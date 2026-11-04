Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor - Son Dakika
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Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor

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Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
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Bir zamanlar zenginliğin ve lüks yaşamın simgesi olan milyon dolarlık otomobiller, şimdi toz ve kum içinde çürümeye terk edilmiş halde görüntüleniyor. Ferrari, Lamborghini, Porsche ve Bentley gibi dünyaca ünlü markaların araçları, özellikle Dubai'deki otoparklarda ve terk edilmiş alanlarda dikkat çekiyor. Bazılarının arkasında borçlar ve hukuki süreçler bulunurken birbirinden pahalı otomobillerin son hali görenleri şaşırtıyor.

Dünyanın farklı bölgelerinde milyonlarca lira değerindeki lüks otomobillerin yıllarca kullanılmadan bekletildiği görüntüler dikkat çekiyor. Özellikle Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde ortaya çıkan terk edilmiş süper otomobiller, bir dönem servet ödenerek satın alınan araçların nasıl bu hale geldiği sorusunu akıllara getiriyor. Ferrari'den Lamborghini'ye, Porsche'den Maserati'ye kadar birçok markanın otomobilleri, tozla kaplanmış otoparklarda ve açık alanlarda görüntüleniyor.

LÜKS OTOMOBİLLER NEDEN TERK EDİLİYOR?

Dubai'de terk edilmiş halde bulunan lüks otomobillerin arkasında farklı nedenler bulunuyor. Bazı araçların sahiplerinin borçlarını ödeyememesi, bazılarının ise hukuki süreçlere konu olması nedeniyle uzun süre kullanılmadığı belirtiliyor. 

Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
Milyon dolarlık otomobiller çölün ortasında çürüyor
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