Fenerbahçe\'den ayrılan İsmail Kartal\'ın son halini görenler tanıyamadı

Fenerbahçe'deki teknik direktörlük görevinin sona ermesinin ardından gözlerden uzak kalan İsmail Kartal, günler sonra yeniden ortaya çıktı. Deneyimli teknik adamın sokakta vatandaşlarla bir araya geldiği sırada çekilen fotoğrafı, fiziksel görünümüne ilişkin değerlendirmeleri de beraberinde getirdi.

"RESMEN ÇÖKMÜŞ, ÇOK YAŞLANMIŞ"

İsmail Kartal'ın son fotoğrafında daha zayıf göründüğünü düşünenler oldu. Deneyimli çalıştırıcının eski görüntüleriyle karşılaştırıldığı değerlendirmelerde, "Resmen çökmüş", "Çok yaşlanmış", "Ne kadar zayıflamış" gibi ifadeler öne çıktı.

GÜNLER SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Fenerbahçe'den ayrılmasının ardından bir süredir kamuoyunun karşısına çıkmayan Kartal'ın vatandaşlarla sohbet ederken çekilen fotoğrafında gülümsediği de görüldü.

FENERBAHÇE'DE YERİNE EMRE BELÖZOĞLU GELDİ

İsmail Kartal'ın ayrılığının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevini Emre Belözoğlu üstlendi. Sarı-lacivertli kulüpte yeni bir dönem başlarken Kartal'ın günler sonra ortaya çıkan fotoğrafı, deneyimli çalıştırıcıyı yeniden gündeme taşıdı.