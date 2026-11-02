Göztepe forması giyen Elif Su Gülbil, Bulgaristan\'da 49 kiloda gümüş madalya kazandı

İzmir'de yaşayan ve normal sıkletinden daha yüksek bir kategoride mindere çıkan lise öğrencisi Elif Su Gülbil (15), Bulgaristan'da düzenlenen Sofia Ramus Open Uluslararası Tekvando Turnuvası'nda genç kızlar 49 kiloda ikincilik elde etti. Normalde 46 kilogramda olmasına rağmen kendisinin üst sıkletindeki rakipleriyle yarışıp, başa baş mücadele eden Gülbil, "Biraz çekinmiştim çünkü rakiplerim benden daha kiloluydu. Ancak bence 49 kiloda çok güzel mücadele ettim, bana büyük bir tecrübe oldu" dedi.

Göztepe Spor Kulübü forması giyen ve 11'inci sınıfta eğitim gören genç tekvandocu Elif Su Gülbil, Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da gerçekleştirilen ve yaklaşık 30 ülkenin katılımı ile düzenlenen Sofia Ramus Open Turnuvası'nda yer aldı. Normalde 46 kiloda mücadele eden, ancak gelişim sürecine katkı sağlamak ve daha güçlü rakiplerle tecrübe kazanmak amacıyla 49 kiloda mindere çıkan genç sporcu, zorlu mücadelelerin ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Tekvandoya 10 yaşında bir arkadaşının vesilesiyle adım attığını belirten Elif Su Gülbil, aktif olarak haftanın 7 günü, bazı günlerse çift antrenman yaparak çalıştığını söyledi.

'HEDEFLERİM BÜYÜK'

Okul çıkışı antrenman salonuna koştuğunu ifade eden Elif Su Gülbil, "İlk maçıma gençlerde girmiştim ve İzmir liseler arası üçüncülük elde etmiştim. Şimdi ise Bulgaristan'da uluslararası bir platformda genç kızlar 49 kiloda ikinci oldum. Kendi sıkletimde çıkmamama rağmen bence güzel bir skor elde ettim. Biraz çekinmiştim çünkü rakiplerim benden daha kiloluydu. Ancak bence 49 kiloda çok güzel mücadele ettim, bana büyük bir tecrübe oldu. Final maçımda Bulgar bir rakibim vardı. Onun maçını daha önce izlemiştim. Benden büyük olduğu için çekindim ama güzel mücadele ettim. Hedeflerim büyük. Önümüzdeki sezon düzenlenecek Avrupa ve dünya şampiyonalarında bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum" dedi.

'KIRILGAN OLMAMAK LAZIM'

Tekvandoya başlamadan önce çevresinin endişelendiğini söyleyen Gülbil, "Annem dahil herkes 'Kızım her yerin morarmış şekilde geziyorsun, bırak artık' diyordu ama ben bu sporu çok seviyorum. Kırılgan olmamak, cesaretli olmak lazım. Bütün hemcinslerime bu sporu tavsiye ediyorum" diye konuştu.

'KONFOR ALANINDA KALMASINI İSTEMEDİK'

Göztepe Spor Kulübü Baş antrenörü Serkan Top ise Elif Su'nun gençlerde henüz ilk yılı olmasına rağmen sergilediği performansın önemli olduğunu belirtti. Serkan Top, "Normalde Elif ile hedef sıkletimiz 46 kilogram. Ancak bu turnuvada 49 kiloda mücadele etmeyi bizzat istedik. Buradaki amacımız sadece şampiyonluk değil; daha güçlü, daha kilolu rakiplerle karşılaşarak onu büyük ve önemli turnuvalara en iyi şekilde hazırlamaktı. Zaten 46 kiloda rakipleri arasında rahatlıkla birinci olabilirdi ama biz onun konfor alanında kalmasını istemedik. Nitekim 51 kilolardan düşen, aralarında kilo ve fiziki fark bulunan rakiplerle harika bir mücadele örneği sergiledi" dedi.

'ELİF, ŞAMPİYONLARIMIZIN İZİNDEN YÜRÜYOR'

Bulgaristan'daki turnuvaya Türkiye'den katılan tek takım olduklarını ve yaklaşık 80 kulüp arasında takım halinde üçüncü olduklarını hatırlatan Top, "Kız sporcularımızın disiplinli çalışması meyvelerini veriyor. Kulübümüzden yetişen Avrupa şampiyonlarımız var, Elif de onların izinden yürüyor. Savunma sporları, kız çocuklarımıza hem öz güven hem de toplumsal alanda güvenlik sağlıyor. Herkese gönül rahatlığıyla bir savunma sporu olan ve bizim kültürümüze çok yakın bir branş olan tekvandoya yönelmelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.