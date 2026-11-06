8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş - Son Dakika
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8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş

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8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana "Ben bu köylüyüm" demiş
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3 yorum

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın kaçışı sırasında karşılaştığı çobana söyledikleri ortaya çıktı. Eskişehir'de gasbettiği araç çamura saplanınca ikinci bir araç daha çalan zanlı, bu sırada kendisini fark ederek el feneri tutan çobana "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" diyerek şüphe çekmemeye çalıştı.

Afyonkarahisar’daki kan donduran olayın ardından Eskişehir istikametine kaçan Arif Sefa Özdemir, rotasını Seyitgazi kırsalına çevirdi.

Şüphelinin gasbettiği ilk araç, Taşlık Mahallesi yakınlarında tarlalık alanda çamura saplandı. Aracı burada terk etmek zorunda kalan şüpheli, yaya olarak izini kaybettirmeye çalıştı. Bölgede kaçışını sürdüren şüpheli, Kuyucak Mahallesi’ne geçerek bu kez Recep Özçimen’e ait 26 NZ 187 plakalı hafif ticari aracı gasbetti. Jandarma ve polis ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheli, Kuyucak Mahallesi’nden fazla uzaklaşamadan Eskişehir-Afyonkarahisar yolu üzerinde kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Olay yerinde ve kaçış güzergahında yapılan incelemelerde, şüphelinin kullandığı aracın sağ ön yolcu koltuğu üzerinde pompalı tüfek ele geçirildi.

8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana

KENDİSİNİ GÖREN ÇOBANA "BEN BU KÖYLÜYÜM" DEMİŞ

Gasp olayının gece saatlerinde Kuyucak Mahallesi’nde gerçekleştiği, mahalledeki bir çobanın karanlıkta hareketlilik sezip el feneri tutmasıyla şüpheliyle yüz yüze geldiği öğrenildi. Çobanın dikkatini dağıtmak ve şüphe çekmemek için oldukça soğukkanlı bir şekilde "Feneri tutma, ben bu köylüyüm" yalanını söyleyen şüphelinin, bu sayede kısa süreliğine zaman kazanmaya çalıştığı belirtildi.

8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana

"ANAHTARI MİNDERİN ALTINA BIRAKMIŞ, NASIL BULDUYSA ALIP GİTMİŞ"

Aracı gasp edilen Recep Özçimen’in kardeşi Ethem Özçimen, yaşanan şoku anlattı. Köylerinde bugüne kadar böyle bir suçla hiç karşılaşmadıklarını belirten Ethem Özçimen, şu ifadeleri kullandı: “Adam arabayı kapının önünden, yol üstünden almış götürmüş. Kardeşim misafirliğe oturmaya gitmiş ve aracın anahtarını minderin altına bırakmış. Daha önce köyümüzde böyle olaylar hiç olmamıştı. Adamı biz görmedik ama çoban görmüş. Çoban adama fener tutunca, o da 'Feneri tutma, ben bu köylüyüm' demiş. Nasıl bulduysa anahtarı bulmuş ve alıp gitmiş. Zaten kardeşim de hep anahtarı öyle bırakır." 

8 kişiyi katleden saldırgan, ikinci aracı gasbederken yakalandığı çobana
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    Yorumlar (3)

  • Umut Senturk Umut Senturk:
    İdam bekliyor millet 1 0 Yanıtla
  • neslihan070899 neslihan070899:
    ya neden yaptığını yazan bir haber yokmu Allah için 0 0 Yanıtla
  • Çağrı Akkaya Çağrı Akkaya:
    Nasıl aracın anahtarını minderin altından bulup gitmiş tanımadığı başka bir ildeki adamın arabasının araştırılsın 0 0 Yanıtla
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