Sırf Erdoğan'ı Suçlamamak, Kendi Liyakatsizliklerini Görmemek İçin Allah'ı Suçluyorlar"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun “Fiyatı belirleyen Allah’tır” fetvasıyla ilgili “Sırf Erdoğan’ı suçlamamak için, sırf kendi liyakatsizliklerini görmemek için Allah’ı suçluyorlar… ÖTV’yi, vergileri, maaşı, sizin bineceğiniz makam araçlarını da Allah mı belirliyor? 125 bin tane makam aracına Allah mı bin diyor? İsrafla, şatafatla yaşa diye Allah mı diyor? Bunu da burada sorgulamak lazım. Suçlamadıkları bir Allah kalmıştı, Allah’ı da suçladılar” dedi.
- 27.07.2022 27 Tem 15:05 Kırklareli'nde 9 düzensiz göçmen yakalandı
Kırklareli'nde yurda yasa dışı yollardan giren 9 düzensiz göçmen yakalandı.
- 27.07.2022 27 Tem 13:33 LPG ithalatı mayısta yıllık bazda yüzde 8,1 arttı
Türkiye'nin LPG ithalatı, mayısta bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8,1 artarak 219 bin 435 ton oldu.
- 27.07.2022 27 Tem 12:15 Hollanda'da 'bebek ölü' diye kürtaj önerdiler, Sivas'ta doğum yaptı
HOLLANDA'da yaşayan hamile Miglena Tolumuva (26), dini nikahla birlikte yaşadığı Ahmet Turan Koç (47) ile 8 ay önce kontrol için hastaneye gitti.
- 27.07.2022 27 Tem 12:15 Bulgaristan erken seçime doğru gidiyor
Başbakan Kiril Petkov'un koalisyon hükümetinin istifası sonrası Bulgaristan'da erken genel seçimlerin ertelenmesi için son siyasi girişimler sonuç vermedi.
- 27.07.2022 27 Tem 10:28 Bulgaristan Vatandaşlarına Vize Muafiyeti Sağlandı
Türkiye, Bulgaristan vatandaşlarının Türkiye’ye seyahati ve transit geçişlerinde vize muafiyeti sağlayacak.
- 27.07.2022 27 Tem 10:24 Yıldız tekvandocular, Dünya Şampiyonası'nda tatamiye çıkacak
Yıldızlar Dünya Tekvando Şampiyonası, yarın Bulgaristan'da başlayacak.
- 27.07.2022 27 Tem 10:20 Yalova'da 7. Balkan Güreş Turnuvası yapılacak
Balkan Göçmenleri Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) tarafından düzenlenen 7. Balkan Spor Oyunları Güreş Turnuvası 2-7 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
- 27.07.2022 27 Tem 10:13 Bulgaristan'da Sosyalist Parti hükümet krizinin sorumluluğunu parlamentoya devretti
Bulgaristan'da istifa eden Başbakan Kiril Petkov'un hükümetinde koalisyon ortağı olan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) lideri Korneliya Ninova, ülkenin erken seçime gitmeden önce son kez hükümet kurmak üzere parlamentodan destek arayacağını belirtti.
- 27.07.2022 27 Tem 09:43 Bulgaristan, ABD'den alacağı F-16'ların sayısını 16'ya çıkarttı
Bulgaristan Savunma Bakanı Dragomir Zakov, daha önce peşin alınan 8 F-16'nın filosunu tamamlamak için ABD'den aynı tip 8 savaş uçağı daha alınacağını belirtti.
- 27.07.2022 27 Tem 09:18 Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 38. maçına çıkacak
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın İsrail temsilcisi Maccabi Netanya'ya konuk olacağı karşılaşmayla Avrupa kupalarında 38. kez sahaya çıkacak.
- 27.07.2022 27 Tem 09:14 Bulgaristan vatandaşlarına 90 günlük vize muafiyeti! Resmi Gazete'de yayımlandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti getirildi. Bulgaristan, son dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler arasında beşinci sırada yer alıyordu.
- 27.07.2022 27 Tem 00:25 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanşında 6 maç sona erdi.
- 26.07.2022 26 Tem 15:46 BBP Genel Başkanı Destici, Kosova'nın Prizren kentinde temaslarda bulundu
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kosova'nın güneyindeki Prizren şehrinde temaslarda bulundu.
- 26.07.2022 26 Tem 12:53 Yunanistan'daki orman yangını, Türkiye'den endişe ile izleniyor
YUNANİSTAN'ın Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor.
- 26.07.2022 26 Tem 11:26 Dedesinden yadigar helvacılığı 10 metrekarelik dükkanda yaşatıyor
Balıkesir'in Bandırma ilçesinde yaşayan Hasan Argüden, aynı ismi taşıdığı dedesinin başlattığı tahin helvası üretimini 10 metrekarelik dükkanında devam ettiriyor.
- 26.07.2022 26 Tem 11:06 Sevgilisiyle Evlenecek mi İşte Cevabı...
Son olarak 'Sevmek Zamanı' adlı dizide rol alan İlhan Şen, önceki gün Zorlu AVM'de objektiflere yansıdı. Tek başına AVM'ye gelen yakışıklı oyuncu, sevgilisi Pınar Gülkapan ile evlenecek mi? İşte detaylar...
- 26.07.2022 26 Tem 10:58 Asırlık çınarların altında ahşap heykelleri yapıyorlar
KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, 2'si İran, 1'i Bulgar, 6 sanatçının katıldığı 27. Uluslararası Zühtü Müridoğlu Ahşap Heykel Sempozyumu'nda, sanatçılar asırlık çınar ağaçlarının altında heykellerini yapıyor.
- 25.07.2022 25 Tem 18:13 A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos'ta toplanacak
FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde mücadele eden ve FIBA 2022 Avrupa Şampiyonası'na katılacak A Milli Erkek Basketbol Takımı, 1 Ağustos Pazartesi günü İstanbul'da toplanacak ve hazırlıklarına İtalya'nın Bormio kentinde başlayacak.
- 25.07.2022 25 Tem 17:45 BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Kuzey Makedonya'da
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Balkanlar ziyareti kapsamında Kuzey Makedonya'da temaslarda bulundu.
- 25.07.2022 25 Tem 14:22 Bu da karavan fiyatına taşınabilir ev: "Tiny house"
Yurtdışından görerek ilham aldığı ve kendi tasarımlarıyla Sakarya'da üretimine başladığı 'tiny houseleri', karavan fiyatına satan kadın girişimci, ürünlerini dünyanın birçok noktasına pazarlamanın mutluluğunu yaşıyor.
- 25.07.2022 25 Tem 10:14 Futbol: UEFA Şampiyonlar Ligi
UEFA Şampiyonlar Ligi 2022-23 sezonu ikinci eleme turu rövanş maçları, yarın başlayacak.
- 25.07.2022 25 Tem 01:15 Binali Yıldırım: "Göçmenleri istismar konusu yapmak ve siyasi şekilde nemalanmak insanlık ayıbıdır"
Katıldığı 89. Samsun İl Danışma Meclisi'nde konuşan AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Göçmenleri istismar konusu yapmak, onların yaşadığı zorluklardan siyasi şekilde nemalanmak ayıptır.
- 24.07.2022 24 Tem 22:12 Dışişleri Bakan Yardımcısı Kıran: "Lozan'ın harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz"
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu belgesi olarak nitelendirilen Lozan Antlaşması'nın aynı zamanda Batı Trakya Türklerinin de kaderi olduğunu belirterek, "Lozan Antlaşması'nın her hükmünün harfiyen yerine getirilmesinin takipçisiyiz, bu...