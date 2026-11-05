Türkiye sabaha karşı peş peşe sallandı! İki ilde deprem

Türkiye, sabaha karşı Afyonkarahisar ve Adana'da meydana gelen iki ayrı depremle sarsıldı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından paylaşılan verilere göre ilk deprem saat 03.23'te Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde kaydedildi.

AFYONKARAHİSAR'DA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

AFAD'ın verilerine göre merkez üssü Dinar ilçesi olan depremin büyüklüğü 4,1 olarak ölçüldü. Saat 03.23'te meydana gelen sarsıntının yerin 7,02 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi.

18 DAKİKA SONRA ADANA DA SALLANDI

Afyonkarahisar'daki depremden 18 dakika sonra bu kez Adana'nın Kozan ilçesinde sarsıntı kaydedildi. AFAD, saat 03.41'de meydana gelen depremin büyüklüğünü 3,8 olarak açıkladı.

Merkez üssü Kozan ilçesi olan depremin yerin 10,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.