12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser\'e bir şok daha

12 şutta 9 gol yiyen kaleci Risser'e bir şok dahaGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Como'ya 9-1 gibi dev bir skorla kaybeden Lens'te sular durulmuyor. Fransız ekibinin teknik direktörü Yannick Cahuzac'ın kalesine gelen 12 şutta 9 gol yiyen 21 yaşındaki kalecisi Robin Risser'i bundan sonraki maçlarda yedek soyunduracağı belirtildi. Ayrıca takımdaki birçok futbolcunun da bir sonraki maç olan Marsilya mücadelesinde ilk 11'de şans bulamayacağı aktarıldı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İtalyan temsilcisi Como'ya 9-1 gibi tarihi bir skorla mağlup olan Fransız ekibi Lens'te sular durulmuyor. Alınan ağır yenilgi sonrası teknik direktör Yannick Cahuzac neşteri vurmaya hazırlanıyor.
12 ŞUTTA 9 GOL YİYEN KALECİ KIZAĞA ÇEKİLİYOR
Fransız basınında yer alan haberlere göre; Cahuzac, Como karşılaşmasında kalesine gelen 12 isabetli şutta 9 gol yiyerek kabus gibi bir gece geçiren 21 yaşındaki kaleci Robin Risser’i bundan sonraki maçlarda yedek kulübesine çekme kararı aldı. Maçı 3.7 rating ile tamamlayan genç eldivenin moralinin oldukça bozuk olduğu belirtildi.
KADRO SİL BAŞTAN
Tarihi hezimetin faturası sadece genç kaleciyle de sınırlı kalmayacak. Yannick Cahuzac'ın, takımdaki birçok as oyuncunun sergilediği vurdumduymaz performanstan büyük rahatsızlık duyduğu öğrenildi. Fransa Ligue 1'de oynanacak kritik Marsilya mücadelesinde radikal değişikliklere gitmeyi planlayan tecrübeli çalıştırıcının, Como karşısında ilk 11'de sahaya çıkan birden fazla ismi kulübeye çekeceği ve kadroda adeta bir temizlik yapacağı belirtildi.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon tüm kulvarlarda 14 maça çıkan Risser, bu maçlarda kalesinde 29 gol gördü. Genç eldiven, 1 maçta kalesini gole kapadı.
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