Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü - Son Dakika
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Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü

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Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü
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Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'un İstanbul'da bir eğlence mekanından çıkarken görüntülendiği öne sürüldü. Jakobs'un yüzünü gizlemeye çalıştığı, Torreira'nın ise kameralardan saklanmadığı belirtildi. Daha sonra ortaya çıkan görüntülerde, eğlence mekanının arka kapısından çıkan kişilerin muhabirler tarafından takip edildiği anlar dikkat çekti.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup etmesinin ardından sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira ve Ismail Jakobs'un gece saatlerinde İstanbul'daki bir eğlence mekanında bulunduğu öne sürüldü. İki futbolcunun mekandan ayrılırken görüntülendiği belirtilirken özellikle Jakobs'un kameralara karşı tavrı dikkat çekti.

JAKOBS YÜZÜNÜ GİZLEDİ, TORREIRA SAKLANMADI

Ortaya çıkan ilk görüntülerde Ismail Jakobs'un yüzünü gizlemeye çalıştığı, Lucas Torreira'nın ise kameralardan saklanmadığı belirtildi. Stuttgart galibiyetinin ardından eğlence mekanından ayrılan futbolcuların görüntüleri dikkat çekti.

Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü

ARKA KAPIDAN ÇIKTILAR, MUHABİRLER PEŞLERİNE DÜŞTÜ

Daha sonra ortaya çıkan başka görüntülerde ise eğlence mekanının arka kapısından çıkan kişilerin muhabirler tarafından takip edildiği anlar yer aldı. Kameralara görüntü vermemek için arka kapının tercih edildiği öne sürülürken muhabirlerin çıkış yapan kişilerin peşinden koştuğu görüldü.

Galatasaraylı yıldızlar gecelerde! Muhabirler peşlerine düştü

Ancak söz konusu görüntülerde muhabirlerden uzaklaşmaya çalışan kişilerin kimlikleri net olarak seçilemiyor. Bu nedenle arka kapıdan çıkan kişilerin Torreira veya Jakobs olduğu kesin olarak söylenemiyor.

STUTTGART GALİBİYETİNİN ARDINDAN GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Stuttgart karşısında Aleksey Batrakov'un golleriyle 2-0 kazanarak Şampiyonlar Ligi'nde önemli bir galibiyet elde etmişti. Sarı-kırmızılıların sahadaki başarısının ardından Torreira ve Jakobs hakkında ortaya çıkan gece hayatı görüntüleri de dikkat çekti.

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Lucas TorreiraGalatasarayStuttgartİstanbulSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Comolokko61 Comolokko61: haberler.com okurlarından
    Terbiyesizler size ne milletin özel hayatından 0 0
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