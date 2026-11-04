Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi

Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçta galibiyet alınması halinde 2 milyon Euro'luk prim dağıtılacağını açıkladı.
Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Liverpool maçı öncesinde başkan Aziz Yıldırım’dan takıma dev bir motivasyon hamlesi geldi.
2 MİLYON EURO PRİM
Sarı-lacivertli kulübün başkanı, dev rakip karşısında alınacak bir galibiyet durumunda takıma toplam 2 milyon Euro prim dağıtılacağını müjdeledi. Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra tesislerinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral veren Yıldırım, Devler Ligi'ndeki bu kritik mücadelenin hem kulüp prestiji hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.
BÜYÜK BİR SEVİNÇLE KARŞILANDI
Oyuncularına olan inancını dile getiren başkan Yıldırım'ın belirlediği 2 milyon Euro'luk rekor prim, soyunma odasında büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı.
“Verilen Paraya yazik. O iki milyonu fakirlere verseniz hayir dualarini alirsiniz. Oyuncularin yeterince milyonlari var.”Tüm yorumlar (17)
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (17)