Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi - Son Dakika
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Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

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Kadıköy\'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool\'u devirdi
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41 yorum

Temsilcimiz Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında ağırladığı Liverpool'u 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-lacivertliler, Devler Ligi'ndeki puanını 5'e yükseltti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Fenerbahçe ile Liverpool karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi temsilcimiz Fenerbahçe, 3-2 kazanmayı başardı. 

LIVERPOOL ÖNE GEÇTİ

25. dakikada Liverpool öne geçti. Szoboszlai'nin sol çaprazdan ortasında arka direkte Brown'ın kafayla uzaklaştırmak istediği top, Nyoni'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun ceza sahası çizgisi üzerinde bekletmeden yaptığı vuruşta Oppong'a çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti.

<a class='keyword-sd' href='/kadikoy/' title='Kadıköy'>Kadıköy</a>'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

ÜST DİREKTEN DÖNDÜ

Maçta 27. dakikada Brown'ın soldan ortasında, İrfan Can Kahveci'nin altıpastan çıkardığı şutta meşin yuvarlak üst direkten döndü.

FENERBAHÇE'DEN CEVAP GECİKMEDİ

29. dakikada Fenerbahçe beraberliği yakaladı. Greenwood'un ceza yayının gerisinden kullandığı serbest atışta, barajdaki Jacquet'ye çarparak yön değiştiren ve kaleci Alisson Becker'i kontrpiyede bırakan top, filelerle buluştu.

Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

KADIKÖY'DE ÖNE GEÇME ŞANSI KAÇTI

44. dakika Lukaku'nun pasıyla savunmanın arkasında topla buluşan Greenwood'un ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Alisson Becker meşin yuvarlağı kornere çeldi.

LIVERPOOL YENİDEN ÖNE GEÇTİ

69. dakikada gelişen Liverpool atağında Gakpo sol kanattan ortasını yaptı, Isak yükselip kafayı vurdu ve maalesef top ağlara gitti. Liverpool yeniden öne geçti.

KADIKÖY'DE YENİDEN SKORDA DENGE VAR

73. dakikada yeniden skora denge geldi. Ceza sahası içerisine Kante ile yapılan ortada savunmadan seken top Archie Brown’ın önünde kaldı. Brown düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Skor 2-2 oldu. 

Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi

KADIKÖY'DE BEŞİNCİ GOL: FENERBAHÇE ÖNDE

Fenerbahçe, 79. dakikada öne geçti. Archie Brown sağ kanattan uzun taç atışını kullandı, Vedat Muriqi yükselip kafayı vurdu ve topu köşeden ağlara gönderdi.

DEV MAÇTA 3 PUAN FENERBAHÇE'NİN 

Karşılaşmanın geri kalan bölümünde başka gol olmadı ve mücadeleyi Fenerbahçe, 3-2 kazandı. Bu sonuçla birlikte temsilcimiz Fenerbahçe, puanını 5'e yükseltti. Liverpool ise 9 puanda kaldı. 

Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
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Okurların en beğendiği yorum

“Galatasaray taraftarı olarak fenerbahçemizi tebrik ediyorum alınlarınızdan öpüyorum.”

Tüm yorumlar (41)
UEFA Şampiyonlar LigiFenerbahçeLiverpoolKadıköyFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (41)

  • Veysel Kazan Veysel Kazan: haberler.com okurlarından
    Yedeklerle çıkan liverpoolu yendiği için Fenerbahçe'yi tebrik ederim. 7 35
    Erdem Aslanoglu Erdem Aslanoglu:
    sen hentbol maçını izlemişsin doru kanalı kaçırmışsın yedek diyo cahil 5 1
    Ümit Gengenç Ümit Gengenç:
    yedekmi? üç gol çaktılar adamlara. git al bakalım yedeklerini alabilirmisin. 3 0
    Mesut Cetin Mesut Cetin: haberler.com okurlarından
    Zorunami gitti yoksa kuponunmu yatti 2 1
    C_Y null C_Y null: haberler.com okurlarından
    fenerlilere sordudami çikti yedekler ile:) 2 0
    Apple User Apple User:
    veysel golleri sana girmiş 1 0
    zerdelci@hotmail.com [email protected]:
    fb düşmanı olduğunu bu kadar belli etmeseydin, sonuçta ülkemizin bir takımı ve yabancı bir takımla oynuyor, (fb’li değilim) 0 0
    Behlül Kaçar Behlül Kaçar: haberler.com okurlarından
    Fener hak etti, tebrikler 0 0
  • Azra Engin Azra Engin:
    Galatasaray taraftarı olarak fenerbahçemizi tebrik ediyorum alınlarınızdan öpüyorum. 31 1 Yanıtla
    tekkanathalil tekkanathalil:
    Teşekkürler bu centilmence hareketiniz icin,sizede başarılar 0 0
  • Altay Bozkurt Altay Bozkurt: haberler.com okurlarından
    bir BJK,li olarak FENERBAHÇEYI ingilterenin en köklü takımlarından biri olan FC.LIVERPOOL,U yendiği için KUTLUYORUM ! 29 2
    Ahmet Çakır Ahmet Çakır: haberler.com okurlarından
    boş yapma cikcik 2 sporlu.Yedek takımla çıktı ingilizler 2 12
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat: haberler.com okurlarından
    Ahmet çakır sen yat uyu çocukların uyku vakti çoktan geçti, uykun gelmiş saçmalıyorsun evladım. 3 0
  • hasan baba dikkat hasan baba dikkat: haberler.com okurlarından
    İngilizi ingilizler yaktı, tebrikler fenerbahçe, yarında beşiktaş ve trabzon yenerse dadından yenmez valla 23 1
    hasan baba dikkat hasan baba dikkat: haberler.com okurlarından
    La olum bu yorumun neyini beğenmedin, kesin özgürün trollerinden biridir:)) 0 0
  • Heisenberg Heisenberg: haberler.com okurlarından
    keremi görünce damarlarım tıkanıyor 17 2
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SON DAKİKA: Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi - Son Dakika
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