Bulgaristan\'da A1 otoyolunda zincirleme kazada 11 kişi öldü, 50 kişi yaralandı

(ANKARA) - Bulgaristan'ın doğusunda, yoğun sisin etkili olduğu A1 otoyolunda onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı. Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, kazayı "trajedi" olarak nitelendirirken, yaralıların tahliyesi için hava araçlarının görevlendirildiğini açıkladı.

Bulgaristan'ın başkenti Sofya ile Burgaz kentini birbirine bağlayan A1 otoyolunda, yoğun sis nedeniyle onlarca aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Bulgaristan medyasında yer alan haberlere göre, otoyolun her iki yönünde yaşanan kazalarda 11 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi yaralandı.

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yaralıların hastanelere sevk edildiği bildirildi. Kaza bölgesine çok sayıda polis, itfaiye ve ambulans ekibi yönlendirildi. Yerel basına yansıyan görüntülerde, otoyolun altı şeridine yayılan kazada çok sayıda otomobil ve kamyonun birbirine girdiği, bazı araçların devrildiği, bazılarının ise yoldan çıktığı görüldü.

BULGARİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI NİKOLOV: "KAZANIN MUHTEMEL NEDENİ YOĞUN SİS"

Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lyubomir Nikolov, kaza yerinde gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanın muhtemel nedeninin yoğun sis olduğunu belirtti. Nikolov, zincirleme kazanın Burgaz yönünde ilerleyen bir otobüs ile kamyonun çarpışmasıyla başladığını ifade etti.

Yambol Bölge İçişleri Müdürlüğü Başmüfettişi Todor Mişinev de Bulgaristan merkezli televizyon kanalı Nova TV'ye yaptığı açıklamada, bazı kişilerin halen araçlarda mahsur kaldığını belirterek, "Şu anda önceliğimiz kurtarma çalışmaları. Bunlar tamamlandıktan sonra adli ve soruşturma işlemleri gerçekleştirilecek" dedi.

VON DER LEYEN BULGARİSTAN ZİYARETİNİ KISA KESECEK

Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in ülkeye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, kazayı "trajedi" olarak nitelendirdi. Yaralıların tahliyesi için hava araçlarının görevlendirildiğini bildiren Radev, kaza bölgesini ziyaret edeceğini belirtti.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise kazanın ardından Bulgaristan ziyaretini kısa keseceğini açıkladı. Von der Leyen, "En derin taziyelerimi iletmek ve kurtarma ekiplerine saygılarımı sunmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

COSTA'DAN TAZİYE MESAJI

Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Bulgaristan'da meydana gelen trajik trafik kazasını öğrenmek beni derinden üzdü. Kurbanların ailelerine ve sevdiklerine en içten taziyelerimi sunuyorum. Yaralıların hepsine acil şifalar diliyorum" dedi.