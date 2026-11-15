Eskişehirli atletlerden Köseoğlu Balkan Kros'ta altın, Bayır gümüş madalya kazandı - Son Dakika
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Eskişehirli atletlerden Köseoğlu Balkan Kros'ta altın, Bayır gümüş madalya kazandı

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Eskişehirli atletlerden Köseoğlu Balkan Kros\'ta altın, Bayır gümüş madalya kazandı
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Bulgaristan'ın Koynare kentinde 14 Kasım'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehirli milli atlet Elif Naz Köseoğlu U20'de altın, Sıla Bayır U23'te gümüş madalya kazandı. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Bulgaristan'da düzenlenen Balkan Kros Şampiyonası'nda mücadele eden Eskişehirli milli atletlerden Elif Naz Köseoğlu şampiyon olurken, Sıla Bayır ikincilik elde etti.

Bulgaristan'ın Koynare kentinde 14 Kasım'da gerçekleştirilen Balkan Kros Şampiyonası'nda Eskişehirli sporcular kürsüye çıktı. Şampiyonada U20 Gençler kategorisinde piste çıkan Elif Naz Köseoğlu rakiplerini geride bırakarak Balkan Şampiyonu oldu ve altın madalya kazandı. U23 kategorisinde yarışan Sıla Bayır ise müsabakayı ikinci sırada tamamlayarak gümüş madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yayınladığı mesajda uluslararası organizasyonda dereceye giren sporcuları ve antrenörlerini tebrik etti.

Kaynak: İHA
Yerel HaberlerBulgaristanEskişehirElif NazGençlikGümüşSporSon Dakika

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