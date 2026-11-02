İliyana Yotova, yüzde 57,58 oyla Bulgaristan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi - Son Dakika
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İliyana Yotova, yüzde 57,58 oyla Bulgaristan'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi

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İliyana Yotova, yüzde 57,58 oyla Bulgaristan\'ın ilk kadın cumhurbaşkanı seçildi
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Bulgaristan'da 1 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda İliyana Yotova oyların yüzde 57,58'ini alarak kazandı; rakibi Andrey Gyurov yüzde 39,46'da kaldı. Yotova böylece ülkenin seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

(ANKARA) - Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunu, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova, oyların yüzde 57,58'ini alarak kazandı. Rakibi Andrey Gyurov ise yüzde 39,46'da kaldı. Yotova, Bulgaristan tarihinde seçimle göreve gelen ilk kadın cumhurbaşkanı oldu.

Bulgaristan'da 1 Kasım'da düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turuna ilişkin sonuçlar netleşmeye başladı. Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonunun sandık tutanaklarının yüzde 99,95'inin işlenmesinin ardından açıkladığı verilere göre, mevcut Cumhurbaşkanı İliyana Yotova ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Kiril Valchev, 1 milyon 93 bin 564 oy alarak yüzde 57,58'e ulaştı.

Eski geçici Başbakan Andrey Gyurov ile cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Georgi Kandev ise 749 bin 543 oyla yüzde 39,46'da kaldı. Seçmenlerin yüzde 2,95'ine karşılık gelen 56 bin 70 kişi ise hiçbir adayı desteklemedi.

YOTOVA, 28 SEÇİM BÖLGESİNDE İLK SIRADA YER ALDI

Merkez Seçim Komisyonunun verilerine göre Yotova, ülke genelindeki 31 seçim bölgesinin 28'inde rakibini geride bıraktı. Gyurov ise başkent Sofya'daki iki seçim bölgesi ile Kırcaali'de ilk sırada yer aldı. Yurt dışında kullanılan oyların büyük bölümünün sayıldığı sonuçlara göre ise Gyurov yüzde 55,4, Yotova yüzde 42,2 oranında destek aldı. Seçime katılım oranı yaklaşık yüzde 27 olarak gerçekleşti.

BULGARİSTAN'IN SEÇİMLE GELEN İLK KADIN CUMHURBAŞKANI

Daha önce Cumhurbaşkanı Rumen Radev'in yardımcılığını yürüten Yotova, Radev'in ocak ayında parlamento seçimlerine katılmak amacıyla görevinden ayrılmasının ardından cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmişti.

25 Ekim'de düzenlenen ilk turda Yotova ve Valchev oyların yüzde 34,76'sını, Gyurov ve Kandev ise yüzde 31,95'ini almıştı. Hiçbir adayın seçilmek için gerekli çoğunluğa ulaşamaması üzerine seçim ikinci tura kalmıştı. İkinci turda rakibini geride bırakan 62 yaşındaki Yotova, Bulgaristan'ın halk oylamasıyla seçilen ilk kadın cumhurbaşkanı olarak beş yıllık görev süresi için seçim zaferini elde etti.

Kaynak: ANKA
BulgaristanPolitikaDünyaSon Dakika

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