Canlı anlatım: Maçta heyecan çok yüksek

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında İskoçya temsilcisi Celtic'in konuğu oluyor.

İLK 11'LER

Celtic: Johnstone, Lotomba, Carter-Vickers, Scales, Tierney, Baur, McGregor, James Forrest, Nygren, Tounekti, Hogh.

Beşiktaş: Nübel, Murillo, Agbaou, Emirhan, Ouattara, Salih, Cerny, Olaitan, Trossard, Poku, Oh.

CANLI ANLATIM:

DEVRE: Celtic 0-0 Beşiktaş

45' İlk yarının sonuna ilave süre verilmedi.

44' Kullanılan serbest vuruşun devamında topu kazanan Beşiktaş, Poku ile hızlı çıktı ancak yıldız isim final pasında başarılı olamadı.

43' Lotomba, Ouattara’nın müdahalesiyle yerde kaldı. Celtic serbest vuruş kullanacak.

41' Korneri kullandık, Celtic savunması topu uzaklaştırdı. Geçişte eksik yakalandık ancak Salih çok iyi kapatıp tehlikeyi büyümeden önledi.

40' Poku, Ouattara’yı iyi gördü. Ouattara’nın ortasında Carter-Vickers araya girdi, top kornere çıktı.

38' Celtic çıkmakta zorlanıyor, önde baskımızı sürdürüyor ve rakibimize rahat oyun kurma şansı tanımıyoruz.

36' Celtic çıkmakta zorlanıyor, topu çok çabuk geri kazanıyoruz.

35' Celtic hızlı çıkmak istedi ancak Agbadou araya girip topu süratle Nübel’e göndererek tehlikeyi önledi.

33' Cerny hücumda rakibine faul yaptı. Hakem Sascha Stegemann oyunu durdurup Celtic lehine serbest vuruş verdi.

30' Top Trossard’ın önünde kaldı, sert vurdu! Kaleci son anda dokundu, top direğe çarpıp dışarı çıktı ancak yardımcı hakemin bayrağı havada.

28' Murillo iki kişi arasından çok iyi çıktı ve topu içeri sert çevirdi. Scales son anda araya girerek topu kornere gönderdi.

26' Celtic sol kanattan etkili geldi ancak Agbadou araya girerek topu kornere gönderdi.

24' Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

22' Trossard korneri kullandı ancak Celtic savunması topu uzaklaştırdı.

21' Poku’nun son pasında savunma araya girdi ancak top Celticli oyuncudan dışarı çıktı. Beşiktaş korner kullanacak.

20' Trossard korneri kullandı, savunma topu uzaklaştırdı. Dönen topa Olaitan gelişine vurdu ancak şutu auta çıktı.

19' Ouattara bacak arasından şık geçti ve Poku’yu gördü. Poku ilerleyip pasını aktardı ancak Carter-Vickers araya girerek topu kornere gönderdi.

18' Trossard serbest vuruşu kullandı ancak Scales araya girerek topu uzaklaştırdı.

17' Oh yerde kaldı, hakem faulü verdi. Serbest vuruşu Trossard kullanacak.

16' Ouattara sol kanattan hızla çıktı, aradan sıyrılıp pasını Trossard’a aktardı ancak kaleci çıkarak topu kontrol etti.

15' Murillo araya girip topu kazandı ve hızlı çıktı. Cerny’ye pasını verdi, Cerny yerde kaldı ancak hakem oyunu devam ettirdi.

13' Ouattara topu Trossard’a aktardı, Trossard tek pasla Poku’yu düşündü ancak Poku bu pası beklemeyince top auta çıktı.

12' Cerny, Olaitan’ı arada müthiş gördü. Olaitan topu içeri çevirdi, Trossard istediği vuruşu yapamayınca Celtic savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

11' Rakip yarı sahada pas yaparak boşluk arıyoruz.

9' Trossard korneri kullandı ancak Celtic savunması topu uzaklaştırdı.

8' OLMADI! Trossard müthiş çalımlarla çıktı ve ara pasını Ouattara’ya verdi. Ouattara rakibinden sıyrılıp Olaitan’a aktardı, Olaitan da Cerny’yi gördü. Cerny’nin sağdan çevirdiği topu savunma kornere gönderdi.

7' Celtic gole yaklaştı! Nygren ceza sahası içinde şutunu çekti ancak top auta çıktı.

6' Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

5' Maça etkili başladık, pas yaparak Celtic savunmasında boşluk arıyoruz.

3' Sol kanattan etkili geldik. Ouattara ortasını yaptı ancak McGregor araya girerek topu uzaklaştırdı.

2' Beşiktaş pas yaparak oyunun kontrolünü elinde tutmaya çalışıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Beşiktaş'a sonsuz başarılar dileriz.