Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi - Son Dakika
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Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi

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Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
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15 yorum

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kalaycı, emekli maaşları arasındaki eşitsizliklerin kademeli intibak düzenlemesiyle giderilmesini talep ederken, 2027 yılı net asgari ücretinin açlık sınırının üzerinde belirlenmesi çağrısında bulundu.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı konuşmada çalışma hayatına ve sosyal güvenlik sistemine ilişkin kritik açıklamalarda bulundu. Emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısına dikkat çeken Kalaycı, maaşlardaki eşitsizliklerin giderilmesi için kademeli intibak düzenlemesi yapılması gerektiğini vurguladı.

EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ ÇAĞRISI

Emeklilerin önemli bir bölümünün mevcut aylıklarıyla ay sonunu getiremediğini belirten Kalaycı, prim-maaş dengesinin yeniden tesis edilmesi gerektiğini söyledi. Aylık bağlama oranları ve güncelleme katsayısının gözden geçirilmesini talep eden Kalaycı, şu ifadeleri kullandı: "Bugün emeklilerin birçoğu aldıkları aylıkla ay sonunu getirememekte, geçim sıkıntısı çekmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak emekli aylıklarını artıracak, prim ödeme gün sayısını ve ödenen prim tutarını esas almak suretiyle emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek düzenlemenin öncelikle yapılması görüşündeyiz. Prim-maaş dengesi gözetilerek mevcut emekli aylıkları arasındaki eşitsizlikleri giderecek intibak düzenlemesinin kademeli bir şekilde yapılmasını, ayrıca emekli aylığı bağlanmasında güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarının gözden geçirilmesini gerekli görüyoruz."

Asgari ücret ve emekli maaşı için MHP de topa girdi
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı

2027 ASGARİ ÜCRETİ İÇİN AÇLIK SINIRI VURGUSU

2027 yılında uygulanacak net asgari ücretin çalışanların yaşam koşulları göz önüne alınarak belirlenmesi gerektiğini ifade eden Kalaycı, büyükşehir vurgusu da yaparak "2027 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesinde çalışanların geçim şartları dikkate alınarak net asgari ücretin açlık sınırının üzerine çıkarılması, çalışanlara büyükşehirlerde kira ve ulaşım desteği verilmesi görüşündeyiz" ifadelerine yer verdi. 

BAĞ-KUR'DA 7 BİN 200 GÜN TALEBİ VE SOSYAL REFORMLAR

Küçük esnaf ile çiftçilerin prim yükünün hafifletilmesini isteyen Kalaycı, Bağ-Kur emeklilik prim gün sayısının 9 binden 7 bin 200'e indirilmesi ve biriken borçların yapılandırılması çağrısında bulundu. Konuşmasında diğer sosyal güvenlik beklentilerine de değinen Kalaycı, birinci dereceye yükselen memurlara 3 bin 600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti. 

Ayrıca ev kadınlarının sosyal güvenlik sistemine katılımını sağlamak adına devlet tarafından prim desteği verilerek emeklilik hakkı tanınması önerisini sundu. 

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Okurların en beğendiği yorum

“Bir emekli vatandaş olarak bu saatten sonra dünyaları verseler boş,az kaldı seçime.”

Tüm yorumlar (15)
TBMM Plan ve Bütçe KomisyonuMilliyetçi Hareket PartisiMustafa KalaycıAsgari ÜcretPolitikaEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (15)

  • mehmet baş mehmet baş:
    Bir emekli vatandaş olarak bu saatten sonra dünyaları verseler boş,az kaldı seçime. 10 5 Yanıtla
    85mgmp82c9 85mgmp82c9:
    ne olacak secimde kiytiriktan bir oy hakkin var vereceksin ne degisecek . 3 2
  • necati çolak necati çolak:
    İsterseniz emekli maaşını 50 bin yapın size oy verirsem taş olayım 10 4 Yanıtla
    mehmet baş mehmet baş:
    Helal olsun, tebrik ediyorum seni, inşallah diğer emekliler balın tatına kanmazlar. 3 1
    10ekim1993 10ekim1993:
    necati sen eski türkiyeyi bilmiyorsun galiba bu ülkede değrem için toplanan parayla memurların maaşını ödediler sen neyin kafasını yaşıyorsun 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli: haberler.com okurlarından
    Emeklileri , çalışanları , aldıkları maaşları gündemde tutun , yeter. Cambaza bak olayı hemen gerçekleşir. Gündemi saptırın , toplumun kabul edemediklerini unutturun , yeter 5 3
  • Ahmet Avşar Ahmet Avşar:
    Dereye su gelene kadar , kurbağanın gözü çıktı .. 6 1 Yanıtla
  • dilaver ovalı dilaver ovalı:
    Herkes kendine bir pay çıkarmalı bu zamlardan yani 4 1 Yanıtla
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