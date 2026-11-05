Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

SAATLERDİR HESAP VERİYORLAR

Soruşturma kapsamında ifadelerinin alınması için emniyet aracılığıyla savcılığa çağrılan Fatma Betül Sayan Kaya, İlyas Kaya ve İbrahim Ömer Gönül, İstanbul Adliyesi'ne geldi. Savcılıktaki ifade işlemleri saatlerdir devam ediyor.

ERDOĞAN, ÜÇ AŞAMADAN BAHSETMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada sürece dair üç aşamadan bahsetmişti. Birinci aşamada mağdurların parasının ödeneceğini belirten Erdoğan, ikinci aşama için de "Hesabı sorulacak" mesajı vermişti.

Erdoğan, şu ifadelere yer vermişti;

"- Fon meselesi ile ilgili tutumumuzu milletimizle farklı vesilelerle paylaştık. Üç farklı kategoride konuyu hassasiyetle yürütüyoruz. İlk aşamada tasfiyesine karar verilen fonlardaki birikimlerin yatırımcılara ödenmesidir. Fon Koordinasyon Kurulu ve ekonomi kurmaylarımız düzenli olarak bir araya geliyor. Meclisimizin gündemindeki yasa teklifinin yürürlüğe girmesiyle ödeme işlemleri biraz daha hızlanacak.

- İkinci aşamada; manipülasyon yaparak kimi zaman bir organizasyon dahilinde haksız ve fahiş kazanç elde edenlerden yargı önünde hesap sorulmasıdır. Başsavcılıklarımız deliller ve itiraflar ışığında gerekeni yapıyor.

- Üçüncü aşamada ise bir daha benzer bir sorunla karşılaşmamak için alınması gereken tedbirler kısmıdır. Gerek Devlet Denetleme Kurulu'nun hazırlayacağı kapsamlı rapor, gerekse talimatımız doğrultusunda yürütülen diğer çalışmalar neticesinde kurumsal, bireysel veya mevzuat boyutu itibarıyla burada da her türlü adım atılacaktır."

VATANDAŞ KAPISINDAN GİRİŞ YAPTILAR

Soruşturmada "şüpheli" sıfatıyla yer alan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın, adliyeye protokol veya VIP girişleri yerine vatandaşların kullandığı ana kapıdan giriş yapması dikkat çekti.

"163 MİLYONU NEREDEN TEMİN ETTİNİZ?"

Adliyeye girişi sırasında basın mensuplarının yoğun ilgisiyle karşılaşan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'ya muhabirler, "163 milyonu nereden temin ettiniz?" sorusunu yöneltti.

İLK İFADELERDE NE DEMİŞLERDİ?

Soruşturma kapsamında Kaya çifti ve eski SPK Başkanı daha önce de savcılıkta ifade vermişti:

Kaya çiftinin ifadesi (7 Ekim): Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya, Özata Denizcilik hisse alım-satımları ve para hareketlerine ilişkin soruları yanıtlamıştı. Çift, işlemlerinde kimseden özel bilgi veya yönlendirme almadıklarını savunmuş; elde edilen kazançları TMSF'nin bildirdiği hesaba aktardıklarını beyan etmişti.

İbrahim Ömer Gönül'ün ifadesi (30 Eylül): Eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül de şüpheli sıfatıyla dinlenmiş ve ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.