Mehmetçik, Tracia-2026 Tatbikatı\'na 127 personel ve 32 araçla intikal etti

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bulgaristan'ın Novo Selo bölgesinde 9-26 Kasım tarihleri arasında 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında tatbikat bölgesine intikal edildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bulgaristan'da 9-26 Kasım 2026 tarihleri arasında, 8 NATO üyesi ülkenin katılımıyla gerçekleştirilen Tracia-2026 Tatbikatı kapsamında kahraman Mehmetçiğimiz tatbikat bölgesine intikal etti. Kara Kuvvetleri Komutanlığımıza bağlı 8'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığımızdan 127 personel ve 32 araçla katılım sağladığımız tatbikatta; müttefik unsurlarla birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi, alarm ve yığınaklanma faaliyetlerinin test edilmesi ve müşterek harekat kabiliyetlerinin artırılması hedefleniyor" ifadelerine yer verildi.