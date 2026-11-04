Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu

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Kasımpaşa\'da Emre Belözoğlu\'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu
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1 yorum

Kasımpaşa, Emre Belözoğlu'ndan boşalan teknik direktörlük görevine Hollandalı teknik adam Alfred Schreuder'in getirildiğini açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, teknik direktör Emre Belözoğlu’nun Fenerbahçe’nin başına geçmesinin ardından koltuğunu doldurdu. 

KASIMPAŞA'DA ALFRED SCHREUDER DÖNEMİ

İstanbul temsilcisi, teknik direktörlük görevi için 54 yaşındaki Hollandalı çalıştırıcı Alfred Schreuder ile sezon sonuna kadar anlaşmaya varıldığını açıkladı. 

Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu

ÖNEMLİ KULÜPLERDE GÖREV YAPTI

Kariyerinde dikkat çeken başarılara imza atan Alfred Schreuder; daha önce Twente, Hoffenheim, Club Brugge, Ajax, Al-Ain ve Al-Nasr gibi kulüpleri çalıştırdı. Barcelona'da Ronald Koeman'ın, Ajax'ta ise Erik ten Hag'ın yardımcılığını üstlenen tecrübeli teknik adam, 2021-2022 sezonunda Club Brugge ile Belçika Ligi şampiyonluğu sevinci yaşamıştı. Hollandalı çalıştırıcı, son olarak Almanya Millî Takımı'nda Julian Nagelsmann’ın teknik ekibinde görev alıyordu. 

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Emre BelözoğluKasımpaşaFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Altug Billur Altug Billur:
    iyi transfer hayırlı olsun 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Kasımpaşa'da Emre Belözoğlu'nun koltuğu 24 saat geçmeden doldu - Son Dakika
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