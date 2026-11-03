Kütahyalı Ahmet Erdem Ay, Astana\'daki dünya kuraş şampiyonasında madalya arayacak

Kütahyalı milli sporcu Ahmet Erdem Ay, Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenecek Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.

4-9 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyonada 60 kilogram kategorisinde mücadele edecek olan Ahmet Erdem Ay, ay-yıldızlı forma altında dünya şampiyonluğu için tatamiye çıkacak.

Bulgaristan'da düzenlenen Avrupa Kuraş Şampiyonası'nda birincilik elde ederek önemli bir başarıya imza atan Kütahyalı sporcu, bu kez dünya şampiyonasında madalya hedefiyle mücadele edecek. Başarılı sporcu, Türk Milli Takımı ile birlikte Kazakistan'a hareket edecek.

Kütahya ve Türkiye'yi temsil edecek

Avrupa şampiyonluğunun ardından gözünü dünya şampiyonluğuna çeviren Ahmet Erdem Ay'ın, Astana'da düzenlenecek organizasyonda elde edeceği derece merakla bekleniyor. Milli sporcu Ahmet Erdem Ay'a ve Büyükler Dünya Kuraş Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm milli takım sporcularına başarılar dilenirken, ay-yıldızlı bayrağın dünya kürsüsünde dalgalandırılması temennisinde bulunuldu.