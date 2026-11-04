Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı - Son Dakika
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Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı

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Dün gece maç izlemek için TRT\'yi açanlar kabusu yaşadı
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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında oynanan karşılaşmaların yayın dağılımı futbolseverlerin tepkisini çekti. İlk gün oynanan 9 maçtan yalnızca Galatasaray-Stuttgart mücadelesinin TRT 1 ekranlarından yayınlanması, diğer 8 karşılaşmanın ise tabii platformuna bırakılması eleştirilere neden oldu. Futbolseverler, özellikle saat 23.00'te başlayan maçların TRT Spor'da yayınlanmamasına sitem etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı Stuttgart'ı 2-0 mağlup ederken karşılaşmaların yayın programı da tartışma konusu oldu. İlk gün oynanan 9 mücadeleden yalnızca Galatasaray maçının TRT 1'den canlı yayınlanması, diğer karşılaşmaların ise tabii ve tabii Spor üzerinden izleyiciyle buluşması futbolseverlerin tepkisini çekti.

9 MAÇTAN SADECE BİRİ TRT 1'DE YAYINLANDI

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasının ilk gününde toplam 9 karşılaşma oynandı. Galatasaray-Stuttgart mücadelesi saat 20.45'te TRT 1 ekranlarından yayınlanırken aynı saatte başlayan Shakhtar Donetsk-Sporting CP karşılaşması tabii Spor'dan izleyiciyle buluştu.

Saat 23.00'te başlayan Atletico Madrid-Bayern Münih, Barcelona-Aston Villa, Villarreal-PSG, Feyenoord-Inter, Manchester United-Roma, Bodo/Glimt-Lille ve LASK-Slovan Bratislava karşılaşmaları da tabii Spor kanallarından yayınlandı.

TRT SPOR'DA HİÇBİR MAÇIN YAYINLANMAMASI TEPKİ ÇEKTİ

Yayın programında TRT Spor'a herhangi bir Şampiyonlar Ligi karşılaşmasının verilmemesi futbolseverlerin eleştirilerine neden oldu. Özellikle Galatasaray maçının sona ermesinin ardından saat 23.00'te başlayan 7 karşılaşmadan hiçbirinin TRT 1 veya TRT Spor'da canlı yayınlanmaması dikkat çekti.

Futbolseverler, Şampiyonlar Ligi gibi büyük bir organizasyonda daha fazla karşılaşmanın televizyon ekranlarından ücretsiz olarak yayınlanması gerektiğini savundu.

"GECE MAÇLARINI NEDEN YAYINLAMIYORSUNUZ?"

Yayın dağılımına tepki gösteren futbolseverler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarda özellikle geç saatlerde başlayan karşılaşmaların TRT Spor'dan verilmemesini eleştirdi.

Bazı futbolseverler, Galatasaray maçının ardından TRT 1 veya TRT Spor'da diğer karşılaşmalardan en az birinin yayınlanabileceğini belirterek yayın tercihinin gerekçesini sorguladı.

GÖZLER SONRAKİ MAÇLARIN YAYIN PROGRAMINDA

Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında yaşanan yayın tartışmasının ardından gözler organizasyonun sonraki karşılaşmalarına çevrildi. Futbolseverlerin beklentisi, Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin mücadele ettiği maçların daha fazlasının TRT 1 veya TRT Spor üzerinden canlı yayınlanması yönünde.

Dün gece maç izlemek için TRT'yi açanlar kabusu yaşadı
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Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • sade vatandaş sade vatandaş:
    şahsen ben tarafsızlığını yitirmiş verdiğimiz vergilerle çalışan bir partinin propaganda aracına dönmüş kanalı ve diğer malum kanalları tv den sildim verdiğim vergi haram olsun 15 2 Yanıtla
    Yorumcu Davut Yorumcu Davut :
    bende yıllar önce fox, halk vs tvleri silmiştim. hala da yoktur kanal listemde. vatan ve millet düşmanlarının yayınını izlemeye gerek yok. 2 7
  • Eyüp Birinci Eyüp Birinci:
    tabii platformu kurmuş,maçları para ile almış.maç izlemek isteyen varsa ay da 100 tl veremiyorum,ozaman izlemesin.100 TL ye iki ekran veriyor tabii zaten bedava 4 4 Yanıtla
    GENÇ ADAM GENÇ ADAM:
    beyim herkesin evinde internet yok varsa da tv' ye TABİ uygulaması inmiyor. tok ne anlar açın halinden. 2 1
  • Hakan Caf Hakan Caf:
    Hükümetin kendi özel kanalıymış gibi davranan muhalefete yer vermeyi bırakın muhalefeti eleştiren bir kanalın meteoroloji haberlerini dahi seyretmiyorum, liyakatsızların doluştuğu vasat altı kanal sadece 2 2 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Siyasal islam güdümlü bir kanal eski TRT yok artìk 2 2 Yanıtla
    Halis demir Halis demir:
    ooo yılmaz işine gelene yorum yapmaya devsm sarıgül. 0 2
  • Alp Uğaner Alp Uğaner:
    spiker yok 1 0 Yanıtla
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