Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek - Son Dakika
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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

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Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek
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Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında Almanya'nın Freiburg takımını konuk edecek. Karşılaşma golsüz eşitlikle devam ediyor.

Trabzonspor, UEFA Konferans Ligi'nin 3. haftasında sahasında Almanya'nın Freiburg takımı ile karşılaşıyor. 

İLK 11'LER

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Cenk, Mustafa, Fabinho, Mendy, Salah, Muçi, Saviolo, Onuachu.

Freiburg: Backhaus, Kübler, Ginter, Lienhart, Makengo, Engelhardt, Eggestein, Irie, Grifo, Goto, Matanovic.

CANLI ANLATIM:

14' Freiburg maalesef golü buldu. Skor 1-0 oluyor. 

10' Eggestein ortasını yaptı, Cenk yükselip topu kafayla uzaklaştırdı.

8' Makengo sol kanattan etkili geldi ancak Nwaiwu araya girerek geçişine izin vermedi ve topu auta gönderdi.

9' Freiburg pas yaparak savunmamızda boşluk arıyor. Bu bölümde dikkatli kalmamız gerekiyor.

6' Mustafa, rakibinin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem faul düdüğünü çaldı.

4' Freiburg kendi yarı sahasında pas yaparak oyunu kurmaya çalışıyor.

3' Onana’dan riskli bir hareket geldi ancak topu uzaklaştırmayı başardı. Meşin yuvarlak doğrudan Freiburg kalecisine kadar gitti.

2' Freiburg maça önde baskıyla başladı. Makengo uzak mesafeden kaleyi denedi ancak top auta çıktı.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Trabzonspor'a sonsuz başarılar dileriz. 

UEFA Konferans LigiTrabzonsporKonferansFreiburgFreiburgAlmanyaFutbolSporSon Dakika

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