Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
5 yorum

Türkiye genelinde sokaklarda, boş arazilerde ve ortak kullanım alanlarında uzun süredir terk edilmiş halde bulunan hurda araçlara yönelik denetimler artırılıyor. Valilikler, çevre kirliliği ve güvenlik riski oluşturan araçların kaldırılması için ilgili birimlere talimat verirken, kullanılamaz durumdaki araçları veya parçalarını sokağa bırakanlara 9 bin 441 lira idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

Başta büyükşehirler olmak üzere Türkiye genelinde kamuya açık alanlarda ve özel mülklerde uzun süredir terk edilmiş durumda bulunan hurda araçların kaldırılması için harekete geçildi. Çevre kirliliğine neden olan ve güvenlik açısından risk taşıyan araçların bulundukları yerlerden kaldırılarak geri dönüşüme kazandırılması hedefleniyor.

Türkiye gazetesinin haberine göre, vatandaşlardan gelen yoğun şikâyetler üzerine valilikler, ilgili kurumlara gönderilen yazılarla hurda araçların kaldırılmasına yönelik işlemlerin hızlandırılmasını istedi.

GÜVENLİK RİSKİ OLUŞTURUYORLAR

Sokaklarda, boş arazilerde ve ortak kullanım alanlarında uzun süredir bekletilen hurda araçların yalnızca görüntü ve çevre kirliliğine yol açmadığı, aynı zamanda ciddi güvenlik riskleri oluşturduğu belirtildi.

Söz konusu araçların yangın tehlikesi taşıması, uyuşturucu kullanımı için elverişli alanlara dönüşebilmesi ve patlayıcı düzeneklerin gizlenmesinde kullanılabilme ihtimali, denetimlerin artırılmasının gerekçeleri arasında gösterildi.

POLİS VE ZABITA DENETİMLERİ ARTIRACAK

Valilikler tarafından ilgili birimlere gönderilen yazılarda, terk edilmiş ve kullanılamaz durumdaki araçların tespit edilerek bulundukları alanlardan kaldırılması istendi.

Bu kapsamda kolluk kuvvetleri ile zabıta ekiplerinin koordineli çalışması ve denetimlerin sıklaştırılması kararlaştırıldı. Kaldırılan hurda araçların geri dönüşüme kazandırılması amaçlanıyor.

SOKAĞA BIRAKANLARA 9 BİN 441 LİRA CEZA

Hurda araçlara yönelik denetimlerle birlikte cezai yaptırımlar da uygulanacak. Kullanılamaz durumdaki araçlarını veya bu araçlara ait parçaları sokaklara bıraktığı tespit edilen kişilere 9 bin 441 lira idari para cezası kesileceği bildirildi.

Uygulamayla hem kentlerdeki çevre kirliliğinin önlenmesi hem de terk edilmiş araçların oluşturduğu güvenlik tehditlerinin ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Okurların en beğendiği yorum

“Bir an önce meclisten hurda teşviki yasası çıkarılması gerekiyor .bunu devlet büyüklerimize defaatlerce yazıldı ama maalesef bir gelişme yok sokaklarda birçok…”

Tüm yorumlar (5)
OtomobilTürkiyeGüncelCezaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (5)

  • Mikail Etyemez Mikail Etyemez:
    Bir an önce meclisten hurda teşviki yasası çıkarılması gerekiyor .bunu devlet büyüklerimize defaatlerce yazıldı ama maalesef bir gelişme yok sokaklarda birçok araç perişan vaziyette duruyor vatandaşın koyacak yer yok nereye koyacak başka. bir an önce çıkartılıp şu yasa bunların geri dönüşümü kazandırılması milli servettir. 3 0 Yanıtla
  • 41264162Ad. 41264162Ad.:
    Acaba nereye şikayet edebiliyoruz.bizim sokakta da var 2 0 Yanıtla
  • eminsoker21 eminsoker21:
    ne güvenlik riski var anlatsanıza amaç bir şekilde gariban fakşrden para alıp zengine vermekmi güvenlik riski 0 1
  • Çengelköylü Çengelköylü:
    ÖNCELİKLE SOKAKLARI PARSELLEYEN AYLARCA HAREKET ETMEYEN İÇLERŞNDE KİMLERŞN YATIP KALKTIĞI BELLİ OLMAYAN KARAVANLAR ORTADAN KALDIRILSIN 1 0 Yanıtla
  • yavuz selim ko yavuz selim ko:
    Böyle devlet anlayışı olmaz olamaz yahu Herşeyi ceza yazmaya indirgemek nedir Toplarsın araçları hurda dönüşüme verirsin ekonomiye katkıya dönüştürürsünüz o kadar Sadece para harcayan bi devlet anlayışına çevirdiniz ülkeyi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dünyanın en iyi peyniri seçildi 5 bin 330 rakibini geride bıraktı Dünyanın en iyi peyniri seçildi! 5 bin 330 rakibini geride bıraktı
30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı 30 yaşındaki üniversite öğretim görevlisi 15 yaşındaki öğrenciyi istismar ettiği iddiasıyla gözaltına alındı
Fenerbahçe’de büyük operasyon Emre Belözoğlu listeyi hazırladı Fenerbahçe'de büyük operasyon! Emre Belözoğlu listeyi hazırladı
10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti Hacı Yakışıklı özür diledi 10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
Mourinho’ya tavsiye sorusu: Shomurodov’dan Batrakov için dikkat çeken yanıt Mourinho'ya tavsiye sorusu: Shomurodov'dan Batrakov için dikkat çeken yanıt
Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia Akrabadan Mustafa Sarıgül ve oğluna 30 milyon dolarlık iddia
İki aile resmen savaştı 1’i ağır 11 kişi yaralandı İki aile resmen savaştı! 1'i ağır 11 kişi yaralandı
10:09
İstanbul’da endişelendiren görüntü Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
İstanbul'da endişelendiren görüntü! Baraja akan mavi renkli atık su korkuttu
09:43
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı 1 kadın ağır yaralandı
Eğlence mekanında kadınlar arasında başlayan tartışmada kan aktı! 1 kadın ağır yaralandı
09:40
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun’un sözlerine yanıt verdi
Yoksul filminin yıldızı Şehnaz Dilan, Ediz Hun'un sözlerine yanıt verdi
09:32
Rusya’daki gizli toplantı ifşa oldu Putin’den Zelenski için ölüm emri
Rusya'daki gizli toplantı ifşa oldu! Putin'den Zelenski için ölüm emri
09:17
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı İstanbul için de tarih verildi
Meteoroloji’den 5 il için sarı kodlu uyarı! İstanbul için de tarih verildi
08:55
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama’nın 3 yıllık filmi akla geldi
Tanker kazası ve uçuş krizi aynı gün: Obama'nın 3 yıllık filmi akla geldi
08:40
İran, ABD’nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
İran, ABD'nin Patriot radarını 6 İHA ile vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2026 10:29:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Sokaklarda terk edilen hurda araçlar için harekete geçildi! 9 bin 441 TL cezası var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android