Son Dakika Trt Tabii Haberleri

Türk İşi Minimalizm'in Kurucusu Hale Acun Aydın: "İklim Krizinin İçindeyiz.

Türk İşi Minimalizm'in kurucusu Yazar Hale Acun Aydın, "İklim krizinin içindeyiz. Yaptığımız her şey aldığımız her karar aslında doğayla olan ilişkimizi belirliyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde pipet denildiğinde sadece plastik pipet akla geliyordu şimdi artık alternatiflerini görüyoruz. Pipet kullanmamayı konuşabiliyoruz. Kozmetiğe, mutfak ürünlerine baktığımızda tek kullanımlık ürünlere karşı kullanabileceğimiz birçok alternatif olduğunu görüyoruz. Yeni alacağınız her şeyde önce 'bu bir istek mi yoksa ihtiyaç mı?' diye sormayı, alabileceğiniz ürünü bütçeniz dahilinde en kalitelisini en uzun yıllar kullanabileceğinizi ve tabii ki mümkün olursa da malzeme olarak en sürdürülebilir olanı seçmek sizin de dünyaya yapacağınız katkılardan bir tanesi" dedi.