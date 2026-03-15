Onbeşliler\' dizinin galası Tokat\'ta yapıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

15.03.2026 22:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TOKAT'ta çekilen ve 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümünde TRT Tabii'de yayınlanacak 'Onbeşliler' dizinin galası yapıldı.

TRT Tabii'de yayınlanacak 'Onbeşliler' dizisinin çekimlerinin tamamlanmasının ardından dizinin galası Tokat'ta özel bir otelde yapıldı. Galaya, Tokat Valisi Abdullah Köklü, AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut, TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, Gazi Osman Paşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz katıldı. Gala öncesi dizi oyuncuları Mücahit Kocaç, İsmail Ege Şaşmaz, Ezgi Şenler, Kemal Uçar, Deniz Hamzaoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Dizide, Çanakkale Savaşı'nda cepheye giden 15 yaşlarındaki çocukların hikayesinin konu edildiğini belirten 'Hediye' karakterini canlandıran Ezgi Şenler, "Çanakkale Savaşı ile birlikte bütün aşklardan sıyrılıp vatan aşkına odaklandık. Nesillerden nesillere aktırılacak bir proje yaptığımızı düşünüyorum" dedi.

'BU HİKAYE MÜBAREK KANLARIYLA BİR MİLLETE CAN VERENLERİN HİKAYESİDİR'

Tokat'ta bu toprakların hafızasını bir dizi ile geleceğe aktarmanın ayrı bir anlam taşıdığını ifade eden TRT Genel Müdürü Zahit Sobacı, "Hepimizin malum olduğu üzere 3 gün sonra Çanakkale Zaferi'nin 111'inci yıldönümünü idrak edeceğiz. Çanakkale zaferi sadece askeri bir başarı olarak görülemeyecek şanlı bir zafer, irade, iman, cesaret, fedakarlık ve vatan sevgisi ile yazılan kutlu bir destandır. Milletimizin yokluk içinde verdiği varoluş mücadelesinin adıdır. Kahraman ecdadımız 18 Mart 1915 günü 'Çanakkale Geçilmez' mührünü tarihe vurmuş ve bu topraklarda vatanın yalnızca üzerinde yaşanan yer değil uğrunda bedel ödenen mukaddes bir emanet olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. İşte bu sebeple 18 Mart bizim için kimliğimizi, hafızamız ve istikametimizi diri tutan bir hatırlayış vesilesidir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi bu vatanın evlatlarının ecdadımızın ortaya koyduğu fedakarlıklardan Çanakkale'de verilen çetin mücadelelerden öğrenecekleri bulunmaktadır. 'Onbeşliler' dizimiz işte bu büyük destanın içinden çok özel ve çok sarsıcı bir sayfayı hayatının baharında Tokat'tan Çanakkale'ye cepheye koşan gençlerin hikayesini anlatıyor. Bu hikaye çoğu çocukluğunu geride bırakıp bir gecede büyüyen bir kuşağın hikayesidir. Bu hikaye sevdiklerinden, hayallerinden, evlerinden, ocaklarından vazgeçip vatan uğruna şehadete yürüyenlerin hikayesidir. Bu hikaye mübarek kanlarıyla bir millete can verenlerin hikayesidir" diye konuştu.

Kaynak: DHA

Televizyon, TRT Tabii, Çanakkale, Politika, 18 Mart, Kültür, Güncel, Tokat, Sanat, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu
Savaşta 16. gün İran “Netanyahu öldürülecek“ dedi, Trump’tan Hark Adası için olay sözler geldi Savaşta 16. gün! İran "Netanyahu öldürülecek" dedi, Trump'tan Hark Adası için olay sözler geldi
Bu bir ilk Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı Bu bir ilk! Netanyahu askeri kabine toplantısına katılmadı
Meteoroloji alarm verdi 19 il için sarı kodlu kritik uyarı Meteoroloji alarm verdi! 19 il için sarı kodlu kritik uyarı

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
20:36
Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
Hakan Safi'den Kerem Aktürkoğlu için soruşturma iddiasına yanıt
19:56
Irak alev alev Dört bir yanda saldırılar var
Irak alev alev! Dört bir yanda saldırılar var
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
18:17
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
ABD Enerji Bakanı: Savaş birkaç hafta içinde sona erecek
18:09
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
İranlıları sadece füzeler öldürmüyor: Etkisi on yıllarca sürecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:22:02. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.