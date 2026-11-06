Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi - Son Dakika
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Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

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Afyonkarahisar\'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi
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Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde 8 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi yaralayan saldırganın yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve çiftçilikle uğraştığı öğrenildi. Saldırganın katliamı neden gerçekleştirdiği ise henüz netlik kazanmadı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde Arif Sefa Özdemir (28), akşam saatlerinde kent merkezindeki Orhangazi Mahallesi'nde evinden çıkarak aracına binmeye çalışan S.P.'ye pompalı tüfekle ateş açtı. Ardından aracına binen şahıs, İhsaniye ilçesine bağlı Yukarıtandır, Ayazini ve Kıyır köylerinde araçlarıyla seyir halinde olan Ahmet Uzel (57), Bekir Toprak (50), Noman Toprak (56), Seydi Ahmet Aydoğmuş (73), Satı Aydoğmuş (68), İsmail Şen (61), Hilal Mete (31) ve Ayşe Sena Demir'i (46) pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Saldırganın ilk hedefi olan S.P.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.

ÇİFTÇİLİK YAPIYORMUŞ 

Katliamı gerçekleştiren Arif Sefa Ö.'nün İhsaniye ilçesine bağlı Bozüyük köyünde yaşadığı, yaklaşık 2 yıl önce eşinden boşandığı ve bir çocuk babası olduğu öğrenildi. Köyde çiftçilik yaptığı ve geçimini bu şekilde sağladığı belirtilen saldırganın, 8 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaraladığı saldırıyı neden gerçekleştirdiği ise henüz bilinmiyor.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi

3 CUMHURİYET SAVCISI SORUŞTURMAYI YÜRÜTÜYOR 

Saldırıda hayatını kaybeden 8 kişinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturmanın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 3 Cumhuriyet savcısı tarafından yürütüldüğü öğrenildi. Hayatını kaybedenlerin cenazelerinin otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edileceği belirtildi.

Yakalanan katil zanlısı Arif Sefa Ö.'nün ise gece geç saatlerde Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığına getirileceği öğrenildi.

Afyonkarahisar'da 8 kişiyi öldüren saldırganın boşandığı ve çiftçilik yaptığı öğrenildi
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