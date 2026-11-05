Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
17 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Afyonkarahisar\'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Haber Videosu

Afyonkarahisar İhsaniye'de 3 noktada 7 kişiyi pompalı tüfekle öldüren şüphelinin kimliği tespit edildi, fotoğrafı emniyet ve jandarmaya dağıtıldı. Kütahya istikametine kaçtığı belirlenen firari için Kütahya, Eskişehir ve Afyonkarahisar çevresinde operasyon sürüyor.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlar içerisindeki 3 farklı noktada 7 kişiyi pompalı tüfekle vurarak öldüren şüphelinin görüntüsü güvenlik kameralarına yansıdı.

EMNİYET VE JANDARMAYA DAĞITILDI

Güvenlik güçlerinin yürüttüğü titiz çalışma sonucu failin kimlik bilgileri tespit edilirken, şahsa ait fotoğraf da emniyet ve jandarma birimlerine dağıtıldı.

GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR TUTULDU

Olayın ardından kırmızı renkli hafif ticari araçla kaçtığı ve Kütahya istikametine doğru ilerlediği belirlenen firari şahsı yakalamak amacıyla başlatılan geniş çaplı operasyon Kütahya, Eskişehir, Afyonkarahisar çevresinde devam ediyor. Giriş ve çıkışların tutulduğu güzergahlarda güvenlik güçlerinin şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor. 

Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldiAfyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi Afyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendiAfyonkarahisar'daki katliamda kritik iz! Şüphelinin kaçtığı araç belirlendi
Kaynak: İHA
Okurların en beğendiği yorum

“derdin ne o kadar can aldın”

Tüm yorumlar (17)
OperasyonEskişehir3. SayfaJandarmaİhsaniyeKütahyaGüncelAfyonAfyonSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (17)

  • Orhan Özdemir Orhan Özdemir:
    millet kafayı yedi artık gün gecmiyorki bir katliam ya vurgun ile uyanmayalım ülkesine dönen suriyeliler bizden daha şanslı gidecekleri bir ülkeleri var 6 6 Yanıtla
    128547Ab& 128547Ab&:
    sende gidebilirsin yaprağim tutan yok seni biz temizliğe Eko ile başladık bilardocu ile devam ediyoruz 3 2
  • Okur 2375 Okur 2375:
    derdin ne o kadar can aldın 8 0 Yanıtla
    Serdar Ertüzün Serdar Ertüzün:
    Adam masum birine benziyor yoldan çıkarmışlar belliki 0 3
    Ramazan Katırcı Ramazan Katırcı:
    Para kaybedip yada çiftçi ise batmış olabilir oda cinnet geçirmiştir diye düşünüyorum. Parası çok olanın cinnet geçiren gören varmı. Anca makarnacılar çıkar, rahatlıktan der. Yoksa, Elanmask, Foncular vs.niye yapmıyor diyeceksin makarnacı tayfasına. 1 1
  • Korkusuz Korkak Korkusuz Korkak:
    Neden mi bu haldeyiz? 12 Mayıs 2003 Yeni TCK tasarısı TBMM'ye sunuldu. 26 Eylül 2004 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kabul edildi. 12 Ekim 2004 Resmî Gazete'de yayımlandı. 1 Haziran 2005 Eski TCK'nın yerini alarak yürürlüğe girdi. İdamı kaldıranlar şimdi idam istiyor :) 4 1 Yanıtla
  • Mustafa Seçkin Mustafa Seçkin:
    Bu nasıl bir insanlık bu nasıl bir King Bu nasıl bir nefret 1 0 Yanıtla
  • 14531453 14531453:
    ne yaşamış olabilir ki 8 kişiyi öldürmüş 1 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okullarda bir dönem tarih oldu Okullarda bir dönem tarih oldu
GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Fenerbahçe’de müjdeler peş peşe Taraftar bayram edecek Fenerbahçe'de müjdeler peş peşe! Taraftar bayram edecek
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 7’ye yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 7'ye yükseldi
18:10
Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti
Kullanılmış çoraplarını satışa çıkaran Ersan Gülmez hakkında bakanlık harekete geçti
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
16:45
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
15:53
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
12:05
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Fatma Betül Sayan Kaya ifade için adliyede! İlk soğuk duşu girişte yaşadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 19:21:42. #.0.3#
SON DAKİKA: Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android