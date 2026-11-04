Fonların tasfiyesinde yapılan ödeme 62,2 milyar TL oldu

Behlül Kaçar: haberler.com okurlarından

Her fonu doğumundan ölümüne kadar takip edeceğiz, kârlarını alacağız.” dediniz. Ancak yatırımcılar TLY’den çıkıp elde ettikleri kârlarla başka fonlara geçtiğinde bu kârları kesmediniz. Her işiniz böyle mi olacak? Ben de TLY fonunu yakından takip edeceğim. Bakalım ilgili kurumlar görevini yapıyor mu, yoksa hiçbir şey yapmadan yatırımcıyı kendi hâline bırakıp mağduriyetin büyümesine mi seyirci kalacak? Hani iadeler fona geri dönecekti? Verilen sözlerin takipçisi olacağız.