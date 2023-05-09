Son Dakika Trt Tabii Haberleri

13:31 Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç'tan transfer değerlendirmesi Açıklaması Kayserispor Kulübü Basın Sözcüsü Samet Koç, gelecek sezon daha akıllı transferler yapmak istediklerini söyledi.

12:15 Enerji Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'deki fabrikalarda işçilerle görüştü AK Parti milletvekili adayı olan Fatih Dönmez, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesindeki fabrikalara ziyarette bulunarak faaliyet ve çalışma alanları hakkında bilgi aldı ve işçilerle taleplerini dinledi. Ziyaretlerinde AK Parti Eskişehir İl Başkanı Süleyman Reyhan da yer aldı.

11:37 Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gaz yaklaşık 40 milyar lira ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın ücretsiz kullanımıyla vatandaşa 1 yıl boyunca 40 milyar liralık bir katkı sağlayacaklarını açıkladı. Ayrıca Gabar bölgesinde keşfedilen petrolün ardından 'akaryakıtta bir indirim olabilir mi?' sorusuna da cevap veren Dönmez, henüz tam üretime geçmediklerini belirtti.

11:35 Bakan Dönmez: Ücretsiz doğal gazla vatandaşımıza 40 milyar lira katkı sağlamış olacağız ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ücretsiz doğal gaz yaklaşık 40 milyar lira. Vergiler dahil 1 yıl boyunca yaklaşık 40 milyar lira bir katkı vatandaşımıza sağlamış olacağız" dedi.

16:41 UEDAŞ, Milli Eğitim Bakanlığı ile enerji verimliliği projesi başlatıyor Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ (UEDAŞ), Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle enerji verimliliği ve tasarrufu odaklı bilinçlendirme projesini hayata geçiriyor. Proje kapsamında dijital seminerlerden mobil oyunlara ve VR teknolojisinin kullanımına kadar birçok faaliyet planlanıyor. UEDAŞ, hizmet bölgesini kapsayan Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da okulları gezerek VR teknolojisi destekli geliştirdiği oyunu öğrencilere sunuyor.

16:11 Bakan Dönmez: Yerli lokomotif dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir-5000 İsim Tescil Töreninde yaptığı konuşmada yerli lokomotifin dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale geleceğini söyledi. Ayrıca, test ve belgelendirme işlemlerinin yurt içinde yapılmasıyla döviz girdisi sağlanacağını ve satın alma maliyetinin önüne geçileceğini belirtti.

15:56 Hasanbey Lojistik Merkezi'nden EOSB'ye kadar uzanan demiryolu projesinde mutabakat sağlandı Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) arasında Hasanbey Lojistik Merkezin'den EOSB'ye kadar uzanacak demiryolu projesi için mutabakat metni imzalandı.

15:42 Eskişehir-5000 tipi elektrikli lokomotifin ismi tescil edildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TÜRASAŞ'ın Eskişehir'deki fabrikasında yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Eskişehir-5000 tip elektrikli lokomotifin İsim Tescil Töreninde konuştu. Dönmez, ülkemizin dört bir yanında bu lokomotifleri görmek istediklerini belirtti. Üretilecek lokomotif sayısının başlangıçta 20 adet olarak planlandığı bilgisini veren Dönmez, daha sonra bu sayının 95'e kadar çıkarılmasının öngörüldüğünü açıkladı.

15:29 Türkiye'nin ilk elektrikli lokomotifi Avrupa'da da kullanılabilir hale geldi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin testleri tamamlanmadan bazı ülkelerden görüşme teklifi aldıklarını belirtti. Lokomotif Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına şartnamesine uygun olarak belgelendirildi. Bakan Dönmez ayrıca, Ulusal Raylı Sistemler Test ve Araştırma Merkezi'nin Eskişehir'de yapımına devam edildiğini söyledi.

14:59 Türkiye'nin ilk elektrikli lokomotifi Avrupa ve dünyadan görüşme teklifleri alıyor ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin testleri tamamlanmadan bazı ülkelerden görüşme teklifi aldıklarını belirterek, 'Bu lokomotif, Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına, şartnamesine uygun olarak belgelendirilmiş oldu. Bu bize sadece Türkiye'deki kendi hattımız değil, Avrupa ve dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek. Nitelim daha testleri bitmeden bile Avrupa'dan, dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri geldi' dedi.

14:58 Türkiye'nin ilk elektrikli anahat lokomotifi Avrupa ve dünyadan görüşme teklifleri alıyor ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin ilk elektrikli Eskişehir-5000 anahat lokomotifinin testleri tamamlanmadan bazı ülkelerden görüşme teklifi aldıklarını belirterek, 'Bu lokomotif, Avrupa Birliği'nde demir yollarında karşılıklı işletilebilirlik anlaşmasına, şartnamesine uygun olarak belgelendirilmiş oldu. Bu bize sadece Türkiye'deki kendi hattımız değil, Avrupa ve dünyanın muhtelif yerlerinde kullanılabilir hale gelecek. Nitelim daha testleri bitmeden bile Avrupa'dan, dünyanın muhtelif yerlerinden görüşme teklifleri geldi' dedi.

12:59 Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de Muhtarlarla Buluştu AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, Eskişehir Öğretmenevi'nde düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla bir araya geldi ve seçim çalışmaları hakkında konuştu. Programa Türkiye Muhtarlar Derneği Eskişehir Şube Başkanı Refik Özaydın ve diğer AK Parti adayları da katıldı.

12:06 Bakan Dönmez: Şoför esnafının yanında olmaya devam edeceğiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir İli Taşıyıcılar Kooperatifini ziyaret ederek yaptığı konuşmada, şoför esnafının yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Bakan Dönmez, ulaşımda yapılan yatırımların iş fırsatlarını artırdığını belirterek, kamyon ve tır sahiplerine ucuz kredi kaynakları açacaklarını da açıkladı.

18:47 BAKAN DÖNMEZ: SON 20 YILDA YAPTIKLARIMIZ İLE ARADAKİ FARKI KAPATTIK ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Gerek petrolde gerek gazdaki keşiflerimiz, enerji, elektrik tarafındaki nükleer güç santralinden, rüzgar santrallerinde, güneş santrallerine kadar. Aslında maalesef bu konulara çok geç başlamışız Türkiye'de.

16:50 Bakan Dönmez: Son 20 yılda yaptıklarımız ile aradaki farkı kapattık Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Nadir Toprak Elementi tesislerinin ardından seçim çalışmalarına Beylikova ilçesinde devam etti. Bakan Dönmez, halka hitap ederek Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemlerini eleştirdi. Konuşmasının ardından Beylikova ve Alpu ilçelerinde esnafı ziyaret edip muhtarlarla bir araya geldi.

15:50 Bakan Dönmez, muhalefeti eleştirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova ilçesinde seçim çalışmalarına devam ederken Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Temiz 300 milyar dolar' para bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi. Bakan Dönmez, asıl kaynağın petrol ve doğal gaz çıkarılan Anadolu ve Karadeniz'de olduğunu belirtti.

15:48 Bakan Dönmez, muhalefeti eleştirdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Beylikova'da yaptığı konuşmada Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Temiz 300 milyar dolar' para bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirdi.

14:32 Bakan Dönmez: Son 20 yılda yapılamaz denilen birçok proje hayata geçirildi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'de son 20 yılda hayata geçirilen projeler hakkında konuştu. Dönmez, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesiyle birlikte Türkiye'nin gelişmiş ülkelerle yarışta olduğunu belirtti. Ayrıca, ETİ Maden Tesisleri gezisinde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'nin maden teknolojileri alanında da geçmişte yapabileceği birçok şeyi son 20 yılda gerçekleştirdiğini söyledi.

14:16 İstanbul'daki Tarihi Çeşmelerin Bakımı İhmal Ediliyor İstanbul'da birçok tarihi çeşme içler acısı halde. Bazıları adeta çöplüğe dönerken bazıları etrafına konulan giysi ve çöp konteynerleriyle çevrilmiş. Mimar restorasyon uzmanı ve mimarlık tarihçisi Prof. Dr. Zeynep Ahunbay, tarihi binalara sevgi ve saygıyla yaklaşılması gerektiğini belirtti. Tarihi çeşmelerin bakımı ihmal edilirken, belediyelerden yazılı açıklamalar geldi.

13:56 İstanbul'da Tarihi Çeşmelerin İçleri Çöp Dolu İstanbul'da birçok tarihi çeşme, içler acısı halde. Bazıları adeta çöplüğe dönerken, bazıları etrafına konulan giysi ve çöp konteynerleriyle çevrilmiş. Bazı tarihi çeşmeleri ise esnaf, malzeme deposu olarak kullanıyor.

13:53 İstanbul'daki Tarihi Çeşmeler İçler Acısı Halde İstanbul'da birçok tarihi çeşme, içler acısı halde. Bazıları adeta çöplüğe dönerken, bazıları etrafına konulan giysi ve çöp konteynerleriyle çevrilmiş. Bazı tarihi çeşmeleri ise esnaf, malzeme deposu olarak kullanıyor.

13:51 İstanbul'daki Tarihi Çeşmelerin İçleri Çöplük, Etrafları Giysi ve Çöp Konteynerleriyle Çevrili İstanbul'da birçok tarihi çeşme, içler acısı halde. Bazıları adeta çöplüğe dönerken, bazıları etrafına konulan giysi ve çöp konteynerleriyle çevrilmiş. Bazı tarihi çeşmeleri ise esnaf, malzeme deposu olarak kullanıyor.

13:06 Zonguldak Belediye Başkanı Toggun Çaycuma Belediyesinin eleştirilerine yanıt verdi Zonguldak Belediye Başkanı Ömer Selim Alan, Toggun Çaycuma Belediyesinin sosyal medya hesabından ağır bir dille eleştirilmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Zonguldak'ta yapılan güzellik salonu açılışı ve yol genişletme çalışmaları hakkında bilgi verdi ve Kapuz Plajının 1 Temmuz'da açılacağını duyurdu.

12:37 Bakan Dönmez: Beylikova ETİ Maden Tesisleri yıllık bin 200 ton üretim yapacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir Beylikova ETİ Maden Tesisleri'nde yıllık bin 200 ton üretim yapacaklarını ve toplam rezervin 694 milyon ton olduğunu açıkladı. Ayrıca, Kırka'da Lityum üretimine başladıklarını ve önümüzdeki haftalarda 700 tonluk bir endüstriyel tesisin temelini atacaklarını belirtti.

12:27 Bakan Dönmez, Eskişehir Beylikova'da Nadir Toprak Elementleri hakkında açıklama yaptı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, dünyanın en büyük 2. Nadir Toprak Elementleri sahası olan Eskişehir Beylikova'da önemli açıklamalarda bulundu.

10:14 Türk İşi Minimalizm'in Kurucusu Hale Acun Aydın: "İklim Krizinin İçindeyiz. Türk İşi Minimalizm'in kurucusu Yazar Hale Acun Aydın, "İklim krizinin içindeyiz. Yaptığımız her şey aldığımız her karar aslında doğayla olan ilişkimizi belirliyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde pipet denildiğinde sadece plastik pipet akla geliyordu şimdi artık alternatiflerini görüyoruz. Pipet kullanmamayı konuşabiliyoruz. Kozmetiğe, mutfak ürünlerine baktığımızda tek kullanımlık ürünlere karşı kullanabileceğimiz birçok alternatif olduğunu görüyoruz. Yeni alacağınız her şeyde önce 'bu bir istek mi yoksa ihtiyaç mı?' diye sormayı, alabileceğiniz ürünü bütçeniz dahilinde en kalitelisini en uzun yıllar kullanabileceğinizi ve tabii ki mümkün olursa da malzeme olarak en sürdürülebilir olanı seçmek sizin de dünyaya yapacağınız katkılardan bir tanesi" dedi.

10:09 Türk İşi Minimalizm'in Kurucusu Hale Acun Aydın: "İklim Krizinin İçindeyiz. Türk İşi Minimalizm'in kurucusu Yazar Hale Acun Aydın, "İklim krizinin içindeyiz. Yaptığımız her şey aldığımız her karar aslında doğayla olan ilişkimizi belirliyor. Geçtiğimiz yıllarda ülkemizde pipet denildiğinde sadece plastik pipet akla geliyordu şimdi artık alternatiflerini görüyoruz. Pipet kullanmamayı konuşabiliyoruz. Kozmetiğe, mutfak ürünlerine baktığımızda tek kullanımlık ürünlere karşı kullanabileceğimiz birçok alternatif olduğunu görüyoruz. Yeni alacağınız her şeyde önce 'bu bir istek mi yoksa ihtiyaç mı?' diye sormayı, alabileceğiniz ürünü bütçeniz dahilinde en kalitelisini en uzun yıllar kullanabileceğinizi ve tabii ki mümkün olursa da malzeme olarak en sürdürülebilir olanı seçmek sizin de dünyaya yapacağınız katkılardan bir tanesi" dedi.

17:54 Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu, CHP'li belediyeleri eleştirdi Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, AK Parti Yomra İlçe Başkanlığı ziyareti öncesi partililere hitap ederek, CHP'li belediyeleri eleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğindeki hedeflerini anlattı.

16:35 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Eskişehir'de ziyaretlerde bulundu Eskişehir'den AK Parti milletvekili adayı olan Bakan Dönmez, Şehir Hastanesi'ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı ve hastalarla sohbet etti. Sağlık personellerinin önemine vurgu yapan Dönmez, Türk Dünyası Bilim Kültür ve Sanat Merkezi'nde gençlerle buluşarak onlara dondurma ikram etti.

15:11 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Eskişehir'de gazetecilerle buluştu Açıklaması Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Muhtemelen bu yıl içerisinde Ordu açıklarında keşif amaçlı yeni bir sondaj yapabiliriz. Yine Doğu Karadeniz'de Rize açıklarında da petrol potansiyeli içeren bazı lokasyonlarımız var. Orada da yine bir sondaj yapabiliriz.

14:58 Bakan Dönmez: Dünyanın dört bir tarafından sondaj teklifleri alıyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda dünyada geniş filoya sahip nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, dünyanın dört bir tarafından sondaj teklifleri aldıklarını söyledi. Bakan Dönmez ayrıca, Türkiye'nin son 20 yılda elektrik kurulu gücünü 32 bin megavattan 105 bin megavata çıkardığını ve enerji üretiminde özel sektörün payının arttığını açıkladı.

14:49 Dünya genelinde hidrokarbon araştırmaları için teklifler alıyoruz Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda dünyada nadir ülkelerden biri olduğunu belirterek, dünyanın dört bir tarafından teklifler aldıklarını söyledi. Bakan Dönmez ayrıca Türkiye'nin elektrik üretimindeki artışı ve enerji sektöründeki yatırımları hakkında da açıklamalarda bulundu.

14:39 Bakan Dönmez: Hidrokarbon aramaları konusunda dünyanın dört bir tarafından teklifler alıyoruz ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrokarbon arama ve araştırmaları konusunda dünyada bu kadar geniş filoya sahip nadir ülkelerden birinin Türkiye olduğunu belirterek, "Şimdi dünyanın dört bir tarafından 'Bu sondajları gelin bizim burada da yapın' diye teklifler alıyoruz.

14:40 Adıyaman'a kablaj ve konnektör tesisi kurulacak Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Adıyaman'a TUSAŞ önderliğinde kablaj ve konnektör tesisi kuracaklarını açıkladı. Bölgede istihdamı artırmayı hedefleyen proje, uçak ve gemilerde kullanılan kablo sistemlerinin üretimini sağlayacak. Demir, depremin yaralarının sarılması için de devletin çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunduğunu belirtti.

14:07 Bakan Dönmez: Türkiye bor stratejisinde değişikliğe gitti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir'de basın mensuplarıyla bir araya gelerek Türkiye'nin bor konusunda strateji değişikliğine gittiğini açıkladı. Dönmez ayrıca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik saldırıya da tepki göstererek, siyasi mücadelede şiddet ve hakaretin kabul edilemez olduğunu belirtti.

13:12 Bakan Dönmez: Hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk. Meteoroloji verilerinin takibini düzenli olarak yapıyoruz. Öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarımızı hazırladık. Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız" dedi.

13:12 Bakan Dönmez: Hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Seçim günü görev alacak arıza ekip personeli sayılarını belirledik ve kriz merkezlerini oluşturduk. Meteoroloji verilerinin takibini düzenli olarak yapıyoruz. Öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarımızı hazırladık. Seçimin güven içerisinde tamamlanması için elektrik tarafında hem bakanlığımız hem de dağıtım şirketlerimiz hazırlıklarını tamamladı. İnşallah hiçbir sorun yaşanmadan seçim sürecini tamamlayacağız" dedi.

12:56 Bakan Dönmez: Seçim günü için kriz merkezleri oluşturduk Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim günü için kriz merkezleri oluşturduklarını ve elektrik tarafında hazırlıklarını tamamladıklarını açıkladı. Ayrıca TEDAŞ'ın geliştirdiği 'Elektrik Arıza Takip Uygulaması' ile vatandaşların elektrik arızalarını daha kolay iletebileceklerini belirtti.

12:54 Bakan Dönmez: Seçim günü için elektrikte hazırlıklar tamamlandı ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçim günü için elektrikte hazırlıkların tamamlandığını açıkladı. Bakan Dönmez, kriz merkezleri oluşturulduğunu, meteoroloji verilerinin takip edildiğini ve öngörülen bütün risklere yönelik eylem planlarının hazırlandığını belirtti.

12:23 Hevsel Bahçelerinde yaz göçü ile kuş türü sayısı 200'ü aştı Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki tarihi Hevsel Bahçelerinde yaz göçü ile kuş türü sayısı 200'ü aştı. Farklı kuş türlerinin şu an Hevselde üreme faaliyeti içerisinde olduğunu belirten Dicle Üniversitesinden Prof. Dr. Ahmet Kılıç, Hevsel'in önemini vurguladı. Hevsel Bahçeleri, UNESCO Kültür Mirası Listesinde yer alıyor ve yaz göçü ile birlikte çeşitli kuş türlerine ev sahipliği yapıyor. Ancak bölgedeki küresel kirlilik tehdidi de dikkat çekiyor.

11:46 Ayakkabı boyacısı resimleriyle ünlü Sivas'ta ayakkabı boyacılığı yapan Murat Ünser, resim yeteneğiyle dikkat çekiyor. İşinden arta kalan zamanlarda fırça ve paletini eline alarak 20 dakikada yaptığı resimleriyle hayranlık uyandırıyor. Ancak malzeme eksikliği nedeniyle yaptığı resimlerle gurur duyamadığını ifade ediyor.

11:41 Bakan Dönmez: Elektrik dağıtım sektörü depremlerde önemli bir sınav verdi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 3. Dağıtım Sektörü buluşmasında yaptığı konuşmada, depremlerde elektrik dağıtım sektörünün önemli bir sınav verdiğini belirtti. Dönmez, TEDAŞ tarafından hizmete sunulan Elektrik Arazı Takip uygulamasının tanıtımını gerçekleştirdi ve depremden etkilenmeyen 17 dağıtım şirketinin yeniden enerjilendirme çalışmalarında özveri gösterdiğini vurguladı.

10:51 Bakan Dönmez'den seçim ile ilgili güvenlik açıklaması: Jeneratörlerin bakım ve onarımları yapıldı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, 14 Mayıs'ta yapılacak olan seçimlerin güvenliğine ilişkin yapılan çalışmalar ve önlemlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Dönmez, "Yine kritik noktalarda bulunan genel aydınlatma tesislerinin çalışır durumları ve teçhizat kontrolleri tamamlandı. Envanterimize kayıtlı bütün jeneratörlerin durumları belirlenerek gerekli bakım ve onarım işlemleri yapıldı" ifadelerini kullandı.

10:49 Bakan Dönmez: Seçimde kullanılacak kritik binalarda elektrik altyapısı hazır Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, seçimde kullanılacak kritik binalarda elektrikle ilgili altyapı ve onarım çalışmalarının yapıldığını belirterek, seçimin güven içerisinde tamamlanması için bakanlık ve dağıtım şirketlerinin hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Bakan Dönmez ayrıca, Elektrik Arıza İhbar uygulaması ve WhatsApp İhbar Hattı gibi vatandaş odaklı hizmetlerin de sunulduğunu vurguladı.

23:15 BAKAN DÖNMEZ LONDRA'YA GİDİP TEFECİLERDEN DİLENENLERE SÖYLEYELİM; KAYNAK ANADOLU'DA, KARADENİZ'DE ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirerek, 'Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim.

22:23 Bakan Dönmez: Projelerimiz 300 milyar dolardan fazla katkı sağlayacak Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirerek, 'Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de' dedi.

22:21 Bakan Dönmez: Projelerimizin değeri 300 milyar doların üzerinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Kemal Kılıçdaroğlu'nun 300 milyar dolarlık kaynak bulduğuna ilişkin söylemlerini eleştirerek, "Londra'ya gidip tefecilerden iki büklüm minnet dilenenlere söyleyelim. Devreye aldığımız projelerin bize sağlayacağı katkı 300 milyar dolardan fazla. Londra'ya Amerika'ya gidip para dilenmene gerek yok. Kaynak burada, Anadolu'da, Karadeniz'de" dedi.

21:37 Enerji Bakanı Dönmez: Vesayet dönemlerinden geçtik, Memur-Sen yanımızda durdu Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Memur-Sen Eskişehir İl Divan Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, vesayet dönemlerinden geçtiklerini ve Memur-Sen'in yanlarında durduğunu belirtti. Dönmez, ayrıca geçmişte yapılanlarla bugün yapılanların mukayese edilirken unutulmaması gerektiğini vurguladı.

19:57 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: 'Sandıkları Terk Etmeyeceğiz' AK Parti Eskişehir milletvekili adayı Fatih Dönmez, Odunpazarı ilçesinde düzenlenen mitingde seçimlere bir hafta kala sandıkları terk etmeyeceklerini söyledi. Dönmez, muhalefeti eleştirerek, Cumhur İttifakı'nın son bir ayda yaptığı projeleri anlattı ve terör örgütüne destek verenleri kınadı.