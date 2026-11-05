İzmir Bayındır'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulundu - Son Dakika
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İzmir Bayındır'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulundu

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İzmir Bayındır\'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulundu
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İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kadın, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini asarak yaşamını yitirdi. Yanıkları nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

İzmir'in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Dernekli Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Bilgi Fırat (54), henüz bilinmeyen nedenle uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktü. Olayın ardından evden ayrılan Fırat, yakınlardaki boş bir evde yaşamına son verdi.

UYUYAN EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ

Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev hanımı Bilgi Fırat, çiftçilik yapan eşi Nazif Fırat uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü.

Vücudunda yanıklar oluşan Nazif Fırat yaralanırken Bilgi Fırat olayın ardından evden ayrıldı.

İzmir Bayındır'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulundu

YAKINLARDAKİ BOŞ EVDE ÖLÜ BULUNDU

Evden çıktıktan sonra yakınlardaki boş bir eve giden Bilgi Fırat, burada yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

YARALI EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazif Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tedavisi devam eden 60 yaşındaki Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın neden yaşandığı henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Torbalı Devlet HastanesiBayındır3. SayfaGüncelİzmirSon Dakika

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