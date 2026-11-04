Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi - Son Dakika
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Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi

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Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
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17 yorum
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Aziz Yıldırım maça saatler kala müjdeyi verdi
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Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Liverpool ile oynanacak maçta galibiyet alınması halinde 2 milyon Euro'luk prim dağıtılacağını açıkladı.

Fenerbahçe’de UEFA Şampiyonlar Ligi’nde oynanacak kritik Liverpool maçı öncesinde başkan Aziz Yıldırım’dan takıma dev bir motivasyon hamlesi geldi. 

2 MİLYON EURO PRİM

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, dev rakip karşısında alınacak bir galibiyet durumunda takıma toplam 2 milyon Euro prim dağıtılacağını müjdeledi. Zorlu karşılaşma öncesi Samandıra tesislerinde teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek moral veren Yıldırım, Devler Ligi'ndeki bu kritik mücadelenin hem kulüp prestiji hem de ülke puanı açısından büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

BÜYÜK BİR SEVİNÇLE KARŞILANDI

Oyuncularına olan inancını dile getiren başkan Yıldırım'ın belirlediği 2 milyon Euro'luk rekor prim, soyunma odasında büyük bir sevinç ve heyecanla karşılandı.

Okurların en beğendiği yorum

“Verilen Paraya yazik. O iki milyonu fakirlere verseniz hayir dualarini alirsiniz. Oyuncularin yeterince milyonlari var.”

Tüm yorumlar (17)
UEFA Şampiyonlar LigiAziz YıldırımAziz YıldırımFenerbahçeLiverpoolFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (17)

  • Rick Ricco Rick Ricco:
    Verilen Paraya yazik. O iki milyonu fakirlere verseniz hayir dualarini alirsiniz. Oyuncularin yeterince milyonlari var. 13 2 Yanıtla
    Camoka99 Camoka99:
    gerçekten gerçek fakire verilse keşke 0 0
  • rd54mpvhmk rd54mpvhmk:
    20 de dağıritsan zor başgan 8 0 Yanıtla
  • bzfp57ypzs bzfp57ypzs: haberler.com okurlarından
    Aziz abi kazanamayacağınızı biliyorsun yağıyorsun gürlüyorsun :) 5 1
  • Semih Yetkin Semih Yetkin:
    2 milyon a şampiyonlar ligi kupasını getirirler (şaka) 2 3 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz Abuzer Yavuz:
    nezaman kim müjde vermişse bişeyler olmuş çünkü 3 1 Yanıtla
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