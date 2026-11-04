Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
6 yorum

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında, fonların tasfiye sürecinde olağanüstü tasfiye kapsamında 390 bin 219 yatırımcıya 62,2 milyar TL ödeme yapıldığı öğrenildi. Yatırımcılardan 133 bin 839’unun ana parasının tamamının karşılandığı belirlendi. Olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya toplam 55,4 milyar TL ödeme gerçekleştirildiği öğrenildi.

Sermaye piyasasına ilişkin yürütülen fon soruşturmasında tasfiye süreçlerine ilişkin önemli detaylar ortaya çıktı. Edinilen bilgilere göre, yürütülen işlemler kapsamında yüz binlerce yatırımcıya milyarlarca liralık ödeme yapıldı.

OLAĞANÜSTÜ TASFİYE SÜRECİNDE 62,2 MİLYAR TL ÖDEME

Olağanüstü tasfiye süreci dahilinde 390 bin 219 yatırımcıya toplamda 62,2 milyar lira ödendi. Yapılan ödemeler sayesinde, bu grupta yer alan 133 bin 839 yatırımcının yatırdığı ana paranın tamamı eksiksiz şekilde karşılandı.

OLAĞAN TASFİYEDE 55,4 MİLYAR TL ÖDENDİ

Sürecin diğer ayağını oluşturan olağan tasfiye kapsamında ise 55 bin 821 yatırımcıya 55,4 milyar liralık ödeme gerçekleştirildi. Böylece iki farklı tasfiye kanalı üzerinden mağduriyetlerin giderilmesi adına devasa bir kaynak aktarılmış oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Peker GYO'ya kayyum atandı, yönetim kurulu TMSF tarafından yenilendiPeker GYO'ya kayyum atandı, yönetim kurulu TMSF tarafından yenilendi Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldıFatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifadeye çağrıldı Murat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalarMurat Ağırel ve İsmail Saymaz'a 14 yıl 10 aya kadar hapis istemi: Gerekçe TV programındaki açıklamalar Türkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldiTürkiye'nin konuştuğu imam! AK Parti kanadından da ilk yorum geldi Babacan'dan fon çıkışı! "Çark kurup yıllarca döndürmüşler"Babacan'dan fon çıkışı! "Çark kurup yıllarca döndürmüşler"
Kaynak: DHA
Okurların en beğendiği yorum · haberler.com okurlarından

“kimin parasını kime veriyosunuz sadece 18 milyar iade edilmiş 62 milyar ödeme yapılmış benim kasamdan vatandaşın parasından bunu vermeye hakkınız yok”

Tüm yorumlar (6)
Fon SoruşturmasıFon kriziEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (6)

  • p7dfc2zkrh p7dfc2zkrh: haberler.com okurlarından
    kimin parasını kime veriyosunuz sadece 18 milyar iade edilmiş 62 milyar ödeme yapılmış benim kasamdan vatandaşın parasından bunu vermeye hakkınız yok 6 1
  • Kerem saygılı Kerem saygılı:
    borsa ne olacak 1 0 Yanıtla
  • 7 İphone 7 İphone:
    yalanınız batsın 0 0 Yanıtla
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar: haberler.com okurlarından
    Her fonu doğumundan ölümüne kadar takip edeceğiz, kârlarını alacağız.” dediniz. Ancak yatırımcılar TLY’den çıkıp elde ettikleri kârlarla başka fonlara geçtiğinde bu kârları kesmediniz. Her işiniz böyle mi olacak? Ben de TLY fonunu yakından takip edeceğim. Bakalım ilgili kurumlar görevini yapıyor mu, yoksa hiçbir şey yapmadan yatırımcıyı kendi hâline bırakıp mağduriyetin büyümesine mi seyirci kalacak? Hani iadeler fona geri dönecekti? Verilen sözlerin takipçisi olacağız. 0 0
  • nm7v99r2pk nm7v99r2pk: haberler.com okurlarından
    yalan haber 0 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi SGK başuzmanı, asgari ücret ve en düşük emekli aylığı için rakam verdi
Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
TCDD Genel Müdürü açıkladı Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor TCDD Genel Müdürü açıkladı! Ankara-İstanbul arası seyahat süresi kısalıyor
Gönen Muratlar Mahallesi’nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu Gönen Muratlar Mahallesi'nde buhar yükselen noktada 94 derecelik su bulundu
Dün geceye damga vurdu Alman muhabirin zor anları Dün geceye damga vurdu! Alman muhabirin zor anları
Dışişleri Bakanlığı’ndan AB’nin Türkiye Raporu’na sert tepki Dışişleri Bakanlığı'ndan AB'nin Türkiye Raporu'na sert tepki
22:38
Kadıköy’de tarihi gece Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool’u devirdi
Kadıköy'de tarihi gece! Fenerbahçe, 5 gollü maçta Liverpool'u devirdi
22:36
Liverpool’a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
Liverpool'a karşı bunu başarabilen bir Messi bir de Greenwood var
22:09
Adli tıp raporu tamamlandı İşte Kaşif Kozinoğlu’nun ölüm nedeni
Adli tıp raporu tamamlandı! İşte Kaşif Kozinoğlu'nun ölüm nedeni
21:46
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
Aşırı yağışla site bahçesi göle döndü, suyu boşaltmak için ekipler seferber oldu
21:33
Galatasaraylı yıldızlar gecelerde Muhabirler peşlerine düştü
Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü
20:57
Okan Buruk’un Stuttgart’a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Okan Buruk'un Stuttgart'a yaptığını görenler gözlerine inanamadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2026 22:51:12. #7.13#
SON DAKİKA: Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android