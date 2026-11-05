Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Türkiye'de sabaha karşı iki ayrı deprem meydana geldi. Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedilirken, 18 dakika sonra Adana'nın Kozan ilçesi de 3,8 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. AFAD, depremlerin derinliklerini sırasıyla 7,02 ve 10,94 kilometre olarak açıkladı.

Türkiye, sabaha karşı Afyonkarahisar ve Adana'da meydana gelen iki ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ilk deprem saat 03.23'te Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Dinar ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Saat 03.23'te meydana gelen sarsıntının yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

18 DAKİKA SONRA ADANA DA SALLANDI

Afyonkarahisar'daki depremden 18 dakika sonra bu kez Adana'nın Kozan ilçesinde sarsıntı kaydedildi. AFAD, saat 03.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.

TürkiyeGündemDepremGüncelAfyonAdanaKozanAFADSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray, UEFA’ya gidiyor Galatasaray, UEFA'ya gidiyor
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi Sağanağın ardından dere taştı, araçlar sel sularında sürüklendi
Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin Fenerbahçe taraftarından yıldız ismine büyük övgü: Bu zamana kadar neredeydin
00:57
Como’dan tarihi zafer İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi’nde rakibini 9-1 yendiler
Como'dan tarihi zafer! İlk kez katıldıkları Şampiyonlar Ligi'nde rakibini 9-1 yendiler
00:08
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti İki değerlendirmeye itiraz edilecek
Savcılık, adli tıbbın Kozinoğlu raporu için harekete geçti! İki değerlendirmeye itiraz edilecek
23:43
Veda mı ediyor Kuyt’tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
Veda mı ediyor? Kuyt'tan taraftarlarını duygulandıran açıklama
23:26
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
Emre Belözoğlu maç biter bitmez soluğu orada aldı
22:31
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 07:10:01. #7.12#
SON DAKİKA: Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android