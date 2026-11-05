Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı - Son Dakika
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Şehit polis Şeyda Yılmaz'ın katil zanlısına verilen ceza onandı

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Şehit polis Şeyda Yılmaz\'ın katil zanlısına verilen ceza onandı
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İstanbul'da polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay tarafından onandı.

İstanbul Ümraniye'de görev esnasında polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katil zanlısı Yunus Emre Geçti hakkında yerel mahkeme tarafından verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay 1. Ceza Dairesi tarafından onandı. Diğer polis memurunu yaralamaya ilişkin verilen 20 yıllık hapis cezası ise yeniden değerlendirilmek üzere bozuldu.

İstanbul'un Ümraniye ilçesinde 22 Eylül 2024 tarihinde meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan acı olayla ilgili yargı sürecinde son noktayı Yargıtay koydu. Polis merkezinden kaçtıktan sonra kendisini yakalamak isteyen ekiplere direnerek polis memuru Şeyda Yılmaz'ı şehit eden Yunus Emre Geçti'nin cezası kesinleşti.

FİRAR EDİP POLİSİN SİLAHINI ALMIŞTI

Kanlı olay, 22 Eylül 2024 gecesi meydana geldi. Motosiklet hırsızlığı şüphesiyle gözaltına alındığı polis merkezinden kaçan Yunus Emre Geçti'nin, Ümraniye Ihlamurkuyu Mahallesi'nde olduğu tespit edildi.

Bölgeye sevk edilen polis ekiplerinin yakalama çalışması sırasında direnen sanık ile emniyet güçleri arasında arbede çıktı. Arbede esnasında bir polis memurunun silahını ele geçiren Geçti, çevredekilere ve polislere rastgele ateş açtı. Olayda polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olurken, bir polis memuru ile sanığın annesi yaralandı.

YEREL MAHKEME AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VERMİŞTİ

Yakalanmasının ardından yargılanmasına 8 Ocak 2025'te Anadolu 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanan Yunus Emre Geçti, "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkeme ayrıca sanığa:

  • Diğer polis memuruna yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 20 yıl,
  • Annesinin yaralanmasına ilişkin suçlamadan 3 yıl,
  • Görevli polislere "görevi yaptırmamak için direnme (mukavemet)" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

İSTİNAF REDDETTİ, DOSYA YARGITAY'A TAŞINDI

Sanık avukatlarının karara itiraz etmesi üzerine dosya öncelikle İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne taşındı. İstinaf mahkemesinin itiraz başvurularını esastan reddetmesinin ardından dosya nihai karar için Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin gündemine geldi.

YARGITAY ŞEHİT CEZASINI ONADI, YARALAMA CEZASINI BOZDU

Dosyayı inceleyen Yargıtay 1. Ceza Dairesi, polis memuru Şeyda Yılmaz'ın şehit edilmesine ilişkin verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını hukuka uygun bularak onadı. Yüksek Mahkeme, diğer polis memurunun yaralanmasıyla ilgili verilen 20 yıllık "kasten öldürmeye teşebbüs" cezasını ise bozdu. Yargıtay kararında, cezanın üst sınırdan belirlenmesini hukuka aykırı bularak, teşebbüsün derecesi ve meydana gelen zararın ağırlığı gözetilerek cezanın alt ve üst sınır arasında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti. Sanık Yunus Emre Geçti, bozulan ceza yönünden yeniden hakim karşısına çıkacak.

YargıtayİstanbulGüncelPolisSon Dakika

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