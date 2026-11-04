Dün gece maç izlemek için TRT\'yi açanlar kabusu yaşadı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken karşılaşmaların yayın programı da tartışma konusu oldu. İlk gün oynanan 9 mücadeleden yalnızca Galatasaray maçının TRT 1'den canlı yayınlanması, diğer karşılaşmaların ise tabii ve tabii Spor üzerinden izleyiciyle buluşması futbolseverlerin tepkisini çekti.

9 MAÇTAN SADECE BİRİ TRT 1'DE YAYINLANDI

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasının ilk gününde toplam 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray-Stuttgart mücadelesi saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından yayınlanırken aynı saatte başlayan Shakhtar Donetsk-Sporting CP karşılaşması tabii Spor'dan izleyiciyle buluştu.

Saat 23.00'te başlayan Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa, Villarreal-PSG, Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma, Bodo/Glimt-Lille ve LASK-Slovan Bratislava karşılaşmaları da tabii Spor kanallarından yayınlandı.

TRT SPOR'DA HİÇBİR MAÇIN YAYINLANMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yayın programında TRT Spor'a herhangi bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının verilmemesi futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Özellikle Galatasaray maçının sona ermesinin ardından saat 23.00'te başlayan 7 karşılaşmadan hiçbirinin TRT 1 veya TRT Spor'da canlı yayınlanmaması dikkat çekti.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyonda daha fazla karşılaşmanın televizyon ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanması gerektiğini savundu.

"GECE MAÇLARINI NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?"

Yayın dağılımına tepki gösteren futbolseverler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda özellikle geç saatlerde başlayan karşılaşmaların TRT Spor'dan verilmemesini eleştirdi.

Bazı futbolseverler, Galatasaray maçının ardından TRT 1 veya TRT Spor'da diğer karşılaşmalardan en az birinin yayınlanabileceğini belirterek yayın tercihinin gerekçesini sorguladı.

GÖZLER SONRAKİ MAÇLARIN YAYIN PROGRAMINDA

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yaşanan yayın tartışmasının ardından gözler organizasyonun sonraki karşılaşmalarına çevrildi. Futbolseverlerin beklentisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği maçların daha fazlasının TRT 1 veya TRT Spor üzerinden canlı yayınlanması yönünde.