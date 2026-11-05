İzmir Bayındır\'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulundu

İzmir Bayındır'da eşine kaynar su döken kadın boş evin balkonunda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Bayındır ilçesinde bir kadın, uyuyan eşinin üzerine kaynar su döktükten sonra yakındaki boş bir evin balkonunda kendini asarak yaşamını yitirdi. Yanıkları nedeniyle Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan eşinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
İzmir'in Bayındır ilçesinde gece saatlerinde yaşanan olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı. Dernekli Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Bilgi Fırat (54), henüz bilinmeyen nedenle uyuyan eşi Nazif Fırat'ın (60) üzerine kaynar su döktü. Olayın ardından evden ayrılan Fırat, yakınlardaki boş bir evde yaşamına son verdi.
UYUYAN EŞİNİN ÜZERİNE KAYNAR SU DÖKTÜ
Olay, saat 01.30 sıralarında Bayındır ilçesine bağlı Dernekli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ev hanımı Bilgi Fırat, çiftçilik yapan eşi Nazif Fırat uyuduğu sırada üzerine kaynar su döktü.
Vücudunda yanıklar oluşan Nazif Fırat yaralanırken Bilgi Fırat olayın ardından evden ayrıldı.
YAKINLARDAKİ BOŞ EVDE ÖLÜ BULUNDU
Evden çıktıktan sonra yakınlardaki boş bir eve giden Bilgi Fırat, burada yaşamına son verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde 54 yaşındaki kadının hayatını kaybettiği belirlendi.
YARALI EŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ YOK
Vücudunda yanıklar meydana gelen Nazif Fırat, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Torbalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavisi devam eden 60 yaşındaki Fırat'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI
Olayın neden yaşandığı henüz belirlenemezken jandarma ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
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