Batrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde - Son Dakika
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Batrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde

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Batrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi\'nde haftanın 11\'inde
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Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımı açıklandı. Galatasaraylı futbolcu Aleksey Batrakov ile Fenerbahçeli Archie Brown, kadroda kendisine yer buldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta müsabakalarının ardından haftanın 11'i resmen açıklandı. Temsilcilerimizin elde ettiği kritik galibiyetlerde öne çıkan iki isim, gösterdikleri üstün performansla organizasyonun en iyi kadrosuna seçildi.

BATRAKOV VE BROWN, HAFTANIN 11'İNDE

Galatasaray’ın Alman ekibi Stuttgart’ı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmada rakip fileleri 2 kez havalandırarak galibiyetin mimarı olan Aleksey Batrakov, haftanın takımında yer aldı. Fenerbahçe’nin evinde İngiliz devi Liverpool’u 3-2 devirdiği tarihi maçta 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşan sol bek Archie Brown da gösterdiği performansla UEFA tarafından 4. haftanın 11'ine dahil edildi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın takımı:

Batrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde
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