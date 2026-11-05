Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Batrakov, Şampiyonlar Ligi\'nde haftanın futbolcusuna aday oldu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
1 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
Batrakov, Şampiyonlar Ligi\'nde haftanın futbolcusuna aday oldu
Haber Videosu

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. haftanın futbolcusu ödülüne aday gösterildi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta oynanan karşılaşmalarla sona erdi. 

HAFTANIN FUTBOLCUSUNA ADAY

Haftanın futbolcusu ödülüne Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov da aday gösterildi.  Sarı-kırmızılıların evinde Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği müsabakada 2 gol kaydeden Batrakov, galibiyette önemli rol oynamıştı.

ADAY GÖSTERİLEN DİĞER FUTBOLCULAR

Como'dan Yunan futbolcu Anastasios Douvikas, Lask'tan Danimarkalı futbolcu Kasper Jörgensen ve Paris Saint Germain'den de İspanyol futbolcu Fabian Ruiz diğer adaylar arasında yer aldı.

Galatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdiGalatasaray, Avrupa'da RAMS Park'ı kalesine çevirdi Batrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'indeBatrakov ve Archie Brown, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde Galatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlıkGalatasaray'ın yıldızı Batrakov'un eşinden büyük fedakarlık Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadıDün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
UEFA Şampiyonlar LigiAleksey BatrakovGalatasarayFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (1)

  • Turan Alan Turan Alan:
    yakışır 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde GS TV sunucusunun Arda Güler için söyledikleri yeniden gündemde
Burak Yılmaz’dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok Burak Yılmaz'dan Emre Belözoğlu için olay sözler: Benim için önemi yok
Köfteci Yusuf’a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde... Köfteci Yusuf'a giden vatandaşın isyanı: Demek ki sabah erken saatlerde...
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan kulüp yok oldu Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan kulüp yok oldu
Liverpool’u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı Transfer bombası Liverpool'u yıktı, İngiliz devlerini peşine taktı! Transfer bombası
Bakan Şimşek sinyali verdi İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam Bakan Şimşek sinyali verdi! İşte en düşük emekli ve memur maaşı için konuşulan rakam
Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler Babasını öldüren oğlun davasında anneden şaşırtan sözler
Nihat Kahveci’den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul’a inemezler Nihat Kahveci'den dikkat çeken sözler: Bir daha İstanbul'a inemezler
19:28
Yapay zeka, Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
Yapay zeka, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki muhtemel 2 rakibini tahmin etti
19:02
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
Amedspor, Galatasaray maçı öncesi ateşi yaktı
18:57
’’Oraya dönmek özel olurdu’’ demişti Dünya devi, kapıları Icardi’nin yüzüne kapattı
''Oraya dönmek özel olurdu'' demişti! Dünya devi, kapıları Icardi'nin yüzüne kapattı
18:45
Afyonkarahisar’da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
Afyonkarahisar'da katliam yapan saldırganın fotoğrafı ortaya çıktı
18:27
Çıkan kriz Montella’ya yarıyor Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
Çıkan kriz Montella'ya yarıyor! Avrupa devinin başına geçmesi an meselesi
18:15
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler Ölü sayısı 8’e yükseldi
Afyonkarahisar’da gizemli cinayetler! Ölü sayısı 8'e yükseldi
17:52
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
Dursun Özbek çileden çıktı: Para ödemem, gelin bunu düzeltin
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikinci aşamayı işaret etmişti! Fatma Betül Sayan, saatlerdir hesap veriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2026 19:33:23. #7.13#
SON DAKİKA: Batrakov, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın futbolcusuna aday oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android