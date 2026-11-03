Kütahyalı Ahmet Erdem Ay, Astana'daki dünya kuraş şampiyonasında madalya arayacak - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Kütahyalı Ahmet Erdem Ay, Astana'daki dünya kuraş şampiyonasında madalya arayacak

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kütahyalı Ahmet Erdem Ay, Astana\'daki dünya kuraş şampiyonasında madalya arayacak
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahyalı milli sporcu Ahmet Erdem Ay, 4-9 Kasım 2026'da Astana'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda 60 kilogramda Türkiye'yi temsil edecek. Bulgaristan'da Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ay, dünya şampiyonasında madalya hedefiyle tatamiye çıkacak.

Kütahyalı milli sporcu Ahmet Erdem Ay, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada 60 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Ahmet Erdem Ay, ay-yıldızlı forma altında dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan Kütahyalı sporcu, bu kez dünya şampiyonasında madalya hedefiyle mücadele edecek. Başarılı sporcu, Türk Milli Takımı ile birlikte Kazakistan'a hareket edecek.

Kütahya ve Türkiye'yi temsil edecek

Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü dünya şampiyonluğuna çeviren Ahmet Erdem Ay'ın, Astana'da düzenlenecek organizasyonda elde edeceği derece merakla bekleniyor. Milli sporcu Ahmet Erdem Ay'a ve Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm milli takım sporcularına başarılar dilenirken, ay-yıldızlı bayrağın dünya kürsüsünde dalgalandırılması temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İHA
Ahmet ErdemBulgaristanTürkiyeDünyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama Hükümet kanadından emekli maaşlarıyla ilgili yeni açıklama
9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı 9 kişinin öldüğü uçak kazasında ünlü iş insanı ve ailesi çıktı
Yıldız ismi duyurdular Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis Yıldız ismi duyurdular! Türk futbol tarihine geçecek rekor bonservis
Görüntü maalesef Türkiye’den Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti Görüntü maalesef Türkiye'den! Düğün sonrası damada yapılanlar pes dedirtti
Futbol dünyası yasta Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi Bomba iddia: İmamoğlu ve Emir Sarıgül cezaevinde birbirine girdi
14:28
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
Sahada hayatını kaybeden futbolcuyla ilgili kahreden detay
14:18
Trump için kritik sınav ABD’de oy verme işlemi başladı
Trump için kritik sınav! ABD'de oy verme işlemi başladı
14:17
İnfial yaratan paylaşım Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
İnfial yaratan paylaşım! Başörtülü kadınları fotoğraflayıp hedef gösterdi
13:15
Fenerbahçe’de Conceiçao için karar verildi İşte ilk maçı
Fenerbahçe'de Conceiçao için karar verildi! İşte ilk maçı
13:10
Özgür Özel’den Erdoğan’a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
Özgür Özel'den Erdoğan'a emekli maaşı çağrısı: Gel, birlikte yapalım
13:06
Bakan Işıkhan’dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Bakan Işıkhan'dan emekli maaşı açıklaması: Yasal artışa ilave iyileştirme yapılacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.11.2026 14:41:30. #7.12#
SON DAKİKA: Kütahyalı Ahmet Erdem Ay, Astana'daki dünya kuraş şampiyonasında madalya arayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android