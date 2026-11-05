İlyas Yalçıntaş'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim - Son Dakika
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İlyas Yalçıntaş'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim

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İlyas Yalçıntaş\'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim
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İlyas Yalçıntaş\'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim
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Uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak 110 gün boyunca cezaevinde kalan ünlü şarkıcı İlyas Yalçıntaş, tahliyesinin ardından ilk kez sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan ünlü sanatçı, uyuşturucu ticareti iddialarını kesin bir dille reddederken geçmişte madde kullandığını itiraf edip sevenlerinden özür diledi.

Ünlülere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu kapsamında tutuklanarak 110 gün boyunca Marmara Cezaevi'nde kalan ünlü sanatçı, tahliyesinin ardından kamera karşısına geçerek sessizliğini bozdu. Sosyal medya hesabından bir video yayınlayan sanatçı, hakkındaki iddialara yanıt verirken dinleyicilerinden de özür diledi.

"HASSAS TERAZİ SPOR TAKVİYELERİ İÇİNDİ"

Hakkında çıkan "yasaklı madde ticareti ve temini" suçlamalarını kesin bir dille reddeden ünlü isim, evindeki aramalarda bulunan ve basında geniş yer bulan hassas teraziye ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"En başından beri söylediğim gibi o terazi besin ve takviyeleri ölçmek için mutfağımdaydı. Yıllardır düzenli spor yapıyorum. Jandarma kriminal raporunda da o terazinin üzerinde hiçbir yasaklı madde izine rastlanmamıştır. Telefon incelememde de bu suçlamayı destekleyen tek bir unsur bulunamadı. Ticaret yapmam bir yana, ihtimali bile absürt."

<a class='keyword-sd' href='/ilyas-yalcintas/' title='İlyas Yalçıntaş'>İlyas Yalçıntaş</a>'tan 110 günlük tutukluluğun ardından ilk açıklama: Ticaret değil hata yaptım, özür dilerim

"KULLANICI OLDUĞUMU KABUL EDİYORUM, ÖZÜR DİLERİM"

Zorlu psikolojik dönemler geçirdiğini belirten sanatçı, madde ticareti yapmadığını ancak geçmişte kullanım hatasında bulunduğunu dürüstlükle itiraf etti:

"Ünlü olduğum için hep cennet gibi bir hayat yaşadığımı düşünmeyin. Benim de çöktüğüm dönemler oldu ve o hatayı bu dönemlerde yaptım. Keşke yapmasaydım. Kötü örnek olduysam herkesten samimiyetle özür diliyorum."

ELEŞTİRİLERE VE ELEŞTİRENLERE YANIT VERDİ 

İlkokulu yatılı okuduğunu ve 15 ay askerlik yaptığını hatırlatarak zor koşullara alışkın olduğunu vurgulayan ünlü sanatçı, cezaevi sürecinden daha da güçlenerek çıktığını belirtti. Kendisi hakkında çıkan olumsuz haberlere ve sosyal medyadaki tepkilere de değinerek şunları söyledi:

"Başıma gelenlere sevinenler olduğunu biliyorum. Ne yaparsanız yapın güçlü ruhları asla yıkamazsınız. Hakkımda '10 yıl hapis yatacak' diye manşet atan gazetecilerin bu açıklamamı da aynı hevesle haber yapmalarını umuyorum."

Açıklamasını sevenlerine teşekkür ederek noktalayan sanatçı, yakın zamanda yeni şarkıları ve konserleriyle müzikseverlerle buluşacağını müjdeledi.

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    Yorumlar (2)

  • Aaron Bay Aaron Bay:
    Kim kullanmıyor ki? 0 0 Yanıtla
  • E. Konez E. Konez:
    aa ssende mi icerideydin? o kadar insan iceriye alindi ve birakildi ki,kim iceride kim degil artik bilemiyoruz. 0 0 Yanıtla
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